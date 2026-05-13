every-1タテコングランプリ2026 Next Up! vol.2の優勝者が決定！第2回の優勝者は『黒子タクシー』

エブリライブ株式会社

エブリライブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：影山和義）が主催する、”お笑い”と”ライブ配信”がコラボした次世代のお笑い賞レース「every-1タテコングランプリ2026」の予選ライブイベント「Next Up! vol.2」が、2026年5月12日（火）に新宿バティオスにて開催されました。

■ every-1グランプリとは

every-1グランプリは、"お笑い"と"ライブ配信"をかけ合わせた新しいカタチのお笑い賞レースとして、2025年よりエブリライブ株式会社が立ち上げたイベントです。

「every-1タテコングランプリ」は、スマートフォンの縦画面を活かした「縦型コント」で競うイベントとなり、エブリライブ株式会社が運営する総合エンターテインメントプラットフォーム「everyfriends（エブリフレンズ）」で開催される予選では、エントリー動画への投票により決勝進出者が決定します。

また、本イベントと並行して、漫才・コント・ピンネタなど幅広いジャンルで競う「every-1グランプリ」も開催しており、こちらはeveryliveアプリ内での生配信と投票を通じて勝ち上がりが決まります。

どちらも年4回イベントが開催され、優勝賞金は10万円。年末に行われるグランプリイベントは優勝賞金が100万円となり、予選イベントを勝ち上がった参加者が賞金をかけてしのぎを削る一大イベントとなります。

また、今年のイベントよりBS12 トゥエルビ様が協賛として、BS12 トゥエルビ様で放送中の番組「ハワイに恋して！」が協力としてイベントをご支援いただいております。

■ BS12 トゥエルビ「ハワイに恋して！」

全国無料放送のBS12 トゥエルビで放送されている「ハワイに恋して！」は、今年で放送16年を迎えるハワイ情報番組です。



そんな「ハワイに恋して！」のスピンオフ番組 everyfriends presents『ハワ恋カフェ！』が、5月3日より放送スタート。



「every-1グランプリ Next Up!」4月・7月・9月開催回の優勝者には、番組出演の特典をご用意しています。ここでしか見られない抱腹絶倒のトークの数々を、ぜひお楽しみに。



※参考）everyliveで活躍中のライバーが主役のトーク番組 everyfriends presents「ハワ恋カフェ！」が、BS12の人気番組「ハワイに恋して！」のスピンオフとして誕生！5月3日より放送開始。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000109280.html

■ 優勝は『黒子タクシー』に決定！

everyfriends内での予選投票イベントを勝ち抜いた22組が、優勝賞金10万円をかけてしのぎを削った本イベント。

2026年の第2回優勝者は『黒子タクシー』に決定。

準優勝は『あおいちゃん』、3位は『ドナタ』となり、優勝の『黒子タクシー』も含め年末開催予定の「every-1タテコングランプリThe Final」の出場権が贈呈されました。

出演者情報

ビックシカゴ／黒子タクシー／あい色ラグーン／あおいちゃん／キャメル

フレンキー／カヌン／劇的トライアングル／こはるバスケ／炭酸水／ムフロンズ

トワイライト渚／ラブ刺激／ドナタ／長髪とロン毛／ウキビシャ大作戦／春の思いで

キョウシツノスミ／クマドリネオン／大豆デンキュー／マンマーレ／ガタロウ

■ イベントスケジュール

各イベントの詳細は特設ページ内やSNS等でお知らせいたします。

2026年のevery-1グランプリも是非お楽しみください。

▼特設ページ

https://everylive.jp/every-1_2026_grandprix

▼公式X

https://x.com/every1grandprix

エブリライブ株式会社 会社概要

「Good for Everyone 誰もが、ポジティブになる世界をつくる」というミッションのもと、「様々な繋がりのかたち」や「新しい体験」を提供し、様々なコミュニケーションを通じて、誰もがポジティブになる世界をつくりたいと考えています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/127_1_b51cc732d5e4474df09fae6177d0d18b.jpg?v=202605130451 ]

公式サイト ：https://everylive.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/everylive_/

公式X（旧Twitter） ：https://twitter.com/everylive_jp

公式Youtube ：https://www.youtube.com/channel/UCvoRTDg5egwHGMZV0hlB17Q

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@every.live.jp

公式LINE ：https://lin.ee/RPW93Nz

公式note ：https://note.com/everylive

everyfriends とは

「everyfriends」とは、動画・漫画・ゲーム・ライブコマースなどの多様なコンテンツを融合した「総合エンターテインメントプラットフォーム」です。

2025年7月に動画投稿サービスをスタートし、今後も様々なジャンルのコンテンツを展開予定となります。

▼サービスサイトはこちら

https://everyfriends.net/

増え続ける支持と注目度

累計ダウンロード数 ：65万突破

累計ライバー契約数 ：8,600名

メディア掲載実績 ：PRESIDENT Online、東洋経済、ORICON NEWS など

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▼本件に関するお問い合わせはこちら

https://everylive.jp/livercontact/