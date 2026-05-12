新聞市場：フォーマット別、コンテンツの種類別、発行頻度別、価格モデル別 - 世界市場の予測（2026～2032年）
新聞市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.02%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、新聞市場調査レポートを発行・販売します。
「新聞レポート」では新聞業界全体において、コンテンツ運営、配信戦略、収益化の枠組みを揺るがす変革的な変化を説得力を持ってまとめた内容
を言及するほか、関税に関連する貿易の力学が、新聞業界の調達、生産のレジリエンス、および商業的成果をどのように再構築しているかについての権威ある検証を分析します。
世界の新聞市場規模は、2025年に2,301億9,000万米ドルと評価され、2026年の2,451億米ドルから2032年には3,951億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2009909-newspapers-market-by-format-content-type-frequency.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序論
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・消費者の考察とエンドユーザーの視点
・消費者体験のベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向の分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・費用対効果（ROI）と費用便益分析（CBA）
第6章 米国の関税の累積的な影響（2025年）
第7章 人工知能（AI）の累積的影響（2025年）
第8章 新聞市場：フォーマット別
第9章 新聞市場：コンテンツの種類別
第10章 新聞市場：発行頻度別
第11章 新聞市場：価格モデル別
第12章 新聞市場：地域別
第13章 新聞市場：グループ別
第14章 新聞市場：国別
第15章 米国の新聞市場
第16章 中国の新聞市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・新聞業界における変革的な変化はどのようなものですか？
コンテンツ、流通、収益モデル、規制状況にまたがる一連の変革的な力によって再構築されています。
・米国の関税が新聞業界に与える影響は何ですか？
輸入投入財のコスト基盤を変化させ、サプライチェーンの信頼性に影響を与えています。
・フォーマットやコンテンツ分野が読者の行動に与える影響は何ですか？
セグメントレベルの明確な分析が、出版社に対し投資と編集方針の優先順位付けを行うための実践的な視点を提供します。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「新聞レポート」では新聞業界全体において、コンテンツ運営、配信戦略、収益化の枠組みを揺るがす変革的な変化を説得力を持ってまとめた内容
を言及するほか、関税に関連する貿易の力学が、新聞業界の調達、生産のレジリエンス、および商業的成果をどのように再構築しているかについての権威ある検証を分析します。
世界の新聞市場規模は、2025年に2,301億9,000万米ドルと評価され、2026年の2,451億米ドルから2032年には3,951億5,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2009909-newspapers-market-by-format-content-type-frequency.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序論
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・消費者の考察とエンドユーザーの視点
・消費者体験のベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向の分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・費用対効果（ROI）と費用便益分析（CBA）
第6章 米国の関税の累積的な影響（2025年）
第7章 人工知能（AI）の累積的影響（2025年）
第8章 新聞市場：フォーマット別
第9章 新聞市場：コンテンツの種類別
第10章 新聞市場：発行頻度別
第11章 新聞市場：価格モデル別
第12章 新聞市場：地域別
第13章 新聞市場：グループ別
第14章 新聞市場：国別
第15章 米国の新聞市場
第16章 中国の新聞市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・新聞業界における変革的な変化はどのようなものですか？
コンテンツ、流通、収益モデル、規制状況にまたがる一連の変革的な力によって再構築されています。
・米国の関税が新聞業界に与える影響は何ですか？
輸入投入財のコスト基盤を変化させ、サプライチェーンの信頼性に影響を与えています。
・フォーマットやコンテンツ分野が読者の行動に与える影響は何ですか？
セグメントレベルの明確な分析が、出版社に対し投資と編集方針の優先順位付けを行うための実践的な視点を提供します。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
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マーケティング部
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