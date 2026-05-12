日本最大級のSEOカンファレンス「JSC26」公式プレイベント第1弾を5/27に開催。海外SEO情報ブログ・鈴木謙一が海外からみたGEO・LLMOの最前線を解説。

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：稲次 正樹、古澤 暢央）は、2026年7月7日に開催する日本最大級のSEOカンファレンス「Japan SEO Conference 2026（JSC2026）」に先駆け、2026年5月27日（水）に公式プレイベント第1弾を開催いたします。 第1弾のテーマは、今もっとも注目される「GEO（Generative Engine Optimization：生成AIエンジン最適化）」。「海外SEO情報ブログ」運営者であり当社執行役員でもある鈴木謙一が登壇し、世界の最新トレンドや一次情報をお届けします。

■ イベントの見どころ

1. 海外カンファレンスの一次情報を公開

鈴木謙一が自ら足を運び収集した、海外の最新カンファレンスやGoogleイベントでのセッション内容、海外有識者との情報交換で得られた鮮度の高い情報をお届けします。

2. 登壇者とのインタラクティブな質疑応答

今回のプレイベントは参加者との距離が近いのが特徴です。質問などもしやすい環境なのでインタラクティブなやり取りができる貴重な機会となります。

3. 参加者同士のネットワーキング（交流会）

セッション終了後には簡単な交流会を実施予定です。同じ課題を持つマーケター同士の意見交換や、登壇者との名刺交換など、密な交流が可能です。

■ 開催概要

日時 ：2026年5月27日（水） 19:00 ～21:00

テーマ：「GEO」～海外SEO情報ブログ 鈴木謙一に聞く！世界のGEO事情は？～

登壇者：鈴木 謙一（株式会社Faber Company）

月岡 克博（株式会社Faber Company / JSC26 オーガナイザー）

形式 ：リアル開催（東京都港区・永田町周辺予定）

定員 ：50～100名（抽選制）

参加費：無料（JSC26本番にお申し込みの方を優先案内）

申込 ：https://mieru-ca.com/blog/seminar/japanseoconference/

■登壇者プロフィール

株式会社Faber Company 取締役 ／ Seach Advocate

鈴木 謙一

「海外SEO情報ブログ」の運営者。海外SEO情報ブログは、SEOに特化した日本ではもっとも有名なSEO系ブログの1つ。米国発の最新のSEO情報を中心に、コンバージョン率アップやユーザーエクスペリエンス最適化のための施策も取り上げている。 正しいSEOをウェブ担当者に習得してもらうために、ブログでの情報発信に加えて、セミナー講師や講演スピーカーを主たる役割にしている。

海外SEO情報ブログ(https://www.suzukikenichi.com/blog/)

株式会社Faber Company 執行役員／エグゼクティブマーケティングディレクター

月岡 克博

2005年、大学卒業後、SFAベンダーに入社。コンサルタントとしてプリセールスやSFA導入プロジェクトを複数担当。2009年、CRMベンダーに入社し、営業に転身。2013年には東日本エリアセールスマネージャーに。2014年にFaber Company入社後、営業部長として売上拡大に貢献。2016年にIMC部門を新設し、ミエルカSEOを中心としたマーケティングおよび広報領域を統括。2020年からはミエルカSEOのプロダクトオーナーも兼務。2021年10月、執行役員就任。

■ JSC26の今後の予定

・公式プレイベント 第2弾

日時 ：2026年6月16日（火） 19:00～21:00

テーマ：エージェンティックコマース ／ 詳細近日公開予定

・本番イベント

日時 ：2026年7月7日（火） 10:30～19:40

▼お申し込みはこちら

https://mieru-ca.com/blog/seminar/japanseoconference/

ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-search-share-monitoring&utm_content=bottom)とは

Faber CompanyがミエルカSEOで培った知見をもとに、AI検索時代に自社のプレゼンスを向上支援のために開発したGEOツール。Google AI OverviewsやChatGPT、Geminiなどの生成AI検索における自社ブランドの表示状況を可視化・分析が可能。

ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-search-share-monitoring&utm_content=bottom)とは

Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。（1）コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、（2）セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、（3）個別コンサルティングの三位一体で、インハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ‘‘を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ：株式会社Faber Company

所在地 ：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役：稲次正樹、古澤暢央

資本金 ：1億円

設立 ：2005年10月24日

事業内容 ：ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

【情報発信サイト】

・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」

・日本初のAI×SEO専門メディア「AI×SEO(https://mieru-ca.com/ai-seo/)」

（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）

（GEO/LLMOを学ぶなら『GEOとは？ AI検索時代のSEO戦略(https://mieru-ca.com/ai-seo/geo/)』『LLMOとは？ マーケに活かす5つの対策(https://mieru-ca.com/ai-seo/about_llmo/)』）

・ デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）

【関連サービス】

「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール

「ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/)」：GEO（AI検索・LLMO・AIO）対策・診断ツール

「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール

「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス

「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール

「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス

「コンバージョンミエルカ(https://mieru-ca.com/conversion/)」：コンバージョン率アップを実現するWeb接客ツール

「GEO対策コンサルティング(https://mieru-ca.com/solution/ai-seo/)」：AI時代のSEO課題を解決支援サービス

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Faber Company

広報担当：澤山・櫻井

電話番号：03-5545-5230

メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp