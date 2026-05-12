「Cantina Arco」×「長濱浪漫ビール」限定醸造ビール『瀬戸内レモンピルスナー』を5月26日(火)より数量限定にて販売開始いたします

長浜浪漫ビール株式会社

長濱浪漫ビールは、限定醸造ビール『瀬戸内レモンピルスナー』を2026年5月26日(火)より順次出荷いたします。

■長濱浪漫ビール

長濱浪漫ビールは滋賀県長浜市で1996年に創業し、2026年で30周年を迎えます。伊吹山の雪解け水が育む豊かな自然。そんな長浜の地で生まれた歴史情緒あふれる街並みに佇むビール工場併設レストランです。創業以来、県内外の皆様から愛され続ける定番ビールの味わいを守りつつ、日々新しい限定ビールの醸造に挑戦しています。

■Cantina Arco

Cantina Arco(カンティーナ アルコ)は、京都の蛸薬師通麩屋町に店を構える大人気のイタリアンです。幼い頃から料理に興味を持ち、南イタリアのソレントで修業した清水オーナーが、「多くの人にイタリアの良さを知ってほしい」との思いで独立しました。オーナー厳選の食材と豊富なイタリアワインで、独創的で美しい料理を提供。テレビや雑誌の取材も多く、注目を集めています。カジュアルな空間で日々の疲れを癒し、食事と会話を楽しんでほしいというオーナーの情熱が息づく、地元に愛される一軒です。

■今年で4度目となるコラボビール

初回はビールとしての品格を保ちつつ、副原料の範囲内でレモンピールを加え、ほのかなレモンの香りが楽しめるピルスナータイプとして誕生しました。続く第2弾では、発泡酒規格にすることでレモンピールの使用量を大幅に増やし、より一層レモン感あふれる味わいを実現。昨年第3弾ではレモン果汁を加えることで、口に含んだ瞬間に広がるフレッシュな香り、味わいもよりレモンそのものを感じていただけるように改良しました。回を重ねるごとに、レモンの特性を活かすノウハウを蓄積してまいりました。そして第4弾目になる今回は、前回より1ヶ月早い4月に仕込みを行いました。前回の熟したレモンとは異なり、早摘みでフレッシュなレモンを使用しております。早摘みによるさわやかなレモンの風味がこれからの暑い季節によりマッチしています。

■仕込みへのこだわり

瀬戸内レモンピルスナーは、素材への徹底したこだわりから生まれます。使用するのは清水オーナーが惚れ込んだ広島県生口島「citrusfarms たてみち屋」で愛情込めて育てられた、そのまま食べても美味しい、採れたての瀬戸内レモン。その一つひとつを、手作業で丁寧に下処理し、瑞々しい果汁と、一口含めば思わず目を閉じてしまうほどの爽やかな香り溢れる皮を、余すことなく取り出しています。生レモンのフレッシュな香りや味わいを最大限に活かすため、使用するタイミングや方法、温度管理に至るまで、細部にわたり工夫を凝らしました。そして、最高のバランスを追求するため、Cantina Arcoと長濱浪漫ビールのメンバーが幾度もテイスティングを重ねました。レモンの存在感をしっかりと際立たせつつも、ビールとしての完成度を高めるよう、レモン果汁とビールの最適な比率を決定。このこだわりの詰まった一本を、ぜひお楽しみください。

■商品スペック

・商品名 ：瀬戸内レモンピルスナー

・品目 ：発泡酒

・ビアスタイル ：フルーツビール

・アルコール度数：5％

・原材料 ：麦芽(カナダ製造、ドイツ製造)、

果実(レモン果汁（国内製造)、

レモンピール(国内製造)、

ホップ

・麦芽使用率 ：50％以上

・内容量 ：350ml

・賞味期間 ：製造日より120日

・保存温度帯 ：要冷蔵

・希望小売価格 ：600円(税抜)

■ヘッドブルワー奥村 太のコメント

第4弾となる今回も300kg以上もの瀬戸内レモンを丁寧に下処理し、果汁と果皮を贅沢にビールの中に漬け込みました。昨年より１か月早く仕込みを行ったことで今年はより「ほろ苦さと爽やかな酸味の瀬戸内レモン」を感じることができます。ベースとなるピルスナータイプのビールには、丁寧に下処理したレモンの皮を漬け込み、爽やかな香りと心地よい苦みをプラスしました。さらに、レモン果汁を加えることで、レモンに含まれるクエン酸由来の爽やかでシャープな酸味が加わります。ホップは控えめにすることで、麦芽由来の優しい甘味とレモンの個性が最高のバランスで調和するよう調整を重ねました。ペアリングのおすすめは、Cantina Arco様で提供されているような南イタリア料理です。陽気な太陽をイメージさせるこのレモンビールを、心ゆくまでお楽しみください。

★主なお取扱いは、リカーマウンテン各店舗、長濱浪漫ビール店頭、長濱浪漫ビールオンラインショップでの販売を予定しております。

長濱浪漫ビールオンラインショップ(https://shop.romanbeer.com/)

長濱浪漫ビール公式HP(http://www.romanbeer.com/)

【会社概要】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

TEL ：0749-63-4300

FAX ：0749-63-4301

http://www.romanbeer.com/

【商品に関するお問い合わせ先】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

担当者：今井 洋一

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

TEL：0749-63-4300

FAX：0749-63-4301

E-mail: NRB@romanbeer.com