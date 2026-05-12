画像・動画生成AIの『現場のリアル』を共有！クリエイティブAI活用の最新事情を語り合う勉強会を5月20日(水)に開催

株式会社 経営参謀

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年5月20日（水）に「『生成AIによるクリエイティブ（画像・動画）制作の現在地』の情報共有会」を、参謀BAR浜松町（東京都港区）にて開催します。AIクリエイティブのプロと動画運用のプロをゲストに迎え、画像・動画生成AIの現場での活用実態、ツール選定のポイント、具体的な活用シーンをシェアします。発表後は懇親会を開催し、最新トレンドのキャッチアップとネットワーキングの場を提供します。

開催の背景

ChatGPTをはじめとする生成AIの登場以降、Midjourney、Sora、Runwayなど画像・動画系の生成AIツールも目覚ましいスピードで進化を続けています。一方で、現場の経営者・マーケター・クリエイターからは「最近の画像・動画生成AI、進化が早すぎて追いつけない」「他の人は実務でどう使っているのか分からない」という声も多く聞かれます。

そこで本イベントでは、生成AIを使ったクリエイティブ制作の「いま一番リアルな現状」をざっくばらんにシェアし、参加者同士で最新トレンドを共有する場を設けます。今使うべき生成AIツール、最適なクリエイティブ生成AIの選び方、現場での具体的な活用シーンまで、明日から試したくなる情報をお届けします。

セミナーの特徴・見どころ

・画像・動画生成AIの「現場のリアル」を、第一線で活躍するプロから直接学べる

・AIクリエイティブのプロと動画運用のプロによるパネルディスカッションで、複数の視点からトレンドを把握できる

・お酒や軽食を片手にざっくばらんに情報交換できる懇親会付き

・AIクリエイティブに興味がある仲間と繋がり、ネットワークを広げる機会

開催概要

日時：2026年5月20日（水）19:00～22:00（受付開始18:30）

タイムスケジュール：

18:30～ 受付開始

19:00～20:30 生成AIによるクリエイティブ制作の現状共有

- 発表者１：山崎真由子さん（ぱんちゃん）

- 発表者２：高嶋 隼一さん

- パネルディスカッション：AIクリエイティブのプロと動画のプロがリアルな「現場の今」を語り尽くす

20:30～ 情報交換・懇親会

21:30 中締め

22:00 終了

会場：参謀BAR浜松町

東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング 地下1階 浜松町ネオ横丁内

（地図：https://maps.app.goo.gl/2jcgESBqMkcErMBk7）

参加費：5,000円（2ドリンク + 軽食付き）

対象：画像・動画生成AIの活用に興味のある経営者、マーケター、クリエイター、広報担当者など

申込URL：https://luma.com/ju3ak6kj(https://luma.com/ju3ak6kj?utm_source=prtimes)

ゲスト登壇者プロフィール

山崎 真由子（ぱんちゃん）／広報・マーケター

健康関連業界にて営業・広報としてキャリアを積んだ後、インハウスデザイナーへ転身。データ分析に基づくWebサイトのUI/UX改善や、企業のコミュニケーション戦略の立案から実行までを一貫して手がける。LIG、パーソルキャリア、AIスタートアップを経て、現在はフリーランスとして独立。AI・クリエイティブ・マーケティングを掛け合わせた領域で、企業支援および研修講師として活動している。

高嶋 隼一／ダイア株式会社 Web事業部 Webディレクター

千葉県出身／サッカー大好き／東京都中央区在住。企業YouTubeチャンネルの運営代行、キャスティングを本業とする運用のプロフェッショナル。6年にわたる現場経験の中で、「再生数」と「売上」の相関性の低さにいち早く着目。クライアントの事業成長に最も寄与するのは、顧客の可処分時間を奪う「総再生時間」であると定義し、資産性の高いチャンネル構築を行っている。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

経営者コミュニティ「参謀」主宰

デロイトトーマツグループにて１０年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

参謀BARについて

経営者やビジネスリーダーが「ビジネス」を共通言語に集うコミュニティバー。新宿・浜松町・汐留の都内3店舗で展開しており、連日開催される多彩なイベントを通じて、質の高い出会いと情報交換の場を提供しています。

＜イベント一覧＞

https://luma.com/sanbou.bar

・参謀BAR新宿

〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１５－１１ アドホック新宿 5F redine新宿内

https://maps.app.goo.gl/rFq9gjPxPQ2WpMDW8

・参謀BAR浜松町

〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２－３ 汐留芝離宮ビルディング B1F 浜松町ネオ横丁内

https://maps.app.goo.gl/z9G2tYQpqRw5oSMY6

・参謀BAR汐留

〒105-7090 東京都港区東新橋１丁目８－２ カレッタ汐留 地下2階 汐留横丁内

https://maps.app.goo.gl/TiRrEMsgZMxiYmFo7

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/