ATENジャパン、第41回いしかわ情報システムフェア「e-messe kanazawa 2026」に出展

ATENジャパン株式会社

ATENジャパン株式会社（本社：東京都荒川区、取締役社長：訒 鴻群［Hans Teng］）は、5月21日（木）・ 22日（金）に石川県産業展示館 4号館で開催される、第41回いしかわ情報システムフェア「e-messe kanazawa 2026」 に出展いたします。

会場では、電源管理、IP-KVMによる遠隔操作、KVMスイッチなど、データセンターの運用効率化と安定運用を支えるATENのソリューションをご紹介します。ぜひ会場にてご覧ください。

ATENジャパンブース：石川県産業展示館 4号館 ブースNo. 072

来場登録はこちら(無料) :https://www.e-messe.jp/reserve.php

● 出展詳細はこちら（案内状DL）

■「e-messe kanazawa 2026」 開催概要

下記URLより、PDFをダウンロードできますhttps://prtimes.jp/a/?f=d41217-156-de2377962316d0c33f58df5bc326403e.pdf[表: https://prtimes.jp/data/corp/41217/table/156_1_65131da29bf5156e9ed895b65388b330.jpg?v=202605120351 ]来場登録はこちら(無料) :https://www.e-messe.jp/reserve.php

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネジメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、Pro AV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。

ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。

ATENについての詳細は、こちらをご参照ください。

https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/

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