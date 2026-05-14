コイン配布の新連載記念キャンペーンも！ KONAMI が送る『PROJECT ZIRCON』待望のコミカライズ！ 「虐げられた聖眼の少女は真実の愛を見抜く」 5/14～「マンガPark」で連載開始！

株式会社白泉社(C)アナゴちん (C)シクネオモ (C)白泉社 (C)Konami Digital Entertainment

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガParkにて「虐げられた聖眼の少女は真実の愛を見抜く」(原作：株式会社コナミデジタルエンタテインメント、作画：アナゴちん、ネーム：シクネオモ)の連載がスタートします！

【あらすじ】

幼くして両親を亡くした少女ミスティは、ものの真贋(しんがん)を見極めることができる「聖眼」の力を持っていた。母親の死後、伯父夫婦とその娘アリーチェに酷使される日々を過ごしていたが、ある日アリーチェの元に「聖眼」を求めて縁談が持ち込まれる。国の宝と言われる美しい双子からの求婚に舞い上がり、自らを聖眼の乙女と偽るアリーチェの影として、ミスティも名家スクエア家へ赴くこととなり…？ 双子のうちの一人、セリウスと出会ったことでミスティの運命が動き始める──。

連載は 2026/5/14（木）スタート！

毎週木曜更新予定です。

【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

(C)アナゴちん (C)シクネオモ (C)白泉社 (C)Konami Digital Entertainment

マンガ Park では「虐げられた聖眼の少女は真実の愛を見抜く」の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！

1 チャプター目を読むと

5 ボーナスコインプレゼント！

実施期間 5/14(木)～5/20(水)

詳細はマンガParkアプリをチェック！

https://manga-park.com/share?atid=105599&wtid=105599(https://manga-park.com/share?atid=105599&wtid=105599)

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「新作ゲームをみんなで創る」公式X（旧Twitter）： https://x.com/Project_Zircon

【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

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白泉社キャラクタープロデュース部

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