【FREESTYLE SPACE 2026開幕】新テーマ「ANARCHY」が始動。東京大会から全国決勝を彷彿とさせる熱戦が展開！

株式会社MoveX決勝戦 「Rogue Monet」vs 「JAMILLZ」の様子。■2026シーズン開幕

ストリートカルチャーの異種格闘技戦「FREESTYLE SPACE 2026」が、2026年5月、アーバンドック ららぽーと豊洲にて幕を開けた。今シーズンから掲げられた新テーマのもと、全国から各ジャンルの猛者が集結。世界チャンピオン級のプレイヤーからシーンを揺るがす新星までが入り乱れ、新時代の幕開けを告げる火蓋が切って落とされた。

FREESTYLE SPACE 2026 キービジュアル■大会概要

イベント正式名称： FREESTYLE SPACE 2026 東京大会（TOYOSU STREET PARK FES内）

開催場所： アーバンドック ららぽーと豊洲 メインステージ

来場者数： 約300名

エントリー数： クルー 13チーム (34人) ／ ソロ 23人

出場ジャンル： ストリートダンス（ブレイキン等）、フリースタイルバスケットボール、フリースタイルフットボール、けん玉、縄跳び、コマ、ディアボロ、クリスタル、ポールダンス 等

■ FREESTYLE SPACEとは

「ジャンルの壁を越え、表現がぶつかり合う」ストリートカルチャーの異種格闘技戦。ダンス、バスケットボール、フットボール、さらにはジャンプロープやヨーヨー、けん玉など、異なるバックボーンを持つプレイヤーたちが、同じ土俵で技術とクリエイティビティをぶつけ合う、日本発のミックスバトルである。

■2026年シーズンテーマ「ANARCHY」について

―― 混沌（カオス）が王座を支配する、新時代の幕開け。

2026年シーズンのテーマは『ANARCHY（アナーキー）』。 これまで圧倒的な力でシーンを牽引した「Cyber Coral」が3連覇という偉業を成し遂げ一つの時代が終焉した今、王座は完全に空白となった。既存の序列やジャンルの定石を一度解体し、誰が次の王者になるのか予測不能な「混沌の時代」を象徴するテーマを掲げ、新たな王座を巡る争いがスタートした。

■大会レポート：東京予選サマリー

開幕戦からシーズンの勢いを決定づける熱戦が展開 「TOYOSU STREET PARK FES」の活気あふれる特設ステージは、炎天下にもかかわらず、開始から終了まで常に多くの観客で賑わいを見せた。

全国から集結するトッププレイヤー： 京都や北海道など、遠方から本大会のために駆けつけた実力者が多数参戦。小学生から大人までが同じカテゴリーで対等に火花を散らす、「 FREESTYLE SPACE 」ならではの光景が広がった。

ジャンルを超えた真剣勝負： ポールダンス、ジャンプロープ、けん玉、コマなど、幅広いジャンルが激突。世界チャンピオン級のプレイヤーも参戦するなど、予選から極めてハイレベルな攻防が繰り広げられた。

ポールを使った技が特徴的な「あちゃすかまちょ」優勝チーム「JAMILLZ」のバトルの様子。■大会結果

【CREW部門】

一進一退の名バトルが続出。大人数ならではのダイナミックなルーティーン（合わせ技）が飛び交う中、BBOYシーンを席巻するブレイキンチーム「JAMILLZ」がその実力を見せつけた。

優勝：JAMILLZ

（メンバー : HILROC, KEYEACH, RENO, HARUYA）

準優勝：Rogue Monet

（メンバー : YOH, bigbomber, OTAchick）

BEST4：VIREL ／ KK次男's

優勝チーム「JAMILLZ」

【SOLO部門】

数年ぶりに復活したソロバトル。過去のチャンピオンも参戦するハイレベルな戦いを制したのは、ディアボロの表現者「青宙ノート」だった。

優勝：青宙ノート

アクロバティックな技術と、高いミュージカリティを見せつけ、会場を圧倒。

準優勝：ゆうが丸

BEST4：YASU ／ Ringo Winbee

優勝者「青宙ノート」■印象的なポイント

今大会の象徴となったのは、「ジャンルの定石が通用しない瞬間のシンクロニシティ」だ。 ブレイキンの鋭いステップに対し、ディアボロが音楽のハイライトで空高く舞い上がるなど、異なる技術体系を持つ者同士が同じ音の中で共鳴するバトルは、FREESTYLE SPACEでしか見られない光景であった。

また、ららぽーと豊洲の開放的なロケーションにより、一般の家族連れや買い物客が足を止め、ストリートカルチャーの真剣勝負に釘付けになるなど、エンターテインメントとしての高い親和性と、ジャンルを超えた「カッコよさ」の普遍性を示した。

■ 今後の展開

東京大会の熱気は、大阪、愛知での予選へと引き継がれる。各地を勝ち抜いた精鋭が、11月3日、池袋グローバルリングに集結。2026年シーズン王者の称号と賞金30万円を懸けた、最後の戦いが行われる。

GRAND FINAL： 2026年11月3日（月・祝）

会場： 池袋 グローバルリング

賞金： 30万円

内容： 2026年シーズン王者決定戦

主催者「スシロール」(Dancer)■スシロール（主催者）コメント

今年から新体制として、僕自身が総合プロデューサーになり、ロゴも刷新され、このイベントは新たなフェーズへ突入します。

2022年優勝のZINEZa.k.aKAMIKAZEが言っていた 「今の東京は、70年代のニューヨークみたいだ」という言葉が強く印象に残っています。

今の東京には、様々なストリートカルチャーが近い距離で混ざり合う土壌と熱量があります。 だからこそ、新しいカルチャーはここから生まれると本気で信じています。今回のFREESTYLE SPACE 東京大会は、そんな東京の熱を体現する一日になりました。

単なる大会ではなく、これからも皆さんと一緒にミックスカルチャーシーンを作っていきたいと思っています。

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【本件に関するお問い合わせ先】

[メールアドレス]：hello@movex.co.jp

[公式サイトURL]：https://freestyle-space.com/fs2026/