5/12（火）12:00～ウェビナー開催-【採用×SNS】バズらせ不要！Z世代に選ばれるSNS採用の法則
株式会社Delight（本社：東京都豊島区、代表取締役：新井崇徳）（以下「当社」）は、「【採用×SNS】バズらせ不要！Z世代に選ばれるSNS採用の法則」と題した無料ウェビナーを開催いたします。
無料で申し込む :
https://recup.delight21.co.jp/event/saiyou-sns
SNS採用の「バズり待ち」から脱却し、Z世代に選ばれるための分岐点とは？
「フォロワーは増えても採用に繋がらない」。その原因は、バズへの誤解にあります。 情報感度の高いZ世代が求めているのは、派手な演出ではなく、自分に合うかを見極めるための「等身大のリアル」です。
本ウェビナーでは、累計500社以上の支援実績を持つプロが、属人性に頼らず成果を出す「SNS採用の法則」を公開。バズを狙わない戦略的コンテンツ設計と、フォロワーを確実に入社候補者へ変える動線の極意を、成功事例と共にお伝えします。
■ウェビナーの目次
- オープニング
- 【第5位】「採用〇〇」しか投稿していない
- 【第4位】流行りのダンスや「〇〇系」に走りすぎている
- 【第3位】「〇〇の部分」だけを見せている
- 【第2位】自社のターゲットと「〇〇」がズレている
- 【第1位】～～～～～～
- AI・テクノロジーを活用したトレンド分析と効率的なコンテンツ制作術
- SNS採用の導入・成功事例
- まとめ
- 質疑応答
- アンケート
■参加者限定のSNS採用・広報戦略相談会も実施中
現在、弊社では採用にお悩みの企業様限定で「1時間の無料SNS採用診断」キャンペーンを実施しています。
専任のSNSコンサルタントが、貴社の現在のアカウント運用や投稿内容を徹底分析。
「どの媒体が自社のターゲットに合っているのか」
「バズらなくても、求職者の目に留まるプロフィールや投稿の書き方とは」
といった即効性のある改善策を、その場でフィードバックいたします。
「SNSを自社の採用の武器にしたい」とお考えの企業様は、まずはお気軽にご相談ください。
まずは無料で採用相談を申し込む :
https://recup.delight21.co.jp/recbuzz/lp/#contact
【株式会社Delight 会社概要】
社名 : 株式会社Delight
所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階
代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳
設立 ：2017年3月13日
URL : https://delight21.co.jp/
サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/
事業内容 :
AIスカウト事業
採用コンサル事業
お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp