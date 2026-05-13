【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」配信情報】4月23日（木）～5月13日（水）に24作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は4月23日（木）～5月13日（水）に新しく配信を開始した24作品の情報をご紹介いたします。どうぞご注目ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

4月24日（金）リリース

■配信アルバム：『eyelock』

■クリエイター：ariiol ／ ボーカル：ナースロボ_タイプT

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5571(https://karent.jp/album/5571)

ギター・ビート・ウィスパーボーカル、構成されるすべての音の心地よさに引き込まれるトラック。

ただひたすらに没入したくなる1曲です。

■配信アルバム：『typing』

■クリエイター：ariiol ／ ボーカル：歌愛ユキ

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5574(https://karent.jp/album/5574)

研ぎ澄まされた構成に魅了されること間違いなし！

無二の世界観が感覚を刺激する、病みつきになりそうなフューチャーコアです。

4月25日（土）リリース

■配信アルバム：『OTONA DAIGAKU』

■クリエイター：薄塩指数 ／ ボーカル：重音テト

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5579(https://karent.jp/album/5579)

薄塩指数さんの10thアルバム！

心の中にひっそりと張りつく焦燥や諦念、葛藤を、親しみやすくも味わい深いポップロック7曲で鳴らします。

■配信アルバム：『雨衣 1st Official Album『アメノチパレード』 (DISC1)』

■クリエイター：Various Artists ／ ボーカル：雨衣、初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5598(https://karent.jp/album/5598)

■配信アルバム：『雨衣 1st Official Album『アメノチパレード』 (DISC2)』

■クリエイター：Various Artists ／ ボーカル：雨衣、重音テト、初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5599(https://karent.jp/album/5599)

『雨衣 1st Official Album『アメノチパレード』』配信開始！

VoiSona「雨衣」発売1周年記念アルバム。

公式デモソングに「雨衣コン2025！」受賞作、書き下ろし曲など1年の軌跡を詰めこんだ20曲を、配信版ではDISC1・DISC2の2枚組でお届け！

4月29日（水）リリース

(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

■配信アルバム：『アイリッド/サヨナラ天国また来て地獄』

■アーティスト：ワンダーランズ×ショウタイム

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5572(https://karent.jp/album/5572)

iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』のはちゃめちゃショーユニット・ワンダーランズ×ショウタイムの12th Singleが配信開始！

ぬゆりさんによる『アイリッド』、johnさんによる『サヨナラ天国また来て地獄』の2曲のセカイver.を収録しています。

※『アイリッド/サヨナラ天国また来て地獄』をご紹介いただく際は、クレジット＜(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM＞の明記をお願いいたします。

4月30日（木）リリース

■配信アルバム：『こわれちゃった！！』

■クリエイター：タケノコ少年 ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5575(https://karent.jp/album/5575)

「第4回超高難易度楽曲コンテストプロセカULTIMATE」採用作品。

いわゆる“ドーパミン中毒”に苦しむハイテンポなエレクトロ・ポップ！

■配信アルバム：『Dropping Jackpot』

■クリエイター：VocaGaku/ボカ学 ／ ボーカル：巡音ルカ、ナースロボ_タイプT、初音ミク、重音テト、夢ノ結唱 ROSE、#kzn、分散型自律ゴーレム りむる、可不、狐子

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5576(https://karent.jp/album/5576)

クラブ音楽らしさ、DJらしさを突き詰めた17曲を収録するコンピアルバム。

没入感とパフォーマンス性満点のサウンドが詰まっています。

【クリエイターコメント】

まずは、ありがとう。

VocaGaku結成4周年。

ずっと「やれ！」とリスナー様方に言われてきたサブスク配信、やっと実現しました。

豪華ゲスト陣を迎え、VocaGakuの本領が遺憾無く発揮されたDJ部コンピ。

楽しんでくれよな。

■配信アルバム：『観測者A』

■クリエイター：Ruliea ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5577(https://karent.jp/album/5577)

新鮮なコード進行に引き付けられるクールなエレクトロナンバー。

機械的な世界観を引き立てる心地よいビートに注目です。

■配信アルバム：『暗時』

■クリエイター：由末イリ

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5580(https://karent.jp/album/5580)

秒針の音が鳴り響く真夜中、忍び寄る不安は自己暗示で遠ざけて。

不穏さが滲む不協和音とコード展開に聞き入らずにいられない作品です。

■配信アルバム：『カプセルン』

■クリエイター：いえぬ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5582(https://karent.jp/album/5582)

転がるようなサウンドが印象的なエレクトロ・ポップです。

タイムカプセルに取り残された思いや夢を巡って揺れる心を表現しています。

■配信アルバム：『chemical』

■クリエイター：snarewaves ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5584(https://karent.jp/album/5584)

サイケデリックなグルーヴが特徴のEDMトラック。

思わずヘビロテ再生してしまうような中毒性のあるパート構成となっています。

■配信アルバム：『Sugar (2026 Version)』

■クリエイター：めろくる ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5585(https://karent.jp/album/5585)

2022年に発表した活動初期の楽曲をリメイク！

フワフワとしたスウィートソングを大人っぽくお洒落なHi-Fi風にアレンジしています。

【クリエイターコメント】

2022年に制作した楽曲を初音ミクV6を使用してリメイクしました。

前作はドリーミーで柔らかいサウンドだったのですが、今回は初音ミクV6のハツラツとした質感に合わせてドライでHi-Fiなサウンドに仕上がっています！

■配信アルバム：『First Train』

■クリエイター：SO87 ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5594(https://karent.jp/album/5594)

少し切ない思いと甘いドリンクをお供に、新たな旅へ。

「MIKU EXPO 2026 North America」に併せて展開中の「Richie's Cafe×初音ミク」コラボ書き下ろしソングです。

【クリエイターコメント】

「First Train」はすべての人に向けた曲です。大きな転機を迎えている人、ずっと会えなかった人と再会する人、あるいは今以上の自分を追い求めて一歩を踏み出す人のための曲になっております。



私たちが思っている以上に頻繁に、たくさんの人が自分の人生に出入りします。世界は広大すぎて、いつまでも同じ場所に留まることはできません。時には最も大切な人たちに「またね」と別れを告げなければならないこともあります。しかし変わらないことも一つくらいはあるかと思います。どこかの街角にはきっと、あなたが語り合い、失われた時間を埋め合わせるカフェがあるはずです。



私が作ったこの曲に皆さまが共感していただければ幸いです。聴いてくださり、本当にありがとうございます。



～SO87

5月2日（土）リリース

■配信アルバム：『ラブパラ』

■クリエイター：DECO*27

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5570(https://karent.jp/album/5570)

今度の新曲は、恋する乙女の無敵マインドが炸裂する“パラパラ”！

かつて一世を風靡したジャンルを再解釈したアゲアゲダンスチューン！

【クリエイターコメント】

ラブパラ！ずっとやってみたかったジャンルに挑戦してみました。

MVがとにかく可愛いのでぜひ見てね。

Hayato Yamamotoによる熱いギターソロにもご注目ください。

Fire, for real!!

5月7日（木）リリース

■配信アルバム：『Katheocrazy』

■クリエイター：Various Artists

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5587(https://karent.jp/album/5587)

音楽サークル・NEXTBATTERSの1stコンピアルバム。

“激情”をテーマに9名のクリエイターがそれぞれの思いの丈をかき鳴らす、痺れる1枚です。

■配信アルバム：『Piocolony』

■クリエイター：Various Artists

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5593(https://karent.jp/album/5593)

音楽サークル・NEXTBATTERSの2ndコンピアルバム。

今回のテーマは“開拓”。

新たな境地に挑戦し、切り開くエナジーがこもった10作品です。

■配信アルバム：『Spicy Butler』

■クリエイター：ど～ぱみん, zensen, 宮守文学 ／ ボーカル：初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5588(https://karent.jp/album/5588)

ど～ぱみんさん＆zensenさんによるエレクトロスウィング・コンピシリーズ。

今回は宮守文学さんをゲストに迎えた第6弾です！

【クリエイターコメント】

ど～ぱみん・zensenがお送りするエレクトロスウィング・コンピレーションアルバムの第6弾。今回は宮守文学氏をお招きし制作いたしました。どうぞご賞味あれ。

5月8日（金）リリース

■配信アルバム：『Kasane Interlink』

■クリエイター：Various Artists ／ ボーカル：重音テト

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5609(https://karent.jp/album/5609)

日本と海外のクリエイターが織りなす、重音テト歌唱曲のコンピアルバム。

共作など含む20曲に、新たな化学反応や挑戦が詰めこまれています。

【クリエイターコメント】

日系と海外の両方のボーカロイドシーンに関わってきた立場から、現在のボーカロイド文化の多様性と広がりを一つの作品としてまとめたコンピレーションアルバムです。ジャンルや言語の壁を越え、それぞれのクリエイターが持つ個性と表現の違いを感じられる構成にしています。異なる背景が交わることで生まれる新しい音楽の形をぜひ楽しんでいただきたいです。

5月13日（水）リリース

■配信アルバム：『噛みつけよ』

■クリエイター：シアン・キノ ／ ボーカル：鏡音リン

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5586

イントロの疾走感たっぷりのギターにハッとさせられるオルタナティブ・ロック。

沈黙を打ち破って食らいつくエネルギーを表現します。

【クリエイターコメント】

噛みつくことを選んだ曲です。飲み込まず、黙らず、衝動のままにぶつけてください。

■配信アルバム：『褪せるセルフィー』

■クリエイター：Ｉｃｅｋｙ

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5589

移ろう時間の中でともに過ごす一瞬一瞬を大事に積み重ねて。

少し寂しさも湛えながら、かけがえのない時間が愛おしくなる1曲です。

■配信アルバム：『STORIA』

■クリエイター：ひとしずくP ／ ボーカル：鏡音リン、鏡音レン、初音ミク

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5590

ひとしずくPさんの2ndアルバム。

『soundless voice』三部作や『秘蜜～黒の誓い～』『雨夢楼』など、切ない恋を描く９作品を収録しています。

■配信アルバム：『ワールド・ビルド・アンセム』

■クリエイター：アンメルツP ／ ボーカル：鏡音リン、鏡音レン

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5627

０から創作に挑む人々への賛歌として制作されたデジタルロック。

オリジナル版と動画サイト公開版の２バージョンを収録しています。

(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

■配信アルバム：『透明なパレット/スター』

■アーティスト：Leo/need

■KARENT配信ページ： https://karent.jp/album/5573

iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』の幼馴染みバンドユニット・Leo/needの12th Singleが配信開始！

Aqu3raさんによる『透明なパレット』、大漠波新さんによる『スター』の2曲のセカイver.を収録しています。

※『透明なパレット/スター』をご紹介いただく際は、クレジット＜(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM＞の明記をお願いいたします。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞



▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーと欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/