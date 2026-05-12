6月は元ちとせ＆河村隆一！「BS10プレミアム独占ライブ ビルボードライブ コレクション」

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、音楽ブランド Billboardが運営する世界標準のライブレストラン「Billboard Live（ビルボードライブ）」で行った注目ライブを厳選して毎月独占放送いたします。

6月の「Billboardライブコレクション」は、魂を揺さぶる歌声を持つ二人のアーティスト、元ちとせと河村隆一を特集します！メジャーデビュー25周年イヤーに突入した元ちとせによる今年4月に行った東阪ビルボードライブ・ツアー『元ちとせ Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ Ｌｉｖｅ ２０２６ “花・鳥・風・月”』、来年ソロ・デビュー30年を迎える河村隆一が現在進行形の輝きを放つプレミアムな一夜を収めた『河村隆一 Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ Ｌｉｖｅ ２０２６』を最速でお届けいたします！

静寂と情熱が交差するプレミアムな空間。ステージと客席が一体となるビルボードライブならではの親密な空気感とともに、彼らの真髄に触れる至福のひとときをぜひいち早くお楽しみください！

BS10プレミアム独占ライブ ビルボードライブ コレクション

「ワダツミの木」での鮮烈なデビューから24周年。神秘的な歌声で聴く者を魅了するステージをお届け。

写真：福政良治『元ちとせ Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ Ｌｉｖｅ ２０２６ “花・鳥・風・月”』【独占＆TV初】6月20日（土）午後6:30 他

デビュー２５周年イヤーに突入した元ちとせが、東阪ビルボードライブ・ツアーを開催。ひと足先に迎えたインディーズデビューからの満２５周年を記念し、このライブでは「ワダツミの木」のほかインディーズ時代にリリースしたカバーアルバムと初のオリジナルアルバムからの楽曲をフィーチャーしてお届けします。奄美大島に生まれ、幼少期から親しんだ伝統民謡“シマ唄”をルーツに持つ神秘的な歌声をじっくりとご堪能ください。

来年ソロ・デビュー30年を迎える河村隆一。

ビルボードライブならではの親密な空間で響き渡る唯一無二のステージをお届け。

『河村隆一 Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ Ｌｉｖｅ ２０２６』【独占＆TV初】 6月21日（日）午後6:30 他

LUNA SEAのメンバーとして、またソロでも邦楽ロックの潮流を築いてきた河村隆一。ソロデビュー30周年を目前に、ビルボードライブでのツアーを開催。繊細で情感豊かな歌声と、時を経て深みを増した表現力で聴く者を魅了し続けている。親密な空間だからこそ体感できる、唯一無二のステージ。長きにわたりシーンを牽引してきた彼の、現在進行形の輝きを放つプレミアムな一夜を心ゆくまでご堪能ください。

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