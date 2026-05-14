株式会社ハートビーツ、日本最大のAWSイベント「AWS Summit Japan 2026」に登壇・出展します

株式会社ハートビーツ

サーバー監視・保守・運用のフルマネージドサービスを提供する株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範）は、2026年6月25日（木）～ 26日（金）に幕張メッセにて開催される日本最大のAWSイベント「AWS Summit Japan 2026」にゴールドスポンサーとして出展します。

開催概要

パートナーセッション 登壇内容

参加お申込みはこちら :https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/登録コード：SPC9474879[表: https://prtimes.jp/data/corp/93709/table/94_1_f124c28d2175bcb8cd067f0ccc0b843f.jpg?v=202605141051 ]参加お申込はこちら :https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/登録コード：SPC9474879

当社エンジニアの城後と、AWS Heroである運用設計ラボ合同会社 シニアアーキテクトの波田野氏がパートナーセッションに登壇します。

セッションタイトル：

サービスを止めずに実現するAWSセキュリティ最適化

～後から「セキュリティバイデザイン」を実現するための段階的アプローチ～



講演概要：

ランサムウェアや情報洩の被害が拡大する中、「セキュリティも大切」と理解していても、実際のサービスやシステムについて自信を持って「セキュアである」と言い切れるでしょうか。

本セッションでは、稼働中のサービスを止めることなく、AWS環境における「セキュリティバイデザイン」を今から実現するための段階的なアプローチについて、施弱性検査（事前的対応）と脅威検知（事後的対応）の両面の観点から解説します。



講演日時・会場：

6月26日（金）16:10 - 16:40 | Room 6

セッションID：PRT130-S

講演者：

ー 運用設計ラボ合同会社 シニアアーキテクト

波田野 裕一 （AWS Hero）



ー 株式会社ハートビーツ クラウド・アクセラレーション事業部

MSPグループ エンジニアリングチーム

城後 明慈

参加お申込みはこちら :https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/登録コード：SPC9474879

詳細・お申し込み方法

1. 上記ボタンをクリックして AWS Summit Japan 公式サイト(https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/)を表示します。

2. ログインまたはアカウントを新規作成します。

3. ハートビーツの登録コード「SPC9474879」を入力します。

4.「登録する」ボタンをクリックしてください。 以降は画面の案内に沿って、お申込みを進めてください。

「AWS Summit Japan 2026」とは

AWS Summit Japan は、クラウドと AI イノベーションの最前線を体験できる2日間の無料イベントです。

エージェンティック AI やサーバーレスコンピューティングなど、業界を変革し、デジタル時代においてビジネスの成長を支えるテクノロジーを体感しましょう。

業界のリーダーとの交流、同業他社とのコラボレーション、そして AWS エキスパートへ直接質問し疑問を解消できる貴重な機会です。

同じ興味・関心を持つプロフェッショナルとの交流を広げ、インタラクティブなワークショップやカスタマーショーケースなど、多彩なラインアップからご自身のビジネスニーズに最適な体験を自由にカスタマイズしましょう。

出展サービス

・フルマネージドサービス（24時間365日 有人監視体制）

24時間365日の監視・障害対応体制を提供し、オンプレミスやクラウド環境を問わず、インフラの安定運用を支援するサービスです。

社内のリソースが限られる中でも、安心してインフラ運用をお任せいただき、機能開発やリリースに稼働を集中させることが可能です。

・AWS請求代行サービス

初期費用・代行手数料は無料。AWS利用料のお支払いをハートビーツ経由に切り替えるだけで、AWSを割引料金でご利用いただけます。

最大18%のコスト削減に加え、エンタープライズ相当の手厚いサポートも受けることが可能です。

また、rootアカウントやAWS Organizationsをそのまま継続してご利用いただけるプランもご用意しています。



・SecureOps+（セキュリティ運用代行）

AWSネイティブサービス（AWS Security Hub CSPM、Amazon GuardDuty、Amazon Inspector 等）・TrendAI Vision One(TM)を中核に、セキュリティアラートのトリアージ（優先度判断）から影響範囲の整理、対応を前に進めるための判断整理と対応の推進、再発防止策の提案までを一気通貫で支援する、実運用を前提としたセキュリティ運用支援サービスです。

インフラ運用のプロが、貴社に代わって「脅威検知」から「重要度判定・運用」まで代行。

専門知識やリソースがなくても、ランサムウェアをはじめとする昨今のサイバー攻撃から自社を確実に守り抜く、最適なセキュリティ体制を提供します。

ハートビーツが解決する課題（このような方におすすめ）

AWS の運用負荷とセキュリティ課題を解決

20年以上の実績を持つMSPとして、社員の8割を占めるエンジニア集団が、AWS認定資格が証明する確かな技術力で、AWSの「運用」「セキュリティ」「コスト最適化」を総合支援します。

24時間365日の有人監視や、請求代行による利用料の最大約18％削減などで、お客様の事業成長を強力にバックアップ可能です。



さらに、インフラとセキュリティの運用をプロが代行することで、エンジニアを保守対応から解放し、本来のサービス開発に専念できる環境を構築します。

専門知識を要するアラート判断から具体的な対策までを一気通貫でサポートし、リソース不足に伴う運用上の不安を解消。

インフラとセキュリティの両面から現場の負担を軽減し、企業様が安心して事業成長に注力できる強固な土台を築きます。



以下のような課題をお持ちの企業様に最適な解決策を提示、ご支援いたします。



▼このような方におすすめ

・夜間・休日のインフラ監視体制を整備したい

・ITインフラ運用が特定の担当者に依存しており、属人化を解消したい

・AWS の利用料やサポート費用を抑えつつ、専門的な技術サポートを受けたい

・ランサムウェア対策や24時間のセキュリティ監視体制を構築したいが、社内リソースが不足している

ハートビーツが保有するAWS資格

- AWS アドバンストティアサービスパートナー

- AWS 100 APN Certification Distinction

- AWS MSSPコンピテンシー



当日のご商談も承っておりますので、

是非、お気軽にハートビーツの展示ブースへお越しください！

【配信者情報】株式会社ハートビーツ

会社名：株式会社ハートビーツ

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル5F

代表者：代表取締役 藤崎正範

設立：2005年4月

URL：https://heartbeats.jp



株式会社ハートビーツは、ITの技術力をもって、顧客事業の確実で最速な成長を推進する「クラウド・アクセラレーション事業」を展開。「クラウド・アクセラレーション事業部」では、ハートビーツの強みでもあるITインフラ設計・構築・運用・監視・障害対応などを基盤に、クラウド技術の更なる推進とお客様の事業発展を見据え、企画、アドバイザリーから開発、運用まで一貫したサービスを提供しています。

新規事業として、脱パスワード付きZIPファイルを推進する 重要ファイル転送プラットフォーム「Kozutumi（コヅツミ）」 も展開中。

IT業界全体の成長を支えるため、新進の才能を育て、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。

プレスリリース一覧(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/93709)