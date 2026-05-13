株式会社マジック・ハンドおよびグループ2社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

株式会社加瀬ホールディングス

株式会社加瀬不動産活用（所在地: 横浜市港北区新横浜、代表取締役: 谷間広視）は、2026年5月13日付で、株式会社マジック・ハンド（本社：川崎市高津区宇奈根、代表取締役：田川聖二）およびそのグループ会社である株式会社GODHAND、株式会社スライト・ハンド（以下、総称して「マジック・ハンド グループ」）の全株式を取得し、子会社化したことをお知らせいたします。

本件に伴い、マジック・ハンド グループは当社スタジオ事業部門の傘下となり、 撮影ロケ地の提供を核とした「トータル・ロケーション・ソリューション」の展開を加速させてまいります。

当社は「加瀬のロケ班 （https://studio.kasegroup.co.jp/ (https://studio.kasegroup.co.jp/))」を通じ、多種多様な撮影シーンに対応するスタジオおよびロケ地の提供を行ってまいりました。近年、映像コンテンツ需要の多様化に伴い、ロケ地に求められるニーズは「場所の提供」から「周辺サポートを含めた利便性」へと変化しています。

マジック・ハンド グループは合成幕、背景幕、照明幕の設営やレンタルにおいて業界屈指の技術力と実績を有しており、これまでも多くの高品質なプロジェクトを牽引してきました。

この度、マジック・ハンド グループを当社スタジオ事業部門へ迎え入れることで、以下のシナジー創出を目指します。

1.サービスの拡充と付加価値の向上

当社のスタジオ事業部門がマジック・ハンド グループを統括することで、ロケ地提供に加えて、撮影機材のレンタルといった周辺機能をパッケージ化します。さらに、自社グループ内で縫製から防炎加工、クリーニングまで完結できる同グループの強みを活かし、制作側の負担を大幅に軽減します。

2.営業網・ネットワークの相互活用

両社がこれまで築いてきた顧客ネットワークを共有し、クロスセルを加速させることで、市場シェアの拡大を図ります。

3.経営資源の最適化

バックオフィス機能の統合やノウハウの共有により、グループ全体の経営効率を高め、変化の激しい市場環境における競争力を強化します。

■ 今後の体制について

本件により、マジック・ハンド グループの新代表取締役には輿石良夫が就任いたします。なお、前代表取締役の田川聖二氏は、引き続き長年培った専門的な技術や知見に関する助言を行い、新体制を後方支援してまいります。

当社グループは、同グループの経営陣および従業員の皆様が培ってきた知見や技術を活かしつつ、ワンチームとなってロケ地予約から機材手配までをシームレスに行うデジタル基盤の構築にも着手してまいります。撮影スタッフが「よりクリエイティブに集中できる環境」を提供することで、日本の映像産業の発展に貢献してまいります。

なお、本件によるマジック・ハンド グループの商号変更や拠点移動の予定はございません。

既存の取引先様におかれましては、これまで通り変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■対象会社概要（2026年5月13日時点）

1.会社名： 株式会社マジック・ハンド

代表者： 代表取締役 輿石 良夫（※同日付で就任）

所在地：神奈川県川崎市高津区宇奈根 744-11

事業内容：

1.合成幕、背景幕、照明幕の設営

2.合成幕、背景幕、照明幕のレンタル

3.クロマキー撮影に付随する消耗品類の販売

URL：https://www.magichand.co.jp/

2.会社名：株式会社GODHAND

代表者： 代表取締役 輿石 良夫（※同日付で就任）

所在地：神奈川県川崎市高津区宇奈根 744-11 マジック・ハンド内

事業内容： クリーニング事業・防炎加工事業

URL：https://www.god-hand.co.jp/

3.会社名：株式会社スライト・ハンド

代表者： 代表取締役 輿石 良夫（※同日付で就任）

所在地： 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-37-18

事業内容： 縫製事業・加工製造販売

URL：https://sleighthand.co.jp/

■会社概要

商号： 株式会社加瀬不動産活用

代表者： 代表取締役 谷間 広視

所在地： 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88

設立： 昭和53年

事業内容：貸し会議室 レンタルオフィス・バーチャルオフィス 駐車場・コインパーキング シミュレーションゴルフ 自社不動産管理 スタジオ ソーラー・アンテナ 自動販売機 貸し看板・電子看板 コンテナ・トランク仕入れ、管理 一般住宅・高齢者住宅

資本金： 3,200万円



■本件記事に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社加瀬ホールディングス

担当者名：広報 横井 友理恵

TEL：045-477-3555

Email：info.publicity@kasegroup.co.jp

URL：https://www.kasegroup.co.jp/