【高校生対象】琵琶湖博物館で「夏の珪藻合宿」を初開催します

滋賀県立琵琶湖博物館

■概要

琵琶湖博物館では、令和8年（2026年）7月25日（土）～27日（月）の3日間、高校生を対象とし

た珪藻研究の合宿講座「身近な珪藻を観察してみよう-夏の珪藻合宿 in 琵琶湖博物館」を初めて開

催します。

この夏は、琵琶湖博物館の顕微鏡を使って、身近な珪藻を調べてみませんか？珪藻の採集からサン

プルの処理、観察、同定およびレポートのまとめ方までを2泊3日の合宿で徹底的に学ぶことができま

す。

本合宿を修了すれば、君も珪藻博士だ！

珪藻イメージ写真

■詳細

日時 ： 令和8年（2026年）7月25日（土）13時～27日（月）17時

場所 ： 琵琶湖博物館セミナー室（1日目）、実習室1（2日目、3日目）

※琵琶湖博物館別館の宿泊施設に宿泊します（宿泊費無料）。

対象 ： 珪藻学を究めたい高校生

定員 ： 8名（応募多数の場合には抽選）

講師 ： 大塚 泰介 （琵琶湖博物館総括学芸員、日本珪藻学会会長）

真山 茂樹 （東京学芸大学名誉教授、日本珪藻学会元会長）

石井 健一郎（株式会社ＳｅｅｄＢａｎｋ 代表取締役）

根来 健 （琵琶湖博物館特別研究員）

持ち物 ： 事前に採集した珪藻のサンプル（当選者に採集用具をお送りします）、筆記用具、

ノートパソコン（タブレット可）、白衣、2日分の着替え（動きやすい服装）、

洗面用具

※希望者には、ノートパソコンと白衣を貸与します。

参加費 ： 無料。1日目と2日目の夕食、および2日目と3日目の朝食と昼食は用意します

※いずれも無料。

※アレルギー等で食べられないものがある方は、当選時にお知らせください。

申込 ： 以下の「しがネット受付サービス」より5月20日（水）までにお申し込みください。

※詳細は琵琶湖博物館ホームページから

https://www.biwahaku.jp/event/2026/07/_in_1.html

本プログラムは「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」の助

成を受けています。また、日本珪藻学会の後援を受けています。