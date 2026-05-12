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駒澤大学が公認OB/OG訪問サービス「ビズリーチ・キャンパス」を導入― 卒業生の知見を学生の力に。自走型キャリア支援
駒澤大学（学長：村松哲文／東京都世田谷区）は、株式会社ビズリーチ（代表取締役社長：酒井哲也／東京都渋谷区）が運営するOB/OG訪問ネットワークサービス「ビズリーチ・キャンパス」を大学公認サービスとして導入しました。学年を問わず、スマートフォンやPCから手軽かつ安全に先輩と交流することが可能です。卒業生とのつながりを仕組み化し、学生一人ひとりの自発的なキャリア形成を後押しします。
【導入の背景】
就職活動の早期化やオンライン化に伴い、「より手軽に、かつ安全に多くの先輩とつながれる環境」へのニーズが高まっています。これを受け、同大では「ビズリーチ・キャンパス」を大学公認サービスとして導入しました。これにより、物理的な距離や時間の制約を超え、全国各地や海外で活躍する卒業生へのオンライン訪問が可能となります。
【サービスの特徴】
「ビズリーチ・キャンパス」は、同じ大学の内定者・卒業生に就活の悩みやES対策、面接対策などの相談を個別にできる就活支援サービス。学内の内定者やOB/OGと学生を繋ぐオンラインプラットフォームとなっており、先輩の検索から訪問依頼、ビデオ通話による面談まで、すべてのステップをオンライン上で完結できます。出身学部や所属サークルといった共通点をきっかけに、自分にぴったりの先輩を探すこともできます。
また、学生が安心して利用できるよう、安全対策も徹底されています。運営事務局による24時間の有人監視に加え、訪問依頼を学生起点のみに制限することや、ボランティアOB/OGの面談をオンラインに限定するなど、信頼性の高い環境が整えられています。
▼公認OB/OG訪問サービス「ビズリーチ・キャンパス」導入のお知らせ（駒澤大学）
https://www.komazawa-u.ac.jp/topics/2026/0508-18804.html
▼本件に関する問い合わせ先
キャリアセンター
住所：〒154-8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1
TEL：03-3418-9092
メール：koho@komazawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
就職活動の早期化やオンライン化に伴い、「より手軽に、かつ安全に多くの先輩とつながれる環境」へのニーズが高まっています。これを受け、同大では「ビズリーチ・キャンパス」を大学公認サービスとして導入しました。これにより、物理的な距離や時間の制約を超え、全国各地や海外で活躍する卒業生へのオンライン訪問が可能となります。
【サービスの特徴】
「ビズリーチ・キャンパス」は、同じ大学の内定者・卒業生に就活の悩みやES対策、面接対策などの相談を個別にできる就活支援サービス。学内の内定者やOB/OGと学生を繋ぐオンラインプラットフォームとなっており、先輩の検索から訪問依頼、ビデオ通話による面談まで、すべてのステップをオンライン上で完結できます。出身学部や所属サークルといった共通点をきっかけに、自分にぴったりの先輩を探すこともできます。
また、学生が安心して利用できるよう、安全対策も徹底されています。運営事務局による24時間の有人監視に加え、訪問依頼を学生起点のみに制限することや、ボランティアOB/OGの面談をオンラインに限定するなど、信頼性の高い環境が整えられています。
▼公認OB/OG訪問サービス「ビズリーチ・キャンパス」導入のお知らせ（駒澤大学）
https://www.komazawa-u.ac.jp/topics/2026/0508-18804.html
▼本件に関する問い合わせ先
キャリアセンター
住所：〒154-8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1
TEL：03-3418-9092
メール：koho@komazawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/