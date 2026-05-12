「AI博覧会 Nagoya 2026」カンファレンス第1弾スピーカーを発表！名古屋銀行、ダイハツ工業、岡谷鋼機など、東海エリアでのAI活用を推進する最新事例を発表

株式会社アイスマイリー

国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年6月16日（火）・17日（水）の2日間、名古屋コンベンションホールにて「AI博覧会 Nagoya 2026(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/)」を開催します。なお、「AI博覧会」の東海エリアでの開催は初めてとなります。

「AI博覧会」は、最新のAIソリューションと出会い、ビジネスへの実導入を加速させるためのAI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントです。今年4月に東京で開催された「AI博覧会 Spring 2026」では、2日間で過去最高となる12,154名の来場者を記録しました。本プレスリリースでは、現場課題を解決する最新トレンドやAI導入事例を学べる多数のカンファレンスの第1弾スピーカーを発表します。

【注目のカンファレンス】

AI活用のリアル～使えるものは使う、待てるものは待つ。焦らず寝かせて、また起こす～(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/1b-6/)

開催日時：2026年6月16日（火）14:50～15:10

概 要：DX推進が叫ばれる中、AI活用に過度な期待を抱いていませんか？本講演では、名古屋銀行のAI活用事例を、成功事例だけでなく、成功に向けて継続取組み中のリアルな事例も交えてご紹介します。身の丈に合った、自社の社風に合わせた進め方を選ぶことの大切さをお伝えし、「自分たちらしいDXの進め方でいいんだ」と感じていただける内容をお届けします。

登 壇 者：

株式会社名古屋銀行 経営企画部 DX推進グループ

吉本 純子 氏

法学部卒業後、国内大手ITベンダーに就職し、システム開発に従事した後、広報部門へ異動しプレス対応やイベント運営を経験。その後、銀行へ転職し、法人営業として充実した日々を送っていたが、ベンダーと銀行の間に立ってシステムPJを動かす役割を任され、結局IT系のキャリアに舞い戻る。現在は、家庭の事情で再度転職し、名古屋銀行 経営企画部 DX推進グループにて、AI活用推進に取り組んでいる。

製造業における現場主導のAI活用と、成功のためのポイント(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/1a-4/)

開催日時：2026年6月16日（火）13:00～13:40

概 要：2017年に非公式の3名で始まったAIプロジェクトが、いかにして全社的なデータ利活用や企業変革（DX）へと成長したのか。本セッションでは、製造業における「現場主導（ボトムアップ）」の取り組みから「トップダウン」の全社改革へとスケールさせるための実践的なステップと、組織を巻き込む成功のノウハウを公開します。全社DXの推進に悩むすべての企業のヒントとなる内容です。

登 壇 者：

ダイハツ工業株式会社 DX推進室 デジタル変革グループ長

太古 無限 氏

2007年ダイハツ工業入社後は開発部にて小型車用エンジンの制御開発を担当。2020年から東京LABOデータサイエンスグループ長、2021年からDX推進室データサイエンスグループ長(兼務）を経て、DX推進室デジタル変革グループ長(兼)東京LABOシニアデータサイエンティストとして、全社のDX推進する業務に従事。その他に、滋賀大学データサイエンス学部インダストリーアドバイザーとして、社外におけるAI活用の普及活動にも努める。経営学修士。「Forbes JAPAN CIO Award 2024-25」にて、次世代のテクノロジーリーダーのひとりとして「チェンジレガシー賞」を受賞。テクノロジー業界のオスカーと呼ばれている「CIO 30 Awards JAPAN 2025」の特別賞を受賞。

製造業 x Physical AI実装のリアル(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/1a-1/)

開催日時：2026年6月16日（火）10:00～10:40

概 要：労働力不足や人件費上昇、変種変量、技能継承問題により、製造業は競争力維持と現場労働力の再構築（組立・物流・保全）が急務です。従来モデルベースの限界を踏まえ、Physical AIの実装領域に焦点を当て、海外AIロボット40社調査、国際学会技術調査5回、自社ラボ技術検証、150件以上の顧客対話から得た実態を整理して共有します。AIロボット導入の知見をもとに、現場適用の壁と実践的なヒントを提示します。

登 壇 者：

岡谷鋼機株式会社 / Monomyth株式会社 AIロボット事業 開発責任者

樋口 康太 氏

製造業向け新規事業開発に従事し、無人フォークリフト事業、物流コンサルティング型SIer事業、航空エンジンSCM事業、Physical AI事業を推進。自動車OEMの生技開発にも2年間従事し、現場知見を活用した課題解決型の事業開発を推進。クラウド・生成AI活用による生産ライン高度化を主導し、近年はヒューマノイド×Physical AI領域に注力。開始1年で15台のヒューマノイド発注実績を有し、スタートアップMonomythに創業期から参画、プロダクト開発を推進中。

製造業の提案・図面・輸出をAIエージェントで9割カイゼン！(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya2026_conf/1a-5/)

開催日時：2026年6月16日（火）14:00～14:40

概 要：人手不足や属人化が深刻な課題となる製造業において、自律的に業務をこなす「AIエージェント」の活用は現場DXの鍵を握ります。本カンファレンスでは、提案書作成、図面対応、現場カイゼン、輸出管理といった「製造業4大業務」をAIエージェントで自動化するための具体論を提示。自社の業務をいかに効率化し、競争力を高めるか、実践的な導入ステップを解説します。

登 壇 者：

１.株式会社TIMEWELL / 信州大学 代表取締役CEO / 特任准教授

濱本 隆太 氏

株式会社TIMEWELL共同創業者兼代表取締役CEO。信州大学特任准教授。パナソニックで数十億円の法人営業実績を積み、新規事業開発責任者・社内コンソーシアム主担当として社長賞を受賞。2020年一般社団法人ONE X共同代表理事に就任し、2年連続Work Story Award W受賞、フリーランスパートナーシップアワード2023大賞を獲得。自治体・製造業のAI導入を10社以上支援。現在は製造業のAIエージェント導入支援を全国で展開中。

濱本 隆太

２.株式会社TIMEWELL 取締役CTO

内藤 一樹 氏

株式会社TIMEWELL共同創業者兼取締役CTO。元NTTフルスタックエンジニアで自律型AIエージェント「ZEROCK」「TRAFEED」開発責任者。大学時代はロボット研究に従事し、その後はNTTにてフルスタックエンジニアとして金融・通信分野の大型基幹システム開発に従事。堅牢性と拡張性が要求されるエンタープライズ領域の開発経験を強みに、製造業の提案書作成・図面対応・輸出該非判定を自動化するAIエージェントを自社開発。現在も第一線で実装を指揮。

内藤 一樹

30講演以上を実施！「学び」を「実践」へ変える2日間

上記の注目カンファレンスをはじめ、会場では製造業における現場DXや組織の生産性を高めるAI活用、フィジカルAIの実装、AIエージェントによる業務自動化など、東海エリアの企業課題を解決する多彩なテーマを幅広く網羅しています。各カンファレンスでは、業界をリードするエキスパートたちが、導入の裏側や実務に直結する成功のノウハウを惜しみなく公開します。

カンファレンスから得た「生きた知見」をそのまま展示ブースへ持ち込み、実機やデモを通じて体感できるため、単なる知識習得を超えた「自社への導入イメージ」を具体化することが可能です。戦略立案から現場への定着に至るまで、実務に役立つ最新情報を短時間で効率よくキャッチアップできます。

カンファレンス情報詳細は公式ホームページからご確認いただけます。（随時更新予定）

https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/timetable/

「AI博覧会 Nagoya 2026」開催概要

■日時 2026年6月16日（火）10:00～18:00、6月17日（水）10:00～17:00

■会場 名古屋コンベンションホール 3F・4F（愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12）

主催：株式会社アイスマイリー

後援：一般社団法人 日本ディープラーニング協会／一般社団法人 生成AI活用普及協会

一般社団法人 金融データ活用推進協会／一般社団法人 ソフトウェア協会

一般社団法人 リテールAI協会／一般社団法人 生成ＡＩ協会

出展対象品目：ロボット・フィジカルAI、AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等

想定来場者人数：3,000名

出展社：50社 約100製品以上

カンファレンス数：30講演以上

公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/nagoya-2026/

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。

Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。

企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー

所在地：〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F

設立年月日：2018年3月9日

代表者：代表取締役 板羽 晃司

資本金：14,990千円

URL：https://aismiley.co.jp/company/