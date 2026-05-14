【GOKUMIN】Instagram応募コメント2,212件を全件徹底分析：日本人の″睡眠負債″TOP3は「腰痛」21.5%・「眠りの質」18.8%・「仕事疲労」8.9%

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN（ゴクミン）」は、アンカー・ジャパン株式会社のオーディオ＆ビジュアルブランド「Soundcore」と共同で実施したInstagramプレゼントキャンペーン「"あなたの睡眠環境や寝具のお悩み教えてください" GOKUMIN｜アンカー・ジャパン コラボキャンペーン」（2026年4月16日～4月30日）の結果をご報告いたします。

応募期間中、対象投稿には2,212件のコメント、1,311人のフォロワー獲得を記録し、エンゲージメント率は15.78%に達しました。

寄せられた応募コメントを分析した結果、応募者が抱える睡眠の悩みTOP3は「腰痛」が21.5%、「眠りの質」が18.8%、「仕事による疲労」が8.9%であることが明らかになりました。

■キャンペーン投稿：https://www.instagram.com/p/DXMDuR7H56s/?img_index=1

キャンペーン概要

本キャンペーンは、2026年3月10日に麻布台ヒルズにて開催された睡眠啓発イベント「ヒルズハウス Sleep Biz 2026」での共同展示を起点に企画されたものです。同イベントでは、GOKUMINの寝具とSoundcoreの睡眠特化型完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Sleep A30」を組み合わせた「寝具×音」の体験ブースに約500名が来場し、「入眠サウンドと寝具の包容感が融合した新しい睡眠体験」として高い反響を獲得しました。オフラインで得られた手応えを、より多くの生活者へ届けるためのSNS連携施策として、本キャンペーンの実施に至りました。

■キャンペーン名：「あなたの睡眠環境や寝具のお悩み教えてください GOKUMIN｜アンカー・ジャパン コラボキャンペーン」

■実施プラットフォーム：Instagram

■応募期間：2026年4月16日（木）～ 2026年4月30日（木） (15日間)

■景品：１.GOKUMIN「プレミアムスプリングマットレス（シングル）」 × 5名

２.アンカー・ジャパン「Soundcore Sleep A30」 × 5名

※合計10名様にいずれか1点をプレゼント

■当選方式：抽選

※本キャンペーンは2026年4月30日(木)に終了いたしました。

"寝具×音"の異業種コラボが、Instagram施策として極めて高い効率を実現

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36491/table/366_1_10f433c8e0aa047138cf0347cbb2da6d.jpg?v=202605150351 ]

両ブランドの世界観の親和性が、生活者が抱える睡眠悩みのリアリティと結びついた結果、2,212件のコメント、391件の保存、2,142件のプロフィール訪問、1,311人のフォロワー獲得など、量・質ともに深いエンゲージメントを記録しました。

特筆すべきは、応募コメントの過半数で「ご自身の睡眠環境や寝具のお悩み」が具体的に綴られていた点です。キャンペーンが単なる応募窓口にとどまらず、両ブランドと生活者の間に「睡眠を共に考える対話の場」が生まれました。

応募者2,200名超が明かした、日本人の睡眠悩みTOP10

応募コメントを分類した結果、生活者が抱える睡眠の悩みは以下のように分布していました（複数該当あり）。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36491/table/366_2_668e41abc63a660697927133ff1f9fe3.jpg?v=202605150351 ]

※数値は2026年5月11日(月)時点

顕在化した、4つの新たな睡眠ニーズ

今回の応募コメント分析を通じて、これまで顕在化していなかった以下の睡眠ニーズが明らかになりました。

１. 夫婦・パートナーの「別寝室」志向（99件・4.5%）

パートナーのいびきや寝相、生活リズムの違いを背景に、「別寝室で休みたい」「別の布団で寝たい」という声が99件寄せられました。従来「夫婦同寝室」を前提としていた寝具マーケットに対し、新たなセグメント需要が浮き彫りになっています。

２. 育児世代の慢性的な睡眠不足（120件・5.5%）

「夜泣きで眠れない」「産後ずっと熟睡できない」「赤ちゃんと添い寝のため目覚めやすい」など、育児世代の睡眠不足を訴える声が120件と全体の5.5%を占めました。母親層・父親層の両方から寄せられており、「Soundcore Sleep A30」のような睡眠特化型完全ワイヤレスイヤホンとの親和性も高い領域です。

３. 親世代への睡眠ギフト需要（59件・2.7%）

「母の日に贈りたい」「父の日のプレゼントに」「両親の結婚記念日に」など、贈答品としての睡眠商品ニーズが59件確認されました。母の日（5月）、父の日（6月）、敬老の日（9月）など年間ギフトイベントとの接続可能性が示唆されています。

４. 運動後のリカバリー睡眠ニーズ（10件・約0.5%）

「ジム後の質の高い睡眠が欲しい」「筋トレ後の回復に」など、アスリート・フィットネス層からのリカバリー睡眠への関心も少数ながら確認されました。

■ 応募者の声（一部抜粋）

寄せられた応募コメントから、両ブランドへの期待を表現した投稿を一部ご紹介します。

「素敵な企画ありがとうございます。ちょうど気になって調べていたところでした。試してみたいので応募します。プレゼント内容の感想も投稿しますね！」

「夫婦そろって理想の寝心地を求めています。」

「最近Funkミュージックが大好きになり、Soundcore Sleep A30で快適な睡眠環境を確保しつつ、大好きな音楽に包まれて毎日をより豊かに過ごしたいです」

「引っ越しを機に睡眠環境を整えたいと思っています。新居ではきちんとした寝具で休める部屋を作りたい」

「家族が増えたので、より良い睡眠環境を整えたく応募させていただきました」

景品紹介

「GOKUMINプレミアムスプリングマットレス」

GOKUMINのベストセラーマットレスです。高密度ポケットコイル（シングル496個）と高反発ウレタンフォーム（密度32D）の組み合わせにより、体圧を分散しながらしっかりと身体を支える設計。極厚20cmのボリュームで底つき感がなく、外周のエッジサポートにより寝返り時にも安定した寝心地を実現します。8年間の長期品質保証付き。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/psmss-01

「Soundcore Sleep A30」

適応型ノイズキャンセリングを搭載した、睡眠特化型完全ワイヤレスイヤホンです。睡眠時のノイズを効果的に遮断するほか、いびきをリアルタイムで検知して最適なマスキング音を自動再生する「いびきマスキング機能」を搭載。片耳約3gの超軽量設計で、横向き寝でも快適な装着感を実現します。充電ケース使用時は最大70時間の再生が可可能です。（ノイズキャンセリングOFF時）

■商品URL：https://www.ankerjapan.com/products/d1301

※再生時間は音量や使用環境によって異なります

※「Soundcore Sleep A30」は医療機器ではありません。本製品から提供されるデータは、いかなる疾病の診断、治療、予防を意図したものではありません。

今後の展開

GOKUMINとアンカー・ジャパンは、今回のキャンペーン分析で得られた生活者の睡眠悩みインサイトを起点に、今後も「寝具×音」の領域横断的なアプローチで、新たな睡眠体験を提案してまいります。

特に今回顕在化した「夫婦の別寝室志向」「育児世代の睡眠不足」「親世代へのギフト需要」といった新たなニーズに対しては、商品開発・コンテンツ施策・コラボ展開を含めた継続的な取り組みを検討してまいります。

シリーズ累計販売数 200万枚 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

関連プレスリリース

●【GOKUMIN】寝具メーカーとオーディオブランドが麻布台ヒルズで「音で眠る」体験を約500名に提供

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000325.000036491.html

●【GOKUMIN】世界睡眠の日に向けて開催～睡眠の知見を学び、最新トレンドに出会える3月10日開催の睡眠啓発イベントに出展～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000319.000036491.html

●【GOKUMIN】約9割が"枕難民"と自覚。～「超無重力ジェルピロー」が高さ・フィット感の悩みをセルフオーダーメイド級に解決～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000036491.html

●【GOKUMIN】“寝る整体マットレス”が累計販売数14万台を突破。 ～約8割以上の人々が当てはまる“睡眠キャンセル界隈”の実態とは～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000036491.html

GOKUMINの公式SNS

会社概要

- Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/- X：https://x.com/gokumin888- LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/