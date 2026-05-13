【ホテル創成札幌 Mギャラリーコレクション】ワールド・カクテル・マンス 2026を開催

ホテル創成札幌 Mギャラリーコレクション

札幌・創成川イーストのラグジュアリー・ブティックホテル「ホテル創成札幌 Mギャラリーコレクション」（所在地：北海道札幌市中央区、総支配人：北原 匡）では、世界のMギャラリーコレクションが毎年開催する「ワールド・カクテル・マンス 2026 (World Cocktail Months 2026)」を、2026年5月13日より館内バーラウンジにて開催いたします。

今年のワールド・カクテル・マンスは、Mギャラリーコレクションが初めてグラスの枠を超え、ミクソロジーとミシュラン星付きガストロノミーが出会う料理の対話の世界へと踏み出す、特別な年となります。世界の127軒以上のブティックホテルを擁するMギャラリーコレクションのうち、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、アメリカ大陸、中東の16施設のみが参加する本プログラム。日本からは、ホテル創成札幌 Mギャラリーコレクションが唯一の参加施設として選ばれました。

ミシュラン星付きシェフ・パムとのグローバルコラボレーション

シェフ・パム氏

今年の主役は、バンコクのミシュラン星付きレストラン「Potong(https://www.restaurantpotong.com/)」のオーナーシェフ、ピチャヤ・パム・スントーンヤーナキ氏。「世界のベスト女性シェフ2025」「アジアのベスト女性シェフ2024」に選出された、現代ガストロノミー界で最も注目される一人です。

「対比」「バランス」「ストーリーテリング」に根ざした彼女の料理哲学は、「5つの味(五味)」と「5つの感情」というアイデアに導かれ、味わいは記憶へ、食感は感情へと昇華されます。Mギャラリーコレクションが掲げる「M Moment」＝思い出に残る有意義な体験、永遠に残るつかの間の瞬間を創造すること、というブランドフィロソフィーと深く響き合うシェフ・パムが、世界中のMギャラリーコレクションのバーに新たな対話をもたらします。

また、ホスピタリティ業界における女性の活躍を支援する自身のイニシアチブ「Women for Women」を通じ、次世代を担う女性たちのメンターも務めるシェフ・パム。Mギャラリーコレクションが大切にする「卓越した女性たちを称える」という価値観とも深く重なります。

ホテル創成札幌 Mギャラリーコレクションでの楽しみ方

世界各地のMギャラリーコレクションでは、カクテルとシェフ・パムのシグネチャーバイツ(bites)をペアリングとして提供しますが、ホテル創成札幌 Mギャラリーコレクションでは、お客様自身が自由にお好きな組み合わせをお選びいただけるスタイルでご提供いたします。バーラウンジの落ち着いた空間で、シェフ・パムの世界観に触れながら、ご自身だけの一杯と一皿の対話をお楽しみください。

期間: 2026年5月13日（水）～8月31日（月）

場所: ホテル創成札幌 Mギャラリーコレクション1階 バーラウンジ

営業時間: 毎日 15:00～23:00(ラストオーダー 22:30)

シェフ・パム監修 シグネチャーバイツ

シェフ・パムが手がけるシグネチャーバイツは、温度、食感、コントラストを重ね合わせた、意図的な構成。単なるバースナックではなく、グラスの傍らに添えられる感覚的アクセントです。

シグネチャーカクテル & モクテル

ゴールデン・クラブ・トースト Golden Crab Toastsレモングラス香るマグロのタルタル クリスピーライス添え Lemongrass Maguro Tartare with Crispy Riceポレンタブレッド Polenta Breadイカのフリット イカスミのディップ添え Crispy Squid with Ink Dipグリルチキンウィング タマリンドマヨ添え Grilled Chicken Wing with Tamarind Mayo胡麻豆腐のクロスタード Sesame Tofu Crostadeザ・ボタニスツ ワルツ(カクテル) The Botanist's Waltzプロヒビション マティーニ(カクテル) Prohibition Martiniザ・ボタニスツ ワルツ(モクテル) The Botanist's Waltz - Mocktailサンセット ボタニカ(モクテル) Sunset Botanica - Mocktail

シグネチャーバイツ 2,000円～

シグネチャーカクテル／モクテル 2,000円～

※シグネチャーバイツの写真はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※価格にはサービス料・消費税が含まれています。

ワールド・カクテル・マンス (World Cocktail Months) について

「創造性と文化が香る、カクテルの祭典」

ワールド・カクテル・マンスは、世界中のMギャラリーコレクションのバーテンダーが腕を振るい、

カクテルとミクソロジーを楽しむ、年に一度の祭典です。Mギャラリーコレクション各ホテルのエキス

パートが趣向を凝らしたオリジナルカクテルや特別な体験を用意し、季節感やその土地ならではの魅力を五感で楽しめるイベントとなっています。

ホテル創成札幌 Mギャラリーコレクションについて

アコーグループが展開するラグジュアリー・ブティックホテルブランド「Mギャラリーコレクション」は、世界各地に120軒以上を展開し、それぞれが土地に根差したストーリーと感性豊かなデザイン、体験型ホスピタリティを提供しています。Mギャラリーは “Memorable & Meaningful”--すなわち「記憶に残り、心に響く体験」を大切にするブランドです。感性を刺激するだけではなく、明日への活力となるような豊かなひとときを目指しています。細部にまで行き届いた美意識が旅の一瞬一瞬を輝かせ、思いがけない驚きや感動が、まるで物語のように紡がれていく。そんな特別な旅へと皆さまをお招きします。

当ホテルは札幌の開拓使文化が色濃く残る創成川東エリアに位置し、向かいには開拓使麦酒醸造所が立地。全118室の落ち着いた客室に加え、レストラン、バーラウンジ、屋外テラス、24時間ジムを完備。札幌で唯一「開拓使ビール」を生で味わえる特別なホテルとして、地元文化とモダンホスピタリティの融合を体現しています。ロイヤリティプログラム「ALL - Accor Live Limitless」にも参加しています。

所在地： 〒060-0032 北海道札幌市中央区北2条東3丁目 サッポロファクトリー西館

代表電話： 011-242-1111 公式サイト(https://www.hotelsoseisapporo.com)