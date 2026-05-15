ご主人様、お嬢様。今だけコミックがおトクです！dアニメストアでメイドコミックのセットが50％OFF！

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の『dアニメストア』

（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、メイドが活躍するコミック作品のセットが50％OFFで購入できる

キャンペーンを実施しています。クラシック・ほのぼのした日常・異世界――さまざまなジャンルのメイドが、ご主人様・お嬢様のお帰りをお待ちしております！

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 一部個別課金あり

▼正統派から異世界まで――メイドが活躍するコミックがセットで50％OFF！

特集ページ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000099

【キャンペーン期間】

2026年5月15日（金)～2026年5月31日(日）

*セットおよび記載価格は、2026年4月1日時点の配信情報を対象としています。

異世界メイドの三ツ星グルメ 現代ごはん作ったら王宮で大バズリしました

1～3巻セット

2,376円 ▶ 1,188円

魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？

1～13巻セット

9,339円 ▶ 4,668円

オーバーロード

1～19巻セット

12,672円 ▶ 6,336円

小林さんちのメイドラゴン

1～17巻セット

11,484円 ▶ 5,742円

ご注文はうさぎですか？

1～12巻セット

11,220円 ▶ 5,604円

エマ

1～10巻セット

6,930円 ▶ 3,465円

【おかえりなさいませ、ご主人様。メイドコミック特集 コミックセット割ラインナップ】 ※順不同

異世界メイドの三ツ星グルメ 現代ごはん作ったら王宮で大バズリしました、魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？、オーバーロード、小林さんちのメイドラゴン、ご注文はうさぎですか？、エマ、まおゆう魔王勇者、君は冥土様。、ライアー・ライアー、死神坊ちゃんと黒メイド、世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する、ティアムーン帝国物語～断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー～@COMIC、ひきこまり吸血姫の悶々、婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む～美味しいものを食べさせておしゃれをさせて、世界一幸せな少女にプロデュース！～（コミック）、最近雇ったメイドが怪しい、うちのメイドがウザすぎる！、会長はメイド様！、機械じかけのマリー、僕とロボコ、少年メイド、リアリスト魔王による聖域なき異世界改革、最強の黒騎士、戦闘メイドに転職しました、メイドなら当然です。 ～万能メイド、濡れ衣かぶって旅に出る。～、お嬢様の僕、わたしのメイドがかわいい、それがメイドのカンナです、後輩ＯＬはメイドのひなさんなんかじゃない、憧れのメイドさんはタバコが似合う、そのメイド、危険につき、できるメイド様、メイカさんは押しころせない【電子特別版】、心の声が漏れやすいメイドさん、宝石商のメイド

▼会員の方限定、電子書籍の初めて購入が超おトク！5月31日まで使える限定クーポン配布中！

今月も、電子書籍がおトクに購入できる限定クーポンを配布しています。

dアニメストア会員で、電子書籍をはじめて購入される方が利用できる、90％OFF・割引上限5,500円（税込）の特別なクーポンです。ぜひこの機会にご活用ください！

その他にもおトクなクーポンを配布中！

dアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

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◆ご利用料金：月額660円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】