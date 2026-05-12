ふわっと軽くて、絡みにくい!発泡シリコン素材を採用したマシュマロみたいなUSB Type-Cケーブルを新発売
エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、外皮に発泡シリコン素材を採用し、マシュマロのようにふわっと軽やかなUSB Type-C(TM)ケーブルを新発売いたしました。
さらさらな手触りでたぐり寄せる際に引っかかりがなく、どんな場所でも扱いやすいケーブルです。また、束ねても絡みにくいので、取り回しがとてもスムーズです。ケーブル長は1m・2mの2種類、カラーはホワイト・グレーの2色からお選びいただけます。
▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。
https://streaming.video-b.com/streaming/2c35d16d2bc2e4d1c1cd2fd9380fa7ba73cdd05b
ふわっと軽く、絡みにくいマシュマロのようなケーブル- 発泡シリコン素材を採用し、マシュマロのようにふわっと軽やかなUSB Type-C - USB Type-Cケーブルです。
- さらさらな手触りでデスクでも引っかかりにくく、束ねても絡みにくいので、取り回しがとてもスムーズです。
- 使用範囲を広げるのに便利な、取り回しやすい程よい長さです。
高速データ転送&パワフル充電対応- Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。
※理論値
- USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電が可能です。
※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。※ご使用になる機器の性能などによって、供給される電力値が異なります。
高品質な設計と安全性へのこだわり- コネクター部には高級感のあるアルミ装飾を施し、裏面に製品仕様がわかる印字をしています。
- 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
- 高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
- EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
ラインアップ- ケーブル長は1m・2mの2種類、カラーはホワイト・グレーの2色からお選びいただけます。
▲ ケーブル長 約1m
▲ ケーブル長 約2m
▲ カラー ホワイト
▲ カラー グレー
環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/
製品詳細
ふわっとマシュマロケーブル
(USB Type-C(TM) - USB Type-C/60W)
ケーブル長1m/ホワイト
型番：MPA-CCFS10WH
価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCFS10WH.html
ふわっとマシュマロケーブル
(USB Type-C(TM) - USB Type-C/60W)
ケーブル長1m/グレー
型番：MPA-CCFS10GY
価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCFS10GY.html
ふわっとマシュマロケーブル
(USB Type-C(TM) - USB Type-C/60W)
ケーブル長2m/ホワイト
型番：MPA-CCFS20WH
価格：\2,180（店頭実勢価格）\1,982（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCFS20WH.html
ふわっとマシュマロケーブル
(USB Type-C(TM) - USB Type-C/60W)
ケーブル長2m/グレー
型番：MPA-CCFS20GY
価格：\2,180（店頭実勢価格）\1,982（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCFS20GY.html
詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。
https://www.elecom.co.jp/news/new/20260512-02/
ご購入はこちら
ふわっとマシュマロケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C/60W)
ケーブル長1m/ホワイト 型番：MPA-CCFS10WH
ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15108457/
ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009890903/
ケーブル長1m/グレー 型番：MPA-CCFS10GY
ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15108456/
ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009890902/
企業情報
エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。
我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。
会社概要
会社名 ：エレコム株式会社
本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F
設立 ：昭和61年（1986年）5月
代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一