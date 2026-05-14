好評につきコンビ株式会社と株式会社ウィズリープ共催「体験もできる!きほんのレッスン&生まれる前に考えたいお金のこと supported by マネーキャリア」を4月25日(土)に開催しました！！

株式会社Wizleap

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社ウィズリープ(東京都渋谷区、代表取締役:谷川昌平)は、赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)との共催により、2026年4月25日(土)に「体験もできる!きほんのレッスン&生まれる前に考えたいお金のこと supported by マネーキャリア」セミナーを開催いたしましたことをお知らせいたします。

本セミナーは今回で第6弾を迎え、『総合満足度』『友人への紹介』『今後もセミナーへの参加希望度』全ての項目において高評価を参加者からいただいております。

■4月25日(土)開催！コンビ株式会社 本社(上野)での特別セミナー

今回の特別セミナーは、共催のコンビ株式会社 本社にて開催いたしました。妊娠16～35週までの第一子プレママ・プレパパを対象に、「ベビーグッズきほんのレッスン」と「生まれる前に考えたいお金のこと」について、実践的かつ分かりやすくお伝えする約90分のプログラムに加え、自由体験時間も設けての実施となりました。



■第6弾も高い反響、参加者アンケート4.8/5.0と非常に高い満足度

今回は、参加者からのセミナー満足度が4.8/5.0と非常に満足度の高い回もあり、熱量の高いセミナーとなりました。これまでの参加者からは「沐浴や爪切り体験、ベビーカーの選び方が分かり、子育てへの不安が解消されました。」「今年中に住宅購入を考えていたため、個別相談を申し込みました。我が家の子どもにかかるお金や住宅資金について知られるチャンスだと思うので良かったです。」といった声を多数いただいています。



■セミナー詳細

〈開催日時〉

2026年4月25日（土）

〈会場〉

コンビ株式会社：本社

住所：東京都台東区元浅草２丁目６－７

アクセス：地下鉄銀座線「稲荷町駅」徒歩2分

〈対象〉

妊娠16～35週までの第一子プレママ・プレパパの方

〈参加費〉

無料

〈プログラム〉

1. ベビーグッズ きほんのレッスン（約40分）

・赤ちゃんの成長と生活について

・新生児のお世話の1日の流れ

・シーンごとのベビーグッズ選びのポイント

・日中の赤ちゃんの居場所をイメージしよう

・ベビーカー選びのポイント

2. 生まれる前に考えたいお金のこと（約40分）

・オトクな税制優遇３選

・FPのおススメ貯蓄方法３選

・ライフプラン表の活用術

3. 選べる 体験コンテンツ（約30～60分）

＊レッスン終了後、自由に体験できます。

・動画を見ながら沐浴体験

・おむつ替え体験

・妊婦体験

・赤ちゃんのつめ切り体験

・ベビーグッズ体験

・ベビーカー体験

・チャイルドシート体験



〈講師〉

・喜多川 尚美 氏

日本FP協会認定ファイナンシャルプランナーであり、月間経済誌コラム執筆経験のあるファイナンシャルプランナー。金融業界14年・1,000件超の相談経験を活かし、丁寧で分かりやすい説明を徹底。自身も高校生の子を持つ現役のママFPであり、皆さま一人ひとりに寄り添ったサポートを心がけています。仕事・育児・資産形成を長年「両立」してきた実践派として、多角的な視点でお金のアドバイスを行います。

■共催パートナー コンビ株式会社について

1957年の設立以来、ベビー用品の総合メーカーとして、育児に関する製品・サービスを幅広く提供しています。これから出産を迎えるママ・パパの不安を解消できるよう、育児経験のあるスタッフが毎週、コンビ「プレママ・プレパパレッスン」を開催しています。ブランドビジョンに掲げる「赤ちゃんを育てることが、楽しく幸せだと思える社会をつくる。」を実現すべく、今後も新たな製品づくり・サービスをお届けしてまいります。

＜Wizleapの取り組み＞

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。

オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/

【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万円

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/