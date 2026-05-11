株式会社 経営参謀

経営者コミュニティ「参謀」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都）は、一般社団法人次世代経営協会（理事長：高橋秀仁氏）の月例研究会である「次世代経営協会5月例会」を、2026年5月13日（水）に当社が運営するコミュニティ拠点「参謀BAR 新宿」にて開催いたします。本例会では、株式会社ヤスカワ 代表取締役・安川政壱氏を講師に迎え、後継社長として経営を引き継いだ立場から自らが選択した「事業承継」と「事業譲渡」という二つの大きな決断にまつわる実体験を、経営者向けに紹介。

■開催背景

中小企業経営において、事業承継は避けて通れない重要テーマであり、後継社長の意思決定は会社の存続そのものを左右します。「先代が築いたものを継続させる責任」と「時代に合わせて進化させる使命」の狭間で、後継社長は「このままでいいのか」「自分が本当にやるべき変革とは何か」という葛藤に向き合うことになります。

しかし、後継社長ならではの孤独や意思決定のリアルは、書籍や一般的なセミナーでは語られにくく、後継者・後継社長同士が一次情報を共有できる場は限定的です。本例会では、株式会社ヤスカワの安川政壱社長が、自らの実体験として辿り着いた「事業承継」と「事業譲渡」という選択について、他では聞けない生々しいエピソードを交えて講演いたします。

■本例会で取り扱う主なテーマ

・「守るべき伝統」と「捨てるべき慣習」の境界線

・事業譲渡という選択肢が、なぜ会社の「進化」につながったのか

・後継社長として、未来の危機にどう備えるべきか

本セミナーは単なる成功談ではなく、後継社長が「次の一手」を迫られた際の判断軸を学ぶ機会としてご活用いただける内容です。

■講師プロフィール

安川 政壱（やすかわ まさかず）氏／株式会社ヤスカワ 代表取締役

1959年、東京都新宿区生まれ。日本大学卒業後、上場企業勤務を経て株式会社ヤスカワに入社、2000年より代表取締役。2010年に一般社団法人日本ビジネスパートナー協会を立ち上げ、2014年まで理事長を務める。現在は日本インストラクタープロゴルフ協会 理事、一般社団法人ジャパンサーキット・レディース推進機構 顧問トーナメントディレクターも務める。

株式会社ヤスカワ：1960年（昭和35年）創業。本社：東京都中野区本町5-39-7-102。事業内容は、包装資材およびシステム機器の販売、産業工業資材の販売、物流システム機器・環境関連機器の販売、スポーツ・健康・ゴルフ用品・ギフト用品の販売、ビジネス・ソリューションの企画・提案、ゴルフ用品関連、ゴルフイベント企画、インドアゴルフ教室の運営など多方面にわたる。

■主催者プロフィール

高橋 秀仁（たかはし ひでひと）氏／一般社団法人次世代経営協会 理事長、株式会社高橋 代表取締役

1972年、兵庫県芦屋市生まれ。自らも後継者としての経験から、後継者共通の悩みを深く理解し、事業承継独特の「ヒト」「カネ」「ビジネスモデル」の課題を独自手法で解決。15年の実績の中で、成長した企業や親子関係が劇的に改善した企業を多数支援。現在は全国で後継者・後継社長の経営力向上のための活動を展開している。

講演実績：明治大学／税理士協会／商工会議所／商工会／業界組合内 など多数

著書：『頑張らない2代目が成功する事業「勝」継の極意』（ギャラクシー出版）／『専門家のための事業承継入門フレームワーク』（共著・ロギカ出版）／『未来へ事業をつなぐ中小M&Aガイド』（共著・ロギカ出版）

音声配信：『９割がもめる社長交代』

■開催概要

イベント名：株式会社ヤスカワ 安川社長の実体験から学ぶ、事業承継と事業譲渡のリアル【次世代経営協会 5月例会】

開催日時：2026年5月13日（水）17:45 開場 / 18:00～21:00

会場：参謀BAR 新宿

東京都新宿区新宿3丁目15-11 アドホック新宿 5F「redine 新宿」内

https://maps.app.goo.gl/7AWUYrTvTqNSgvmp8

参加費：

・経営者：8,000円（飲み放題＋料理付き）

・学生：5,000円（飲み放題＋料理付き）

主催：一般社団法人次世代経営協会／株式会社経営参謀

お申し込み：https://luma.com/44gpn4er?utm_source=prtimes

タイムライン：

17:45-18:00 開場・受付

18:00-18:10 次世代経営協会 理事長 挨拶

18:10-19:15 安川社長 講演

19:15～ 懇親会

21:15 中締め

21:30 終了

参加対象：

・一般社団法人次世代経営協会のメンバー

・経営者（法人役員）の方

・学生の方

■ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」について

経営者やビジネスリーダーが「ビジネス」を共通言語に集うコミュニティバー。新宿・浜松町・汐留の都内3店舗で展開しており、連日開催される多彩なイベントを通じて、質の高い出会いと情報交換の場を提供しています。

＜イベント一覧＞

https://luma.com/sanbou.bar

・参謀BAR新宿

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F reDine 新宿 内

https://maps.app.goo.gl/rFq9gjPxPQ2WpMDW8

・参謀BAR浜松町

〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング B1F 浜松町ネオ横丁内

https://maps.app.goo.gl/z9G2tYQpqRw5oSMY6

・参謀BAR汐留

〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目８－２ カレッタ汐留 地下2階 汐留横丁内

https://maps.app.goo.gl/TiRrEMsgZMxiYmFo7

■会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/