『機動警察パトレイバー the Case Files』PS5パッケージ版が予約開始！さらに数量限定の特装版にはゲーム限定カラー「白いグリフォン」のプラモデルが付属！
株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、2026年夏に発売予定のPlayStation 5/PC向け新作ゲーム『機動警察パトレイバー the Case Files』のPlayStation 5向けパッケージ版の予約が開始したことをお知らせします。
本作は日本語のほか、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語にも対応。海外からの受注も可能となっております。
■『機動警察パトレイバー the Case Files』とは
本作は「機動警察パトレイバー」の数々の名シーンが追体験できるPS5/PC向けの３Dアクションゲームです。
・特車二課と相対する側、それぞれの視点でプレイできるミッション
・20体以上のレイバーが登場し、イングラムに始まり、グリフォンや零式も乗りこなせる
・射撃訓練やレイバー同士の対戦に挑めるシミュレーターモード
など、本作ならではのゲーム体験をお楽しみいただけます。
＜あらすじ＞
レイバー。それは産業用に開発された ロボットの総称である。
建設土木の分野に広く普及したがレイバーによる犯罪も急増。
警視庁は特車二課パトロールレイバー中隊を新設してこれに対抗した。
通称「パトレイバー」の誕生である。
■『機動警察パトレイバー the Case Files』最新PVを公開！
『機動警察パトレイバー the Case Files』の第２弾PVをグッドスマイルカンパニー公式YouTubeチャンネルにて公開しました。
初報PVの内容から刷新されたユーザーインターフェース、開発中のミッション、新たに映像を解禁するシミュレーターモードに加え、シミュレーターモード中に登場する限定カラーの白いグリフォンの登場シーンなど多数の新規カットを収録しております。ぜひご視聴ください。
▼YouTubeでのご視聴はこちら
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C3ep3e01TPw ]
■PlayStation 5向けパッケージ版の予約を開始！限定プラモ付きの「特装版」も！
「機動警察パトレイバー the Case Files」のPlayStation 5向けパッケージ版が現在予約受付中！
初回特典として、川井憲次書き下ろしの本作のOP曲 "the Case Files"を含む30曲が収録されたオリジナルサウンドトラックCDが同梱されます。
さらに、本作限定カラーのグリフォンのプラモデル「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer.」が付属する「特装版」も数量限定で予約受付中！グッドスマイルカンパニー公式ショップでのみご予約いただけます。特装版は受注生産となりますのでこの機会をお見逃しなく！
※「特装版」は数量限定のため、発売前に受注を締め切る可能性がございます。
▼「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer.」
「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer.」
・特装版はグッドスマイルカンパニー公式ショップ限定で受注中！
https://www.goodsmile.com/ja/product/1144645
・Steam版も現在ウィッシュリスト登録受付中！
https://store.steampowered.com/app/3275400/
■『機動警察パトレイバー the Case Files』が静岡ホビーショーに出展！
グッドスマイルカンパニーのブースにて、特装版に付属する限定カラーのグリフォン「MODEROID グリフォン the Case Files カラーVer.」のデコマス展示および第2弾PVの上映を行います。
さらにグッドスマイルカンパニーのブースへご来場いただいた方には「機動警察パトレイバー the Case Files」ロゴのステッカーをプレゼント！是非ご来場ください。
※ステッカーは各日の配布予定数に達し次第、その日の配布を終了いたします。
＜出展概要＞
▼イベント名
第64回 静岡ホビーショー
https://www.comiket.co.jp/
▼開催日
・業者招待日
2026年5月13日（水）9:30～16:30
2026年5月14日（木）9:30～16:30
・小中学生招待日
2026年5月15日（金）9:00～17:00
・一般公開日
2026年5月16日（土）9:00～17:00
2026年5月17日（日）9:00～16:00
▼会場
ツインメッセ静岡（静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10）
https://www.t-messe.or.jp/access/
▼ブース名・場所
「グッドスマイルカンパニー」
南大展示場 17
※ご入場には静岡ホビーショー公式サイトから事前登録が必要です。
https://www.hobby-shizuoka.com/info/index.html
■『機動警察パトレイバー the Case Files』作品情報
タイトル 機動警察パトレイバー the Case Files
ジャンル 3Dアクション
原作 機動警察パトレイバー
監修 出渕裕（メカニック監修）
伊藤和典（脚本監修）
高田明美（キャラクター作画監修）
販売 グッドスマイルカンパニー
プレイ人数 1人
対応機種 PlayStation 5、PC（Steam）
対応言語 日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語
特装版受注ページ https://www.goodsmile.com/ja/product/1144645
Steamストア https://store.steampowered.com/app/3275400/
第２弾PV https://youtu.be/C3ep3e01TPw
コピーライト (C)HEADGEAR (C) GOOD SMILE COMPANY
■グッドスマイルカンパニーについて
グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。
2026年現在、3,000種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。
会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー
代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎
本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル
設立 ：2001年5月
事業内容：
玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売
玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行
玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務
ゲームの企画・開発・運営
アニメーションの企画・製作・プロデュース
映像・音楽の企画、制作
モータースポーツ事業
投資支援
飲食店経営
グッドスマイルカンパニー ゲーム一覧サイト https://goodsmilegame.com/
グッドスマイルカンパニー 公式Discordサーバー https://t.co/ASfK01CCjN
グッドスマイルカンパニー公式サイト https://corporate.goodsmile.com/ja/