『ファイナルファンタジーXIV』製品版50％OFFセール開催中！

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株式会社スクウェア・エニックス


　株式会社スクウェア・エニックスが開発・運営するオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV（以下、FFXIV）』は、『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』と『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』を50％OFFでお買い求めいただけるセールを実施しています。



また、製品版セールの開催を記念して5月27日（水）まで、抽選で140名様にマウント「初代でぶチョコボ」が当たるXフォロー&リポストキャンペーンも開催しています。



『FFXIV』が50％OFF！お得なこの機会に冒険をはじめよう！


期間中、最新のコンテンツまで遊ぶことができる『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』と『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』が50％OFFでお買い求めいただけます。




■セール開催期間


PlayStation(R)5版 / PlayStation(R)4版 / Windows(R)版 / Mac版：


5月27日（水）23:59頃 まで



Xbox Series X|S版：


5月21日（木）19:00頃 まで



■対象ストア／対象プラットフォーム


　・ PlayStation(R) Store（PlayStation(R)5版、PlayStation(R)4版）


　・ Microsoft Store（Xbox Series X|S版）


　・ ファイナルファンタジーXIV: モグステーション（Windows(R)版、Mac版）


　・ スクウェア・エニックス e-STORE（Windows(R)版、Mac版）


　・ Amazon.co.jp（Windows(R)版）



■対象商品


　・『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』 通常版／コレクターズエディション




『FFXIV』をこれから始める方や、フリートライアルから製品版への移行を検討している方に向けた、最新アップデートまで遊べるお得なパッケージです。



『新生エオルゼア』に加え、すべての拡張パッケージ（蒼天のイシュガルド／紅蓮のリベレーター／漆黒のヴィランズ／暁月のフィナーレ／黄金のレガシー）がセットになっています。コレクターズエディションには、『新生エオルゼア』から『黄金のレガシー』までのすべてのコレクターズエディション特典インゲームアイテムが付属します。




　・『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』 通常版／コレクターズエディション




すでに製品版をプレイしている方が追加購入することで、最新アップデートまでプレイ可能となる『ファイナルファンタジーXIV』の拡張パッケージです。本製品単独ではご利用いただけません。コレクターズエディションには、特典インゲームアイテムが付属します。



※Steam版は本セールの対象外です。


※セールの開始時刻 及び 終了時刻は、各販売サイトの都合により異なります。


※本セールは予告なく終了することがあります。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。


※『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック』には、30日間の無料期間が付属しています。


※30日間の無料期間以降にプレイを継続される場合には、別途サービス利用料金が必要です。


※30日の無料期間が利用できるのは1サービスアカウントにつき1プラットフォームあたり1回のみです。すでにご利用中のサービスアカウントに同一プラットフォームの権利を追加しても、30日間の無料期間が有効になることはありません。


※Xbox Series X|S版で製品版をプレイする場合は、オンラインマルチプレイ用にMicrosoftのXbox Game Pass Essential、Xbox Game Pass Premium、または Xbox Game Pass Ultimateのいずれかに加入している必要があります。


※ Xbox Series X|S版は、Xbox Game Pass加入者対象のセールになります。ご利用のプランにより内容が異なる場合がありますので、対象詳細は各ストアページの表示をご確認ください。



セールの詳細は以下よりご確認ください。


50％ OFFセール 特設サイト


https://sqex.to/SFbSW(https://sqex.to/SFbSW)




抽選で140名様にマウント「初代でぶチョコボ」が当たる！


Xフォロー＆リポストキャンペーン開催中！


『FFXIV』公式Xアカウントをフォローし、対象のポストをリポストした方の中から、抽選で140名様に「初代でぶチョコボ」が当たるキャンペーンを実施しています。



■開催日時


2026年5月27日（水）23:59頃まで


※時間等は変更になる場合があります。



■賞品


マウント『初代でぶチョコボ』（アイテムコード）140名様





■応募方法


１.『FFXIV』公式Xアカウント（https://x.com/FF_XIV_JP）をフォロー


２.対象のキャンペーンポストをリポスト(https://sqex.to/FskYb)


※引用リポストは応募対象外です。



キャンペーン詳細はこちらをご覧ください


https://sqex.to/ehi7Q(https://sqex.to/ehi7Q)




今後とも、『FFXIV』をよろしくお願いいたします。