茨城県つくば市の筑波山温泉「ホテル一望」（所在地：茨城県つくば市、担当者：小勝）は、梅雨時期のビジネス需要に向けた「全館・フロア貸し切り型 企業研修プラン」の提案を強化いたします。外出が制限されがちな雨の日だからこそ、屋内でじっくりと議論を深める「おこもり」スタイルの研修を提唱。絶景の会議環境と天然温泉、充実した娯楽施設を活用し、梅雨の閑散期でも高い生産性とリフレッシュを両立できる滞在を提供します。

詳細URL：https://www.ichibou.com/corporate-plan

■提供の背景

筑波山温泉「ホテル一望」では、企業のチームビルディングや戦略立案を目的とした貸し切りプランを通年で提供しています。 例年、観光需要が落ち着く梅雨の時期ですが、ビジネスシーンにおいては「新入社員研修後のフォローアップ」や「下期のキックオフ」などの需要が高まる時期でもあります。当館では、雨の日の筑波山が持つ特有の静寂や幻想的な風景を「集中力を高めるための好条件」と捉え、あえてこの時期に「おこもり型」の合宿研修を行うメリットを発信することで、新たな企業利用の促進を目指します。

■「企業貸し切りプラン」の4つの特徴

1. 平日限定・1～30名まで一律27万円で「全館貸切」が可能 少人数でもホテルをまるごと貸し切れるため、お部屋割りも自由自在です。会議だけでなく、大浴場も夜と朝は貸切で利用できるため、他のお客様を気にすることなく、チームだけのプライベートな空間でリフレッシュと議論に没頭いただけます。 2. プロジェクター等の研修機材はすべて無料貸出 会議室の利用はもちろん、プロジェクター、スクリーン、マイク、ホワイトボード、演台など、研修に必要な機材はすべて貸出可能です。機材手配の負担を減らし、スムーズに研修を開始できる体制を整えています。 3. 雨でも退屈させない、充実の「遊び処」でチームビルディング 当館の大きな特徴である「遊び処（温泉卓球、カラオケ、全自動麻雀、無料貸出ゲームなど）」は、天候に左右されずにお楽しみいただけます。研修後の親睦会やリフレッシュタイムにこれらの設備を活用することで、メンバー間の自然なコミュニケーションを誘発し、チームの一体感を醸成します。 4. 「美肌の湯」と「つくば湯」で、長時間の会議疲れをリセット アルカリ性単純温泉の「筑波山温泉」は、美肌の湯として知られ、仕事の疲れを優しく癒やします。また、隣接する日帰り温浴施設「つくば湯」の広々とした露天風呂やサウナも利用可能。雨に濡れる筑波山の自然を感じながら、心身ともに整える体験を提供します。

■プラン概要

プラン名 ： 全館貸切プラン 基本料金 ： お一人様 9,000円（税別）～ ※入湯税150円別途 内容 ： 1泊2食付き（夕食・朝食）、会議室利用、研修備品無料貸出 特典 ： マイクロバス無料送迎（※詳細条件はお問い合わせください） 貸出設備 ： プロジェクター、スクリーン、ホワイトボード、マイク・スピーカー、演台、Wi-Fi完備 追加オプション： ・全館貸切 30名様まで定額 270,000円（税別） ※31名様以上は1名追加9,000円 ・お食事変更 会席料理へグレードアップ（1名様 ＋4,000円 税別） ・お飲み物 120分飲み放題（1名様 ＋2,500円 税別） 予約URL ：https://www.ichibou.com/corporate-plan

■ホテル一望について

ホテル一望は関東有数の霊峰筑波山と関東平野を眺望できるホテルです。カップル・ファミリーに嬉しい、自然と味覚を満喫する癒しの宿として、四季折々に表情を変える、筑波山や関東平野の絶景を楽しむことができます。また一望には旅の思い出を彩る様々な「遊び処」がございます。温泉卓球、カラオケルーム、無料貸出ゲーム、全自動麻雀、漫画コーナーなど、多彩なエンターテイメントをご用意しております。隣接しております日帰り温浴施設つくば湯は、露天風呂や大浴場、バブル湯にサウナも完備。 施設名 ： 筑波山温泉 ホテル一望 所在地 ： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-2 アクセス： つくばエクスプレス「つくば駅」よりシャトルバス利用可（要予約） URL ： https://www.ichibou.com/ Instagram：https://www.instagram.com/ichibou2983/?hl=ja