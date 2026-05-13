宮城から愛知へ広がった“つながり”に感謝 応援の輪が全国へ

株式会社ファーストイノベーション一條さんからの気持ち🤝

ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志）は、一般社団法人つながり応援（理事長：清水国明、副理事長：木ノ根雄志）の取り組みの一環として実施したSNS応援キャンペーン「宮城から愛知を応援 - 湯主一條つながり応援キャンペーン -」において、多くの皆さまより温かなご参加と応援のお声をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。

本キャンペーンは、宮城県白石市で約600年の歴史を持つ老舗宿『湯主一條』より、「つながりで愛知を応援したい」という想いを頂戴したことをきっかけに実施された取り組みです。宮城で育まれたご縁が地域を越え、愛知への応援へと広がり、多くの方々にご参加いただく機会となりました。

期間中には、SNS上で数多くの応援投稿やリポストが寄せられたほか、『湯主一條』の想いに共感された方々より、事務局へ新たな応援企画に関するご連絡も頂戴しております。この温かな広がりに、深く感謝しております。

なお、「愛知つながり応援」は2026年7月末まで継続予定です。今後も、地域の魅力や人の想いをつなぐ企画として、複数のプレゼントキャンペーンを順次展開してまいります。

■ 宮城で生まれた“応援の想い”が愛知へ

本取り組みの背景には、「宮城つながり応援」を通じて築かれたご縁があります。

『湯主一條』の一條社長および女将には、これまで地域発信や情報発信において、協賛という枠を超えた形で深く関わっていただいてまいりました。現地で地域と向き合い、同じ想いを持つ“当事者”として活動を共にしていただいたことは、私たちにとって非常に心強い支えとなっております。

その中で育まれた信頼関係が、今回の「愛知つながり応援」へとつながっています。

「つながりで愛知を応援したい」

この一言には、これまで積み重ねてきた関係性や実感、そして地域を想う気持ちが込められていました。

地域を越えて誰かを応援するという行動は、決して当たり前のことではありません。しかし、その想いがまた新たな共感を呼び、次のつながりへと広がっていることに、私たちは大きな意味を感じております。

■ “応援したい”という声が新たな広がりへ

今回のキャンペーン実施後、『湯主一條』の想いに共感された方々より、事務局へさまざまなお声をいただいております。

「自分たちも地域を応援したい」

「愛知つながり応援に参加したい」

「何か協力できることはないか」

そのようなお言葉を頂戴できたことは、本取り組みが、人と人との想いをつなぐ活動として広がり始めていることを感じる出来事でもありました。

宮城で生まれた応援の輪が、愛知へ、そしてさらに別の地域へとつながっていく。この連鎖は、地域応援の新しい可能性の一つであると感じています。

今後は、「愛知つながり応援」開催期間中において、複数のプレゼントキャンペーンを順次実施予定です。

地域の魅力や人の想いを届ける企画として、参加される皆さまにも楽しみながら関わっていただける取り組みを目指してまいります。

■ 宿泊という“体験”に込められた想い

『湯主一條』よりご提供いただいたのは、平日限定・朝食付きのペア宿泊券です。

今回ご提供いただいた宿泊券には、「体験を通じて地域の魅力を届けたい」という想いが込められています。

1500年代創業、約600年の歴史を持つ同宿は、国登録有形文化財の建築や源泉かけ流し温泉、長年親しまれてきた料理など、長い年月をかけて培われてきた魅力を有しています。

その一泊は、歴史や文化、人の想いに触れる時間でもあります。

こうした体験を通じて新たな関心や共感が生まれ、その気持ちがまた別の地域への応援へとつながっていく。この循環こそが、本取り組みの大切な意義の一つであると考えております。

湯主一條

■ SNSで広がった“一人ひとりの応援”

本キャンペーンは、SNSプラットフォーム「X」を通じて実施いたしました。

公式アカウントのフォローと投稿のリポストという参加方法により、多くの方々にご参加いただきました。

一つひとつの投稿やリポストは小さな行動かもしれません。しかし、その行動が情報を広げ、地域の魅力を届け、人の想いをつなぐ力へとつながっていきました。

人から人へ共感によって広がる情報だからこそ、温かさを持った形で愛知の魅力が全国へ届けられていることを感じております。

また、本キャンペーンでは、多くの皆さまより温かなご参加と応援のお声をいただきました。

当選者様へは、事務局よりXのダイレクトメッセージ（DM）にてご案内を差し上げております。なお、プライバシー保護の観点より、当選者様に関する詳細公開は控えさせていただきます。

■ 次回キャンペーン内容について

「愛知つながり応援」開催記念キャンペーン 第二弾を開催予定。

茨城から愛知へつながりを。清水国明さんプロデュース「くにあきの森」との特別コラボとなっております。

フォロー＆リポストで「くにあきの森」キャンプ体験無料ご招待が【2家族様】に当たるキャンペーンを実施。



【応募方法】

１. Xの @kunimori9292 と @tsunagari_ouen をフォロー

２. 投稿をリポスト

【当選確率アップ方法】

#愛知つながり応援 をつけて応援コメントで当選確率2倍

さらに愛知県に関する写真をつけて投稿すると当選確率5倍

※写真付きの投稿は公式サイトに掲載させていただきます

【応募締切】

2026年5月20日(水) 23:59まで

■ 「愛知つながり応援」は2026年7月末まで開催

現在開催中の「愛知つながり応援」は、WEB・SNSを活用し、愛知県の魅力を全国へ届ける地域応援プロジェクトです。

「#愛知つながり応援」を付けて投稿いただくことで、誰でも参加できる仕組みとなっており、観光、グルメ、風景、文化、人など、さまざまな愛知の魅力が日々発信されています。

投稿された写真や言葉は、一人ひとりの視点だからこそ伝わる地域の魅力として、多くの共感を生み出しています。

特別な発信力がなくても、日常の中で感じた魅力を共有することが、地域を応援する行動につながる。そのような参加型の地域応援として、2026年7月末まで展開してまいります。

愛知つながり応援

■ つながりが未来をつくるということ

本取り組みは、大きな仕組みや特別な資源から生まれたものではありません。

日々の関係性の積み重ねが、一つの行動を生み、その行動が別の地域へと広がっていった結果です。

宮城で生まれたつながりが愛知へと広がり、その想いに共感した方々がさらに新たな応援を届けようとしてくださっている。この循環は、持続可能な地域応援の一つの形であると感じています。

今後も、全国の皆さまとのご縁に感謝しながら、“つながり”を起点にした応援の輪を丁寧に広げてまいります。

■ 関連企業・団体概要

【湯主一條】

所在地：〒989-0231 宮城県白石市福岡蔵本鎌先一番48番地

電話番号：0224-26-2151

URL：https://www.ichijoh.co.jp/

約600年の歴史を持つ老舗温泉宿。国登録有形文化財の建築、源泉かけ流し温泉、食体験などを提供。

【一般社団法人つながり応援】

所在地：東京都大田区大森東4-16-17

理事長：清水国明

副理事長：木ノ根雄志

URL：https://www.tsunagari-ouen.jp/

「つながりで日本全国を応援」をテーマに、WEB・SNSを活用した地域支援活動を展開。

【株式会社ファーストイノベーション】

本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

設立：2016年12月19日

代表取締役社長：木ノ根雄志

URL：https://www.f-innovations.co.jp/

Web制作、SNS施策、マーケティング、AI支援などを展開。