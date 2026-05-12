未経験からIT・機電エンジニアを目指す方向け新サービス 「テニショクエンジニア」をリリース

株式会社BREXA Technology

株式会社BREXA Technology（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山崎 高之、以下BREXA Tech）は、未経験からIT・機電エンジニアを目指す方の転職活動をサポートする新サービス「テニショクエンジニア」を、2026年5月12日にリリースいたしました。

■サービスの背景と目的

未経験からエンジニアを目指す転職活動では、「本当にエンジニアになれるのか？」「何から始めればよいかわからない」「自分に合う職種がわからない」といった不安から、最初の一歩を踏み出しにくいことが少なくありません。そこで、未経験の方に特化した情報提供や相談の場として、新サービス「テニショクエンジニア」を立ち上げました。

未経験から技術職へ。テニショクエンジニア（URL：https://teni-shoku.jp/）

「テニショクエンジニア」というサービス名は、一人でも多くの方の“エンジニアとして手に職をつける”ことの実現をサポートするという想いを込めたものです。「テニショクエンジニア」では、自分にあった選択肢に出会い、納得して進めるよう、求人情報だけでなく、相談や学びの機会もあわせて提供し、手に職があるキャリアを目指す方の転職活動を支援します。

会員登録をしていただくことで、キャリア相談・求人検索・お役立ちコンテンツを無料でご利用いただけます。

■サービスの主な提供内容

１）キャリア相談（無料）

「本当にエンジニアになれるのか？」「何から始めればよいかわからない」といった悩みに対して、テニショクエンジニアを運営するBREXA Techのキャリア相談（カジュアル面談）へ案内し、転職活動の第一歩をサポートします。

カジュアル面談はオンラインで実施し、希望条件を伺いながら、お仕事探しに関する情報やご自身に合った求人をご提供します。一般には公開していない求人情報（非公開求人）もご案内いたします。

２）求人を探す（未経験歓迎求人の検索）

IT・機電業界に関わる求人を、様々な条件からご自身で探すことが可能です。働き方などのこだわり条件を絞り込むことで、ご自身に合ったお仕事を見つけることが可能です。

３）お役立ちコンテンツ（学び＋事例）

未経験からエンジニアを目指す方に向けて、キャリアの考え方、転職活動の進め方、転職市場情報などの記事に加え、未経験からエンジニアに転身した先輩のキャリアストーリー（インタビュー記事）を掲載しています。自分に合った今後の方向性やキャリアパスを考えるヒントを提供しています。

■今後の展開

テニショクエンジニアは、サービス開始当初は運営主体であるBREXA Techの採用求人を中心に情報提供を行いますが、2026年秋を目処に、BREXA Tech以外の企業の求人募集の取り扱いも開始する予定です。

これにより、未経験からIT・機電エンジニアを目指す方が、より幅広い選択肢の中から、自分に合った“手に職”につながるキャリアに挑戦できる環境を整えてまいります。

※サービスの開始はサービスサイト等で順次公開予定です。

■BREXAグループについて〈https://www.brexa.com〉

BREXAグループは、1997年の創業以来、製造やIT関連を中心とする人材サービス企業として成長を続け、2025年時点で国内外203社、約11万７千名の従業員が所属する人材成長プラットフォーム企業です。若年層・未経験者・外国人の育成や、中堅層のリスキリングを国内外20ヶ所の研修施設・500以上の豊富な研修内容で実現しています。2025年に株式会社アウトソーシングから現ブランド「BREXA」へグループ社名を変更。就職やキャリア形成における境界をなくし、働く人々の新たな可能性を拡大するグローバル企業として事業拡大を進めてまいります。売上約8,000億円、人材サービス業界において売上高：国内3位・世界9位。

株式会社BREXA Technology

【問い合わせ先】

株式会社BREXA Technology 広報担当

Email ：pr@brexa.com