5/12（火）12:00～ウェビナー開催-【採用×SNS】バズらせ不要！Z世代に選ばれるSNS採用の法則

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都豊島区、代表取締役：新井崇徳）（以下「当社」）は、「【採用×SNS】バズらせ不要！Z世代に選ばれるSNS採用の法則」と題した無料ウェビナーを開催いたします。

SNS採用の「バズり待ち」から脱却し、Z世代に選ばれるための分岐点とは？

無料で申し込む :https://recup.delight21.co.jp/event/saiyou-sns

「フォロワーは増えても採用に繋がらない」。その原因は、バズへの誤解にあります。 情報感度の高いZ世代が求めているのは、派手な演出ではなく、自分に合うかを見極めるための「等身大のリアル」です。

本ウェビナーでは、累計500社以上の支援実績を持つプロが、属人性に頼らず成果を出す「SNS採用の法則」を公開。バズを狙わない戦略的コンテンツ設計と、フォロワーを確実に入社候補者へ変える動線の極意を、成功事例と共にお伝えします。

■ウェビナーの目次

■参加者限定のSNS採用・広報戦略相談会も実施中

- オープニング- 【第5位】「採用〇〇」しか投稿していない- 【第4位】流行りのダンスや「〇〇系」に走りすぎている- 【第3位】「〇〇の部分」だけを見せている- 【第2位】自社のターゲットと「〇〇」がズレている- 【第1位】～～～～～～- AI・テクノロジーを活用したトレンド分析と効率的なコンテンツ制作術- SNS採用の導入・成功事例- まとめ- 質疑応答- アンケート

現在、弊社では採用にお悩みの企業様限定で「1時間の無料SNS採用診断」キャンペーンを実施しています。

専任のSNSコンサルタントが、貴社の現在のアカウント運用や投稿内容を徹底分析。

「どの媒体が自社のターゲットに合っているのか」

「バズらなくても、求職者の目に留まるプロフィールや投稿の書き方とは」

といった即効性のある改善策を、その場でフィードバックいたします。

「SNSを自社の採用の武器にしたい」とお考えの企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

まずは無料で採用相談を申し込む :https://recup.delight21.co.jp/recbuzz/lp/#contact

【株式会社Delight 会社概要】

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサル事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp