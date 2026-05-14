「故人の写真が動き出す」AI動画サービス 5月16日～無料提供開始

株式会社つばさ公益社つばさ公益社「つばさAIフォトムービー」サンプル出力（1枚6秒・3枚画像版）つばさ公益社「つばさAIフォトムービー」サンプル出力（1枚6秒・3枚画像版）

株式会社つばさ公益社（本社：長野県佐久市小田井906、代表取締役 篠原憲文）は、葬儀・法要の場面で故人の思い出をより深く伝えるためのAI動画制作サービス「つばさAIフォトムービー」の提供を、2026年5月16日より開始します。当社が運営するつばさホールで葬儀をお預かりしたご遺族の方を対象に、写真3枚から最大10枚程度をもとに、ご指定の音楽と表情・動作の希望を反映した数分間の追悼動画を無料で制作します。葬儀業界における同種の無料提供は全国に類を見ないサービスであり、長野県内においてはAIを用いた故人写真の動画化を葬儀サービスとして本格的に提供するのは県内初の取り組みです。

サンプル動画(https://youtu.be/8GekVEtJKvI)

背景と提供の目的

近年、遺族が故人との思い出を「静止画」だけでなく「動きのある映像」として残したいというニーズが高まっています。一方で、専門の編集ソフトや外部業者への依頼には、費用や手間、納期の負担が伴い、葬儀という限られた時間の中では十分に整えられないケースも少なくありません。

つばさ公益社は、長野県内で葬儀・法要を支える事業者として、ご遺族が故人を偲ぶ時間をより丁寧に過ごせる環境づくりを続けてきました。今回開始する「つばさAIフォトムービー」は、故人の写真をAIが自然な動きのある映像へと変換し、ご家族が選んだ音楽とつなげて一本の動画に仕上げるサービスです。告別式や法要の余韻の中で、故人の笑顔や当時の雰囲気を、映像として分かち合う場面の創出を目指します。

サービス概要

ご利用の流れ（概要）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28599/table/12_1_2893d052d001fad6d94c330fdbea1197.jpg?v=202605140951 ]- 写真のご用意 故人の思い出の写真を3枚～10枚程度ご用意いただきます。スマートフォンで撮影された写真でも利用可能です。- 音楽の指定故人の好きだった曲、ご家族にとって思い出深い音源など、上映に用いる音楽をご指定いただきます。- 動き・表情の希望の入力写真ごとに、AIへ伝える短い文章で、望ましい動きや雰囲気をお知らせいただきます。専門的な映像用語は不要です。- 動画の生成・お渡し当社が内容を確認のうえ、AI動画生成と仕上げ処理を行い、追悼上映に適した形式の動画としてご提供します。

※詳細なお申し込み方法、提出期限、上映形式（会場設備との接続方法など）は、つばさホールご利用時に担当スタッフよりご案内します。

無料提供の対象と位置づけ

本サービスの無料提供は、つばさホールで葬儀をお預かりしたご遺族に限ります。葬儀という人生の節目において、故人への感謝と追悼の気持ちを形にする一助とするための付加サービスであり、追加負担なくご利用いただけることを重視しています。

葬儀業界における、故人写真をAIで動画化し、かつ無料で提供する事例は、全国でも類を見ないサービスです。長野県内においても、葬儀事業者がAI動画制作を標準的な追悼サービスとして組み込み、遺族への無償提供を行う取り組みは、県内初の試みです。

代表コメント

「写真は故人が生きて過ごしてきた日々を切り取る大切な瞬間を収めたものです。しかし、静止画だけでは、当時の表情や歩き方、笑い方まで十分に伝えきれないことがあります。私たちは、多くのご家族のお別れに寄り添うなかで、思い出をより温かく、鮮明に残したいという声を何度も耳にしてきました。つばさAIフォトムービーは、当社でお手伝いさせていただく、すべてのご家族に向けて、無料で最新のAI技術を、追悼の場に取り入れる挑戦です。故人への感謝を、ご遺族の心に残る映像としてお届けできれば幸いです。」

つばさ公益社・家族葬のつばさホール ご利用イメージつばさ公益社