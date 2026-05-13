産廃業者の7割は従業員30名以下 ── 紙マニフェスト・Excel・電話FAXが支配する産業廃棄物処理業の構造的課題と、AI業務OS「WasteOS」の挑戦

株式会社Leach

株式会社Leach（本社：東京都、代表取締役CEO：冨永拓也）は、産業廃棄物処理業者向けAI業務システム「WasteOS（ウェイストオーエス）」の構想を本日公開します。あわせて、構想にご共感いただける産廃事業者様、業界関係者の皆様からのヒアリングご協力を募集します。

本稿では、産業廃棄物処理業の市場構造・マニフェスト制度の歴史・中小事業者が直面する業務負荷の実態・既存システムの限界、そしてWasteOSが目指す解決の方s向性についてお伝えします。

📣 ヒアリングご協力のお願い

本構想にご関心をお寄せいただける産廃事業者様・業界関係者の皆様を募集しております。現場の課題感・業務フロー・既存ツールへのご不満など、率直なお声をぜひお聞かせください。プロダクトの方向性に直接反映させていただきます。

5兆円市場を支える中小事業者たち

▶ ヒアリングに協力する／構想に共感する :https://wasteos.leach.co.jp

環境省「産業廃棄物処理業実態調査」によれば、産業廃棄物の排出量は年間約3億8,000万トン。市場規模は約5兆3,000億円とされ、建設業や製造業と並ぶ巨大な産業基盤を形成している。日本経済を支えるサプライチェーンの中で、廃棄物処理は最終工程として欠かせない役割を担っているにもかかわらず、その実態が語られる機会は多くない。

この市場を担う事業者の数は、収集運搬業の許可件数ベースで約19万件、処分業で約2万件にのぼる。ただし許可件数と実稼働事業者数には差があり、実際に事業を営んでいるのは収集運搬業で約5万社、処分業で約1万社程度と推定されている。

注目すべきは、その内訳だ。産業廃棄物処理業者の約7割が従業員30名以下の中小企業であり、10名以下の零細事業者も少なくない。社長が自ら収集車を運転し、事務員が1～2名でマニフェスト管理から請求書作成、行政への届出までをこなしている──そうした風景が、この業界の日常だ。

大手処理業者がITシステムを導入し業務効率化を進める一方、中小事業者の現場では依然として紙の伝票・Excel・電話・FAXが業務の中心にある。廃棄物処理法（廃掃法）が要求する管理水準は年々高度化しているのに、現場のリソースは変わらない。ここに産廃業界の構造的なギャップがある。

さらに、産廃処理業界では人手不足と高齢化が同時に進行している。限られた人員で法定の管理業務をこなさなければならない中、事務作業に割ける時間が減れば転記ミスや確認漏れのリスクは高まる。この悪循環が、中小産廃業者の経営を圧迫している。

マニフェスト制度の歴史 ── 1998年から2027年へ

マニフェスト制度が法律上義務化されたのは1998年12月のことだ。すべての産業廃棄物にA票～E票の7枚綴り複写伝票の交付が義務付けられ、廃棄物の流れを排出事業者が最終処分まで把握・管理できる仕組みが確立した。

2005年には電子マニフェスト制度（JWNET(https://www.jwnet.or.jp/)）が本格運用を開始。2020年4月の義務化を機に電子化率は一気に伸び、2024年度には約86.9%に達した。

そして次の節目が2027年4月だ。制度改正により、処分業者は電子マニフェストの最終処分報告に「処分方法」「処分量」「処分後の廃棄物の種類・量」等の項目を追加記載しなければならなくなる。国は2030年までにマニフェスト捕捉率75%を目標に掲げており、電子化の対象範囲はさらに拡大する見通しだ。

規制の流れは不可逆だ。産廃業者にとって電子化対応は「いつやるか」の問題であって、「やるかどうか」の問題ではなくなっている。

紙と電子の「混在問題」── 先行した企業ほど苦しむ逆説

電子化率86.9%という数字だけを見れば、もはや紙マニフェストは少数派のように思える。だが現場の感覚は違う。

産廃処理業者は排出事業者から廃棄物を受け入れる側だ。自社が電子マニフェストに対応していても、排出事業者がすべて電子化しているとは限らない。建設現場の元請業者が紙マニフェストを使い続けているケース、小規模な排出事業者がJWNETに加入していないケースは珍しくない。

結果として、処理業者の事務所では紙マニフェストと電子マニフェストの二重管理が常態化する。紙で届いたA票の内容をExcelに転記し、JWNETで受け取った電子マニフェストを別ファイルで管理し、月末に両方を突き合わせて集計する。紙マニフェストには5年間の保存義務があるため、物理的なファイリングと保管スペースの確保も続けなければならない。この作業に毎月数日を費やしている事務担当者は少なくない。

制度が段階的に義務化の範囲を広げていく過程では、この混在期間が数年単位で続く。電子化に先行した企業ほど紙と電子の両方に対応するコストを背負うという逆説が生まれている。

産廃業者が日々直面する5つの業務課題

産廃処理業者の日常業務を観察すると、繰り返し発生する課題が浮かび上がる。いずれも単独では小さな問題に見えるが、人員に余裕のない中小事業者にとっては積み重なることで経営を圧迫する要因となっている。

１. マニフェスト期限管理の漏れリスク

廃掃法は返送期限を厳密に定めている。

- B2票（運搬終了の確認）：交付日から 90日以内- D票（処分終了の確認）：交付日から 180日以内- E票（最終処分終了の確認）：交付日から 180日以内

期限を超過した場合、排出事業者は都道府県知事等への報告が義務付けられ、悪質な場合は許可取消しにもつながる。月に数百～千件を超えるマニフェストを管理する事業者にとって、手作業での期限管理は現実的ではない。一件でも漏れれば法的リスクが発生するという緊張感のもとで事務作業を続ける負荷は、数字には表れにくい。

２. 電話・FAX受注と配車計画のアナログ運用

排出事業者からの収集依頼は、今もほとんどが電話かFAXで届く。受注内容をメモに書き取り、配車担当者に引き継ぎ、ドライバーの出勤予定・車両の空き・許可エリアの制約を考慮しながら配車表を手書きで作成する──この一連の作業が毎日繰り返される。

配車計画は属人的なノウハウに依存しやすく、ベテラン担当者が不在になると途端に回らなくなるという声もある。配車の効率は直接的に売上と燃料コストに影響するため、配車計画の巧拙は経営に直結する問題でもある。

３. 台貫データの三重入力

搬入された廃棄物をトラックスケールで計量した後、同一の重量データをExcel・マニフェスト・請求書の3箇所に手で打ち込む「三重入力」が日常だ。転記のたびに入力ミスのリスクが生じ、照合作業にも時間がかかる。デジタルデータとして出力されているにもかかわらず、途中で紙やExcelを経由するためにデータの連続性が断ち切られている。

４. 月末の請求書作成に費やす3～5日

計量記録・マニフェスト・契約単価を突き合わせた請求書作成は、廃棄物の種類ごとに単価が異なるうえ、重量課金と回数課金が混在する契約形態も多い。一つひとつの取引を手作業で紐付け、金額を算出し、請求書を発行するまでに3～5日かかるのが一般的だ。この期間、事務担当者は請求業務にかかりきりとなり、他の業務が滞る。

５. 許可証・契約の有効期限管理

収集運搬業許可証・処分業許可証・委託契約書・車検証──それぞれに異なる有効期限がある。許可証の更新漏れは違法操業・許可取消しという最も重い処分に直結する。都道府県単位で発行される許可証を10以上保有する業者も珍しくなく、Excelで管理している事業者が多いが、枚数が増えるほど漏れのリスクは高まる。

なぜ既存のシステムでは解決できないのか

マニフェスト管理ソフト、JWNET連携ツール、配車管理システム、請求管理ソフト──業務の部分ごとに対応する製品は市場にある。にもかかわらず、課題がなお残り続けている理由は何か。

なぜ「AI」なのか

- 業務の断片にしか対応していない──マニフェスト管理ソフトを導入しても配車はホワイトボードのまま。台貫データはマニフェストや請求ソフトと連携していない。ツールとツールの隙間を人間が手作業で埋めている- 複数ツールの並行運用が中小事業者には負担──それぞれに月額費用がかかり、操作を覚え、データの整合性を保つ。IT専任担当者がいない組織にとって、ツールを増やすことは管理工数の増加を意味する- 制度改正への対応が遅い──既存システムの多くは現行ルール前提の設計のため、2027年の制度改正で報告項目が追加されると対応に時間がかかるケースがある- オンプレミス型が多く、現場との情報共有に弱い──事務所PCにインストールして使う形態が主流で、現場のドライバーや処理場オペレーターとのリアルタイムな情報共有ができない

産廃業務の特徴は、定型的に見えて例外処理が多い点にある。同じ「建設系混合廃棄物」でも現場ごとに組成が異なり処理方法も変わる。配車計画では車両の許可エリア・積載制限・ドライバーの資格・現場のアクセス条件など複数の制約を同時に考慮しなければならない。請求計算では重量課金と回数課金の混在に加え、排出事業者ごとの個別契約条件が絡む。

こうした「条件分岐が多く、パターンが膨大な業務」は、従来型のルールベースのシステムでは対応しきれない領域だ。AIは過去のデータから判断基準を学習し、新しいケースに対しても妥当な判断を提示できる。

💡 AIが活用できそうな産廃業務の例：

マニフェストの記載内容から廃棄物の種類を推定する／過去の配車実績から効率的なルートを提案する／契約条件と計量データから請求金額を自動算出する／FAXで届いた注文書や紙マニフェストをOCRで読み取りデジタル化する

AI活用のポイントは最先端技術を導入すること自体にあるのではなく、現場の業務フローに溶け込む形でAIの能力を活かすことにある。ITリテラシーの高くないスタッフでも日常的に使える設計がなければ、中小産廃業者の現場には定着しないと考えています。

WasteOSが目指す方向性 ── 産廃業務をまるごと一つのシステムに

WasteOSは、産廃業者の日常業務を「一本の流れ」として捉え、受注 → 配車 → 計量 → マニフェスト管理 → 請求までをひとつのプラットフォームで完結させるAI業務OSの構想です。現時点では構想段階であり、現場の声をうかがいながら設計を固めていきたいと考えています。

- マニフェストの一元管理紙マニフェストと電子マニフェスト（JWNET(https://www.jwnet.or.jp/)）を統合的に管理し、B2票90日・D票180日・E票180日の期限を自動追跡してアラート通知。2027年4月の制度改正で追加される報告項目にも対応する想定。- 受注から配車までの連携電話やFAXで届いた収集依頼をデジタル化し、廃棄物の種類・ドライバーの稼働状況・許可エリアの制約を考慮した配車をAIが支援。属人的なノウハウへの依存を軽減する。- 計量から請求までの自動連携トラックスケールの計量データを取り込み、マニフェストの数量欄と請求書の数量欄を自動生成。三重の手入力を解消し、転記ミスをなくす。重量課金・回数課金の混在にも対応し、月末の請求書作成にかかる日数を圧縮する。- 許可証・契約の期限一元管理収集運搬業許可証・処分業許可証・委託契約書・車検証など法定書類の有効期限を一元管理し、更新時期のアラートを自動通知。複数自治体の許可証を持つ事業者にも対応する想定。

個別の課題に個別のツールで対処するのではなく、データが途切れることなく次の工程に受け渡される仕組みを構築する。それがWasteOSの設計思想です。

2027年の制度改正を見据えて

2027年4月の制度改正では、処分業者は電子マニフェストの最終処分報告に「処分方法」「処分量」「処分後の廃棄物の種類・量」等を追加記載しなければならない。計量データ・処分記録・マニフェスト情報が一気通貫でつながっている必要があり、現行のExcel運用や既存ツールでは対応が困難になるケースが出てくると想定される。

法改正は事業者にとって負担でもあるが、業務の仕組みを根本から見直す契機でもある。部分的なシステム対応を繰り返すのではなく、この機会に業務全体のデジタル化を進めたい──そう考える事業者の方々と、ぜひ一緒に方向性を議論させていただきたいと考えています。

産業廃棄物処理業は社会のインフラを支える不可欠な産業です。その現場を支える中小事業者が、法令遵守と業務効率化を両立できる環境を整えることが、業界全体の持続可能性にとって欠かせません。

ヒアリングご協力のお願い

株式会社Leachは、WasteOSの構想を磨き上げるにあたり、産廃事業者様・業界関係者の皆様からのご意見を募集しています。

- 現場で日々感じている業務上の課題- 既存ツールに対するご不満や改善したい点- 「こんな機能があったら使いたい」というアイデア- 2027年制度改正に向けた現在の準備状況

こうした率直なお声を、構想設計に直接反映させていただきます。1時間程度のオンラインヒアリングを想定しておりますが、メール・お電話など、ご都合の良い形でも構いません。

「うちの規模でも相談していいの？」「まだ具体的な導入予定はないけど…」──そうした段階のお声こそ、私たちにとって最も貴重です。少しでもご関心をお寄せいただける方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

会社概要

▶ ヒアリングに協力する／構想に共感する :https://wasteos.leach.co.jp- 会社名：株式会社Leach- 代表者：代表取締役CEO 冨永拓也- 設立：2024年11月- 所在地：東京都- 事業内容：業界特化型AI業務OSの企画・開発・運営- URL：https://leach.co.jp

本件に関するお問い合わせ：株式会社Leach 広報担当 E-mail: pr@leach.co.jp