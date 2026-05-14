『ファイナルファンタジーXIV』製品版50％OFFセール開催中！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックスが開発・運営するオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV（以下、FFXIV）』は、『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』と『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』を50％OFFでお買い求めいただけるセールを実施しています。

また、製品版セールの開催を記念して5月27日（水）まで、抽選で140名様にマウント「初代でぶチョコボ」が当たるXフォロー&リポストキャンペーンも開催しています。

『FFXIV』が50％OFF！お得なこの機会に冒険をはじめよう！

期間中、最新のコンテンツまで遊ぶことができる『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』と『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』が50％OFFでお買い求めいただけます。

■セール開催期間

PlayStation(R)5版 / PlayStation(R)4版 / Windows(R)版 / Mac版：

5月27日（水）23:59頃 まで

Xbox Series X|S版：

5月21日（木）19:00頃 まで

■対象ストア／対象プラットフォーム

・ PlayStation(R) Store（PlayStation(R)5版、PlayStation(R)4版）

・ Microsoft Store（Xbox Series X|S版）

・ ファイナルファンタジーXIV: モグステーション（Windows(R)版、Mac版）

・ スクウェア・エニックス e-STORE（Windows(R)版、Mac版）

・ Amazon.co.jp（Windows(R)版）

■対象商品

・『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』 通常版／コレクターズエディション

『FFXIV』をこれから始める方や、フリートライアルから製品版への移行を検討している方に向けた、最新アップデートまで遊べるお得なパッケージです。

『新生エオルゼア』に加え、すべての拡張パッケージ（蒼天のイシュガルド／紅蓮のリベレーター／漆黒のヴィランズ／暁月のフィナーレ／黄金のレガシー）がセットになっています。コレクターズエディションには、『新生エオルゼア』から『黄金のレガシー』までのすべてのコレクターズエディション特典インゲームアイテムが付属します。

・『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』 通常版／コレクターズエディション

すでに製品版をプレイしている方が追加購入することで、最新アップデートまでプレイ可能となる『ファイナルファンタジーXIV』の拡張パッケージです。本製品単独ではご利用いただけません。コレクターズエディションには、特典インゲームアイテムが付属します。

※Steam版は本セールの対象外です。

※セールの開始時刻 及び 終了時刻は、各販売サイトの都合により異なります。

※本セールは予告なく終了することがあります。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』には、30日間の無料期間が付属しています。

※30日間の無料期間以降にプレイを継続される場合には、別途サービス利用料金が必要です。

※30日の無料期間が利用できるのは1サービスアカウントにつき1プラットフォームあたり1回のみです。すでにご利用中のサービスアカウントに同一プラットフォームの権利を追加しても、30日間の無料期間が有効になることはありません。

※Xbox Series X|S版で製品版をプレイする場合は、オンラインマルチプレイ用にMicrosoftのXbox Game Pass Essential、Xbox Game Pass Premium、または Xbox Game Pass Ultimateのいずれかに加入している必要があります。

※ Xbox Series X|S版は、Xbox Game Pass加入者対象のセールになります。ご利用のプランにより内容が異なる場合がありますので、対象詳細は各ストアページの表示をご確認ください。

セールの詳細は以下よりご確認ください。

50％ OFFセール 特設サイト

https://sqex.to/SFbSW(https://sqex.to/SFbSW)

抽選で140名様にマウント「初代でぶチョコボ」が当たる！

Xフォロー＆リポストキャンペーン開催中！

『FFXIV』公式Xアカウントをフォローし、対象のポストをリポストした方の中から、抽選で140名様に「初代でぶチョコボ」が当たるキャンペーンを実施しています。

■開催日時

2026年5月27日（水）23:59頃まで

※時間等は変更になる場合があります。

■賞品

マウント『初代でぶチョコボ』（アイテムコード）140名様

■応募方法

１.『FFXIV』公式Xアカウント（https://x.com/FF_XIV_JP）をフォロー

２.対象のキャンペーンポストをリポスト(https://sqex.to/FskYb)

※引用リポストは応募対象外です。

キャンペーン詳細はこちらをご覧ください

https://sqex.to/ehi7Q(https://sqex.to/ehi7Q)

今後とも、『FFXIV』をよろしくお願いいたします。