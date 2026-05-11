【日本初上陸】洗濯槽のカビ臭・水垢に“ポン”と入れるだけ｜洗浄タブレット「HIBOBOキムポソン洗濯槽クリーナー」がMakuakeにて先行販売中

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、韓国で高い評価を受けている洗濯槽クリーナー「HIBOBOキムポソン洗濯槽クリーナー」の先行予約販売を、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて2026年5月11日より開始いたしました。

販売ページ：https://www.makuake.com/project/mighty_hibobo/

※プロジェクトは「2026年6月29日」までの限定販売となります。

…………………………………………………………………………………………………………………………

「しっかり洗ったはずなのに、服から生乾きのニオイがする」「洗濯槽の掃除は手間がかかり、つい後回しにしてしまう」--そんな日常の小さなストレスに着目して、本商品は生まれました。

これまでトイレクリーナーの開発を通じて、目に見えない汚れと向き合ってきた私たちが次に着目したのが洗濯槽の汚れ。実は洗濯槽の内部は、トイレ以上に汚れている場合があるとも言われており、衣類を通じて直接肌に触れるからこそ、その衛生環境は見過ごせない課題でした。

「家族の肌に触れる洗濯槽だからこそ、安心して使える毎日を届けたい」--その想いを形にしたのが、HIBOBOキムポソン洗濯槽クリーナーです。

商品の主な特徴

☑ 有機・無機のWアプローチ設計

☑ 注目成分による高洗浄力

☑ 計量・設置不要のタブレット設計

☑ 環境を選ばないマルチ対応

☑ 再付着防止＆ニオイ根本対策

有機・無機のWアプローチ設計

ニオイの原因となる2種類の汚れに着目しました。ピンクのタブレットがカビ・菌・皮脂などの【有機汚れ】を分解し、ブルーのタブレットが水垢・サビなどの【無機汚れ】を強力に除去。

これ1つで洗濯槽内のあらゆる汚れにアプローチします。

注目成分による高洗浄力

高密度極小バブル、発酵酵素、そして次世代の洗浄成分として注目される「GLDA」を配合した独自処方が特長的。素材や環境に配慮しながら、目に見えないカビやぬめりまでしっかり落とし切る高い洗浄力を実現しました。

計量・設置不要のタブレット設計

液体クリーナーのような面倒な計量や、粉末のような飛び散りの心配はありません。雲のかたちをした高密度圧縮タブレットをポンと入れるだけなので、忙しい毎日の中でも、手間なく継続的な洗濯槽ケアが可能です。

環境を選ばないマルチ対応

ドラム式・縦型洗濯機の両方に対応しています。さらに、水・お湯といった温度の違いや、軟水・硬水などの水質を問わず、どのような使用環境でも安定した洗浄効果を発揮します。

再付着防止＆ニオイ根本対策

ニオイの原因に根本からアプローチすることで、清潔な状態を長く持続させます。「家族の肌に触れるものだからこそ、常に衛生的な環境を守りたい」という想いに応える、寿命ケアの新習慣です。

製品仕様

プロジェクトのリターン

35%オフの4セット・超超超早割、33%オフの2セット・超超超早割など、Makuake限定のリターンを用意しています。

プロジェクト概要

【プロジェクト名】：『もう悩まない！【ポン】でカビ臭と水垢を根本から断つ洗浄タブレット＆寿命ケア新習慣』

【期間】：2026年5月11日～2026年6月29日

【販売ページ】：https://www.makuake.com/project/mighty_hibobo/