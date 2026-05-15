「クレカ乗車」でいつでもポイント10%還元！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB）は、いつものお店でポイントがおトクにたまる「J-POINTパートナー」の10%還元対象ショップに「クレカ乗車」を追加します。

関東の主要路線も新たに参画し、全国で拡大しているクレカ乗車。JCBでは、通常ポイントに加え、さらに還元率をアップし、合計で10%還元を実現しました。JCBカードでクレカ乗車いただくことで、通勤・通学をはじめとした日常の移動シーンで手軽にJ-POINTがたまります。

2026年5月16日（土）ご利用分から1年間という長期にわたり、電車やバスなど全国約190事業者※1で、日常の移動をより一層おトクに感じていただけます。

▶サービスページはこちら(https://j-pointpartner.jcb.co.jp/shop/000451)

※1 2026年4月30日（木）時点

※一部対象外の事業者があります

【J-POINTパートナーとは？】

JCBオリジナルシリーズ会員対象で、事前にポイントアップ登録のうえ、対象店舗をご利用いただくとポイントが通常よりたくさん貯まるサービスです。日常的に利用する「飲食店」や人気の「オンラインサービス」 など、80店舗以上がラインアップされています。

※マクドナルドは、モバイルオーダー、マックデリバリー(R)サービスご利用分が対象となります。

※商業施設内にあるショップなど一部対象とならない場合があります。

※JCBカード W、W plus L、Biz ONEをお持ちの会員様は上記還元率に+0.5%（+1倍）されます。

▶おトクなお店を探す(https://j-pointpartner.jcb.co.jp/)

JCBの「クレカ乗車」が全国で拡大中！

「クレカ乗車」とは、タッチ決済対応マークのあるJCBカードまたはJCBカードが設定されたスマートフォンを、改札機や運賃箱などに設置された専用端末にかざすだけで公共交通機関に乗車できるサービスです。利用可能な公共交通機関は、鉄道や路線バスのほか、空港連絡バスや都市間高速バス、フェリー、ロープウェイなど多岐に渡ります。

2026年3月より関東の主要な鉄道事業者も新たに参画し、首都圏においても事業者をまたいだ相互利用が可能となりました。現在※2では、全国216の鉄道・交通事業者においてクレカ乗車が利用可能となり、日常の移動はより便利でスムーズな体験へと進化しています。

チャージ不要でスピーディーに公共交通機関に乗車できるので、通勤時や買い物・レジャーなどの日常利用のほか、旅行や出張の際にもおすすめです。

※2 2026年4月30日（木）時点

【ご利用方法】

JCBのタッチ決済に対応したカードや、JCBカードを設定したスマートフォンなどを、乗降車時に鉄道/バスの専用読取端末機にかざしていただくことでご利用いただけます。

（端末例）

自動改札機（鉄道）専用端末（鉄道）運賃箱（バス）運賃箱（バス）

※画像はイメージです

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。

そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1393-9c8f410392263ed4128efe767e01163b.pdf