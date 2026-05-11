2026年4月に発表されたハイエンドモデル「エンデュレース CFR」に続き、キャニオンはこのたび、次世代エンデュランスバイク「エンデュレース CF SLX」および「エンデュレース CF」を発表します。 すでに展開中のアルミモデルを含め、これによりあらゆるライドに対応する新世代エンデュレースファミリーが完成しました。

新型エンデュレース CF SLX：レースで磨かれた、最先端のエアロ・オールロード・エンデュランスバイク

最速のエアロ・オールロード・レースバイク「エンデュレース CFR」との同時開発

https://www.canyon.com/ja-jp/road-bikes/endurance-bikes/endurace/

2026年4月、石畳に象徴される春のクラシックシーズンに発表されたハイエンドの「エンデュレース CFR」は、マチュー・ファンデルプールによるE3サクソでのデビューウィンによって大きな反響を呼びました。卓越したパフォーマンスを追求して開発されたこのバイクは、プロトン屈指のエアロ性能を持つ「エアロード」と変わらぬ空力性能をベースに、高度な振動吸収性による快適性、疲労を軽減する安定志向のハンドリング、35㎜幅のタイヤクリアランスを獲得。「エンデュレース」として初めてプロレースに投入され、スプリングクラシックという過酷な舞台において“最速のエアロ・オールロード・レースバイク”という地位を確立しました。

現代のサイクリストが求める理想を具現化した「エンデュレース CF SLX」

https://www.atpress.ne.jp/news/3396273

エンデュレース CFRがトッププロのための“現存する最速のオールロードレースバイク”であるのに対し、今回発表されるエンデュレース CF SLXは、CFRは同時並行で開発を進め、そのルックスはCFRと似通うものの、まったく新たに開発された独立プラットフォームとして登場。その位置づけは単なる派生モデルではなく、現代のサイクリストに向けた「最も完成度が高く、最も革新的なエアロ・オールロード・エンデュランスバイク」です。

新型エンデュレース CF SLXは、一般のサイクリストに向けた、あらゆる路面、距離、獲得標高に挑む自信をもたらす次世代のバイクです。エアロード譲りの最先端エアロ性能を発揮し、荒れた路面ではしなやかに対応する洗練された乗り味と安定したハンドリング、身体に負担の少ないライディングポジションを実現しています。 これが、現代のライダーが求める理想への答えです。

新型エンデュレースCF SLXの特徴

エアロード譲りの圧倒的な空力性能と軽量性

最大タイヤクリアランス38mmにより、あらゆる路面に対応できる自由度を獲得

高度な振動吸収性能を発揮するエアロシートポスト

新形状「コンパクトドロップ」

ショートクランクを標準装備

身体への負担を少なく、体力を温存できるよう調整されたフィット感

ダウンチューブ内蔵ストレージ

フルレングスの前後泥除けマウント

新型 Canyon ED 42 CF ホイール

新型エンデュレース CF SLX のラインナップ

新型エンデュレース CF：純粋な楽しさと高い汎用性

モダンなデザインと先進的な機能、そしてカーボンフレームならではのパフォーマンスをすべてのライダーへ。新型エンデュレース CFは、あらゆる路面、あらゆるライドにおいて、サイクリングの純粋な楽しさと確かな安心感をもたらすよう設計されています。 キャニオンのロードバイクラインナップの中でも、最も手の届きやすい価格帯のカーボンフレームモデルであり、市場においても高いバリューを誇る一台。しかしその一方で、パフォーマンスに一切の妥協無く、今回様々なアップデートを遂げました。

新型エンデュレース CFの特徴

カーボンフレームならではの軽さ：フレーム重量960g、完成車重量8kg台前半

アップデートされたVCLS 2.0フレックスシートポスト

38mmタイヤクリアランス

バッグ用マウント、泥除けマウントを装備

最適化されたハンドル幅とクランク長

新型 Canyon ED 42 CF ホイール

新型エンデュレース CF ラインナップ

発売中：エンデュレース ALLROAD：オールロードの愉しみを発見できるベストパートナー

あらゆる道、あらゆるライダーへ。高性能アルミフレームとフルカーボンフォークからなるこのオールロードバイクは、フェンダーとリアキャリアマウントを搭載。毎日の通勤からアドベンチャーライドまで、アルミフレームならではの耐久性と汎用性を発揮します。

キャニオン東京テストセンターではまもなく試乗可能

東京都八王子市に位置するキャニオン東京テストセンターでは、6月ごろから試乗車が用意できる予定です。新型エンデュレースの試乗車が投入でき次第、SNS等で告知いたします。 試乗は事前予約制となり、各開催日の21日前より予約受付を開始します。 【来店予約制】キャニオン東京テストセンター ■ アクセス 東京都八王子市松木51-7 https://maps.app.goo.gl/xZdRokQt6tRxART48 ・駐車場 2台分 あり ・自転車ラック あり ■ 営業日 月・木・金・土・日（火・水 定休） ※木曜は篠崎友選手によるプライベートフィッティング専用日となります。 ■ 営業時間 試乗・物販：9:00～13:00（最終受付12:00） 修理・納車：14:00～17:00（最終受付16:00）

https://miniapp.line.me/2005791014-54LyjlVd