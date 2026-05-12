ふわっと軽くて、絡みにくい!発泡シリコン素材を採用したマシュマロみたいなUSB Type-Cケーブルを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、外皮に発泡シリコン素材を採用し、マシュマロのようにふわっと軽やかなUSB Type-C(TM)ケーブルを新発売いたしました。

さらさらな手触りでたぐり寄せる際に引っかかりがなく、どんな場所でも扱いやすいケーブルです。また、束ねても絡みにくいので、取り回しがとてもスムーズです。ケーブル長は1m・2mの2種類、カラーはホワイト・グレーの2色からお選びいただけます。

▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。

https://streaming.video-b.com/streaming/2c35d16d2bc2e4d1c1cd2fd9380fa7ba73cdd05b

ふわっと軽く、絡みにくいマシュマロのようなケーブル

- 発泡シリコン素材を採用し、マシュマロのようにふわっと軽やかなUSB Type-C - USB Type-Cケーブルです。- さらさらな手触りでデスクでも引っかかりにくく、束ねても絡みにくいので、取り回しがとてもスムーズです。- 使用範囲を広げるのに便利な、取り回しやすい程よい長さです。

高速データ転送&パワフル充電対応

- Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。※理論値- USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電が可能です。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。※ご使用になる機器の性能などによって、供給される電力値が異なります。

高品質な設計と安全性へのこだわり

- コネクター部には高級感のあるアルミ装飾を施し、裏面に製品仕様がわかる印字をしています。- 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。- 高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。- EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

ラインアップ

- ケーブル長は1m・2mの2種類、カラーはホワイト・グレーの2色からお選びいただけます。▲ ケーブル長 約1m▲ ケーブル長 約2m▲ カラー ホワイト▲ カラー グレー

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

ふわっとマシュマロケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C/60W)ケーブル長1m/ホワイト

型番：MPA-CCFS10WH

価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCFS10WH.html

ふわっとマシュマロケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C/60W)ケーブル長1m/グレー

型番：MPA-CCFS10GY

価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCFS10GY.html

ふわっとマシュマロケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C/60W)ケーブル長2m/ホワイト

型番：MPA-CCFS20WH

価格：\2,180（店頭実勢価格）\1,982（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCFS20WH.html

ふわっとマシュマロケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C/60W)ケーブル長2m/グレー

型番：MPA-CCFS20GY

価格：\2,180（店頭実勢価格）\1,982（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCFS20GY.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260512-02/

ご購入はこちら

ふわっとマシュマロケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C/60W)

ケーブル長1m/ホワイト 型番：MPA-CCFS10WH

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15108457/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009890903/

ケーブル長1m/グレー 型番：MPA-CCFS10GY

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15108456/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009890902/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一