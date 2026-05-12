【設備保全DX】第20回インファーマジャパンに次世代設備保全クラウド「M2X」ブースを出展

株式会社M2X

株式会社M2X（本社：東京都中央区、代表取締役：岡部晋太郎）（以下「当社」）は、2026年5月20日（水）～22日（金）に幕張メッセで開催される「第20回インファーマジャパン 国際医薬品原料展」に出展いたします。会場では当社が提供する現場にとけ込む設備保全DXクラウド「M2X」をご紹介いたします。

また、最終日の5月22日（金）には、「設備保全DXで実現する突発停止ゼロへの道」をテーマに当社代表の岡部がセミナー登壇を行います。

製薬などの製造現場では、点検記録や故障対応の管理が紙・Excelに依存し、ベテラン担当者の属人的なノウハウに頼らざるを得ない現場が今なお多く見られます。「記録作業に追われ、本来の保全業務に時間を割けない」「担当者が変わると引き継ぎができない」といった声を多くいただいてきました。

M2Xは、そうした課題を抱える製造現場に寄り添い、点検記録・故障対応・部品管理を一気通貫でデジタル化するクラウドシステムです。ブースでは担当者が来場者の現場課題をお伺いしながら、機能デモや導入事例をご紹介いたします。設備保全のペーパーレス化・DX推進・稼働率向上にお取り組みの方は、ぜひお気軽にブースへお越しください。

【展示会概要】

展示会名：第20回インファーマジャパン 国際医薬品原料展（インターフェックス Week 内）

会期：2026年5月20日（水）～22日（金） 10:00～17:00

会場：幕張メッセ

小間番号：4ホール 21-2

展示会サイト：https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/about/pi.html

【セミナー登壇】

タイトル：設備保全DXで実現する突発停止ゼロへの道

日程：5月22日（金）13:20 ～ 13:50

会場：出展社セミナー会場６. / 製造・品質管理DXフォーラム会場（4ホール）

参加方法：事前に来場登録(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18n+rknEN8/xO1C979TWLhItx2sy+l0yUE=&ct=U2FsdGVkX19v/7DEw24gd8P0RH+eTYSV9wHZypPL0p4=&p=U2FsdGVkX1/HcXxloFqlE82g2S0Liy111uEtuM3AQAYoRVC4msbPVLWbLam0g8uj&co=web_header)の上、ご参加ください。（申し込み不要）

【現場にとけ込む設備保全DXクラウド「M2X」】

M2Xは、製造現場の設備保全業務を一気通貫でデジタル化するクラウドシステムです。

日々の点検記録・故障対応・部品管理をスマートフォン・タブレットで完結でき、蓄積されたデータを稼働率向上や停止原因分析に活用することで、保全レベルの継続的な改善を支援します。

【主な導入企業（一部）】

レンゴー株式会社、ノリタケ株式会社、株式会社タチエス、株式会社栗本鐵工所、日鉄精圧品株式会社、株式会社丸五、株式会社伊藤園、株式会社ロッテ、エバラ食品工業株式会社、丸美屋食品工業株式会社、カンロ株式会社、株式会社コメダ、プライムデリカ株式会社、イオンフードサプライ株式会社、株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー、シマダヤ東北株式会社、小林製薬株式会社、ＫＭバイオロジクス株式会社、株式会社MAE ほか多数

【M2Xについて】

会社名：株式会社M2X（エム・ツー・エックス）

事業内容：設備保全クラウドシステムの開発・提供

本社：東京都中央区

代表取締役：岡部 晋太郎

サービスサイト： https://m2xsoftware.com(https://na2.hubs.ly/H05dVPV0)