【高校生対象】琵琶湖博物館で「夏の珪藻合宿」を初開催します

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滋賀県立琵琶湖博物館

■概要


　　琵琶湖博物館では、令和8年（2026年）7月25日（土）～27日（月）の3日間、高校生を対象とし　


　た珪藻研究の合宿講座「身近な珪藻を観察してみよう-夏の珪藻合宿 in 琵琶湖博物館」を初めて開


　催します。


　　この夏は、琵琶湖博物館の顕微鏡を使って、身近な珪藻を調べてみませんか？珪藻の採集からサン


　プルの処理、観察、同定およびレポートのまとめ方までを2泊3日の合宿で徹底的に学ぶことができま


　す。


　　本合宿を修了すれば、君も珪藻博士だ！



　　　　　　　　　　珪藻イメージ写真





■詳細


　日時　　：　令和8年（2026年）7月25日（土）13時～27日（月）17時


　場所　　：　琵琶湖博物館セミナー室（1日目）、実習室1（2日目、3日目）


　　　　　　　※琵琶湖博物館別館の宿泊施設に宿泊します（宿泊費無料）。


　対象　　：　珪藻学を究めたい高校生


　定員　　：　8名（応募多数の場合には抽選）


　講師　　：　大塚 泰介　（琵琶湖博物館総括学芸員、日本珪藻学会会長）


　　　　　　　真山 茂樹　（東京学芸大学名誉教授、日本珪藻学会元会長）


　　　　　　　石井 健一郎（株式会社ＳｅｅｄＢａｎｋ 代表取締役）


　　　　　　　根来 健　　（琵琶湖博物館特別研究員）


　持ち物　：　事前に採集した珪藻のサンプル（当選者に採集用具をお送りします）、筆記用具、


　　　　　　　ノートパソコン（タブレット可）、白衣、2日分の着替え（動きやすい服装）、


　　　　　　　洗面用具


　　　　　　　※希望者には、ノートパソコンと白衣を貸与します。


　参加費　：　無料。1日目と2日目の夕食、および2日目と3日目の朝食と昼食は用意します


　　　　　　　※いずれも無料。


　　　　　　　※アレルギー等で食べられないものがある方は、当選時にお知らせください。


　申込　　：　以下の「しがネット受付サービス」より5月20日（水）までにお申し込みください。


　　　　　　　※詳細は琵琶湖博物館ホームページから


　　　　　　　　https://www.biwahaku.jp/event/2026/07/_in_1.html


　


　本プログラムは「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」の助


　成を受けています。また、日本珪藻学会の後援を受けています。