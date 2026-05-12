『機動警察パトレイバー the Case Files』PS5パッケージ版が予約開始！さらに数量限定の特装版にはゲーム限定カラー「白いグリフォン」のプラモデルが付属！

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、2026年夏に発売予定のPlayStation 5/PC向け新作ゲーム『機動警察パトレイバー the Case Files』のPlayStation 5向けパッケージ版の予約が開始したことをお知らせします。

本作は日本語のほか、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語にも対応。海外からの受注も可能となっております。

■『機動警察パトレイバー the Case Files』とは

本作は「機動警察パトレイバー」の数々の名シーンが追体験できるPS5/PC向けの３Dアクションゲームです。

・特車二課と相対する側、それぞれの視点でプレイできるミッション

・20体以上のレイバーが登場し、イングラムに始まり、グリフォンや零式も乗りこなせる

・射撃訓練やレイバー同士の対戦に挑めるシミュレーターモード

など、本作ならではのゲーム体験をお楽しみいただけます。

＜あらすじ＞

レイバー。それは産業用に開発された ロボットの総称である。

建設土木の分野に広く普及したがレイバーによる犯罪も急増。

警視庁は特車二課パトロールレイバー中隊を新設してこれに対抗した。

通称「パトレイバー」の誕生である。

■『機動警察パトレイバー the Case Files』最新PVを公開！

『機動警察パトレイバー the Case Files』の第２弾PVをグッドスマイルカンパニー公式YouTubeチャンネルにて公開しました。

初報PVの内容から刷新されたユーザーインターフェース、開発中のミッション、新たに映像を解禁するシミュレーターモードに加え、シミュレーターモード中に登場する限定カラーの白いグリフォンの登場シーンなど多数の新規カットを収録しております。ぜひご視聴ください。

▼YouTubeでのご視聴はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C3ep3e01TPw ]

■PlayStation 5向けパッケージ版の予約を開始！限定プラモ付きの「特装版」も！

「機動警察パトレイバー the Case Files」のPlayStation 5向けパッケージ版が現在予約受付中！

初回特典として、川井憲次書き下ろしの本作のOP曲 "the Case Files"を含む30曲が収録されたオリジナルサウンドトラックCDが同梱されます。

さらに、本作限定カラーのグリフォンのプラモデル「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer.」が付属する「特装版」も数量限定で予約受付中！グッドスマイルカンパニー公式ショップでのみご予約いただけます。特装版は受注生産となりますのでこの機会をお見逃しなく！

※「特装版」は数量限定のため、発売前に受注を締め切る可能性がございます。

▼「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer.」

「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer.」

・特装版はグッドスマイルカンパニー公式ショップ限定で受注中！

https://www.goodsmile.com/ja/product/1144645

・Steam版も現在ウィッシュリスト登録受付中！

https://store.steampowered.com/app/3275400/

■『機動警察パトレイバー the Case Files』が静岡ホビーショーに出展！

グッドスマイルカンパニーのブースにて、特装版に付属する限定カラーのグリフォン「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer.」のデコマス展示および第2弾PVの上映を行います。

さらにグッドスマイルカンパニーのブースへご来場いただいた方には「機動警察パトレイバー the Case Files」ロゴのステッカーをプレゼント！是非ご来場ください。

※ステッカーは各日の配布予定数に達し次第、その日の配布を終了いたします。

＜出展概要＞

▼イベント名

第64回 静岡ホビーショー

https://www.comiket.co.jp/

▼開催日

・業者招待日

2026年5月13日（水）9:30～16:30

2026年5月14日（木）9:30～16:30



・小中学生招待日

2026年5月15日（金）9:00～17:00



・一般公開日

2026年5月16日（土）9:00～17:00

2026年5月17日（日）9:00～16:00

▼会場

ツインメッセ静岡（静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10）

https://www.t-messe.or.jp/access/

▼ブース名・場所

「グッドスマイルカンパニー」

南大展示場 17



※ご入場には静岡ホビーショー公式サイトから事前登録が必要です。

https://www.hobby-shizuoka.com/info/index.html

■『機動警察パトレイバー the Case Files』作品情報

タイトル 機動警察パトレイバー the Case Files

ジャンル 3Dアクション

原作 機動警察パトレイバー

監修 出渕裕（メカニック監修）

伊藤和典（脚本監修）

高田明美（キャラクター作画監修）

販売 グッドスマイルカンパニー

プレイ人数 1人

対応機種 PlayStation 5、PC（Steam）

対応言語 日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語

特装版受注ページ https://www.goodsmile.com/ja/product/1144645

Steamストア https://store.steampowered.com/app/3275400/

第２弾PV https://youtu.be/C3ep3e01TPw

コピーライト (C)HEADGEAR (C) GOOD SMILE COMPANY

■グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。

2026年現在、3,000種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 ：2001年5月

事業内容：

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務

ゲームの企画・開発・運営

アニメーションの企画・製作・プロデュース

映像・音楽の企画、制作

モータースポーツ事業

投資支援

飲食店経営

グッドスマイルカンパニー ゲーム一覧サイト https://goodsmilegame.com/

グッドスマイルカンパニー 公式Discordサーバー https://t.co/ASfK01CCjN

グッドスマイルカンパニー公式サイト https://corporate.goodsmile.com/ja/