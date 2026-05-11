万が一のAPI連携停止に備える 。税理士事務所向け「記帳代行リスクヘッジ体制構築支援」を開始

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原 広一）は、税理士事務所向けに、銀行やクレジットカード等のAPI連携に万が一の支障が出た際のリスクヘッジとして、記帳代行体制の構築を支援する取り組みを開始しました。

近年、会計業務において銀行やクレジットカードのAPI連携は、業務効率化の要として非常に重要な役割を果たしています。明細データを自動取得できる仕組みは、税理士事務所の記帳代行業務を劇的に進化させ、顧問先・会計事務所双方に大きな価値を提供してきました。

一方で、システムメンテナンスや一時的な通信障害など、API連携が利用できない状況が発生した場合、事務所側は記帳代行業務を継続するために、通帳コピーやクレジットカード明細、PDFデータを顧問先から急ぎ回収し、手入力や代替手段で対応せざるを得なくなります。

API連携は、利用可能な状況であれば最大限活用すべき非常に便利な仕組みです。 しかし、プロフェッショナルとして顧問先の月次報告を滞らせないためには、仮にAPI連携に一時的な支障が出たとしても、記帳代行を止めない「リスクヘッジ体制」が必要です。そこでSoLaboは、AI-OCR・顧客管理・会計業務効率化システム「TaxSys」を活用し、API連携だけに依存しない、強固な記帳代行体制の構築を支援いたします。

TaxSysによる「記帳代行リスクヘッジ体制」とは

TaxSysは、「TAX GROUP」加盟事務所向けに提供している、税理士事務所の生産性を最大化するための業務効率化システムです。 通帳コピー、PDF、画像などのデータをAI-OCRで高精度に読み取り、銀行明細やカード明細としてデータ化。API連携が活用できない期間であっても、手入力に頼らない迅速な記帳代行を可能にします。

【TaxSysを活用した運用イメージ】

- 顧問先から通帳コピー・PDF・画像を回収- TaxSysのAI-OCRで明細をスピーディにデータ化- データを確認・補正し、会計ソフトへCSVインポート等で連携- API連携停止中も記帳代行業務を継続

これにより、万が一の事態でも通帳を見ながら1件ずつ手入力する膨大な工数を削減し、通常時と変わらないスピードでの月次処理を実現します。

記帳代行のバックアップ体制を支える「TaxSys」の特徴

TaxSysは、創業間もない税理士事務所から大規模な税理士法人まで、現在130事務所以上に導入されており、それぞれの規模に応じた運用支援を行っています。

迅速な導入: 最短翌日から利用可能

高速データ化: 通帳・明細データを最短30秒～最大5分でデータ化

大量処理: 最大500証憑まで同時にデータ化可能

高精度AI-OCR: 複雑な印字も高い精度で読み取り

自動リネーム: データ化後、管理しやすいようPDFファイルを自動でリネーム

柔軟な連携: 主要なクラウド会計ソフトを含む、あらゆるソフトへのインポートに対応

API連携が正常に動作している間は、それを活用するのが最も効率的です。 TaxSysは、その利便性を享受しつつも、不測の事態に備えて業務品質を維持するための「安心のバックアップツール」としてご活用いただけます。

今回の支援開始の背景

API連携の普及により記帳業務は効率化されましたが、その一方で、外部環境の変化によって業務が止まってしまうリスクも顕在化しています。 特に記帳代行件数が多い事務所では、一時的な手入力の増加が以下のような深刻な課題を招きます。

- スタッフの急激な残業増加と負担増- 手入力によるミスや確認作業の増大- 顧問先への月次報告の遅延- 繁忙期直前の業務停滞による経営リスク

SoLaboは、こうしたリスクを未然に防ぎ、税理士事務所がどのような状況下でも安定してサービスを提供できるよう、「TAX GROUP」を通じて本支援を開始いたしました。

代表コメント: 株式会社SoLabo 代表取締役 田原 広一

銀行やクレジットカードのAPI連携は、会計業界にとって素晴らしい革新です。しかし、システムである以上、一時的に利用できなくなることは、どんなシステムでも起こりえます 。そうした際、現場が昔ながらの手入力作業に逆戻りしてしまうことは、事務所にとって大きな負担となります。 API連携のメリットを最大限に活かしつつ、万が一の際の『プランB』としてTaxSysを備えておく。このリスクヘッジ体制こそが、これからの税理士事務所に求められる安定した経営基盤になると確信しています。

【全額返金キャンペーンをご活用ください】

SoLaboでは、税理士事務所がリスクを最小限に新しいシステムを試せる環境を整えるため、かねてより「全額返金キャンペーン」を実施しております。

今回の取り組みにおいても、API連携のトラブルによる業務停滞を懸念されている税理士事務所が、費用面での不安なくTaxSysの利便性を体感いただけるよう、本キャンペーンをぜひ積極的にご活用いただきたいと考えております。

万が一、導入後にサービス内容にご満足いただけなかった場合、お支払いいただいた初期費用およびロイヤリティを全額返金いたします。この機会に、不測の事態に強い強固な実務体制へのアップデートをご検討ください。

■キャンペーン概要

キャンペーン名： 全額返金キャンペーン

対象者：キャンペーン期間中にスタンダードプラン以上のプランをご契約いただき、TAX GROUP加盟契約書にお申込みいただいたお客様を対象とさせていただきます。ただし、先着100社様までとさせていただき、対象社数に達した場合はお申込み期限前でもキャンペーンの適用を終了させていただきます。

内容：サービス利用開始から、下記「返金条件」のいずれか1つに該当する場合、お支払いいただいた事務手数料・ロイヤリティを全額返金

返金条件：

- 生産性が向上しない：業務の生産性が向上しなかった場合- 精度が他社より低い：他社が提供するAI-OCRサービスと比較して、文字認識の精度が低い場合- 処理スピードが他社より遅い：データ化の処理スピードが他社サービスより遅く、業務効率化につながらない場合- コストが他社より高い：同等の機能・品質を持つ他社サービスと比較して、費用が高い場合

対象期間： 2026年4月1日～2026年10月31日

備考： サービス利用開始から4か月以内に書面または専用フォームよりTAX GROUP加盟契約の解約及び事務手数料・ロイヤリティの返金をお申し出ください。所定の申請方法によらない場合は返金はできません。

▼キャンペーンの詳細・お申し込みはこちら

https://tax-group.jp/taxsys/lp/

TaxSysおよびTAX GROUPについて

TaxSysは、株式会社SoLaboが提供する、AI-OCR・顧客管理・業務効率化を統合した税理士事務所向けシステムです。本システムの利用には、税理士同士のナレッジ共有や業務支援を行うコミュニティ「TAX GROUP」への加盟が必要です。

▼TAX GROUPについて

https://tax-group.jp/

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持つ(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名:株式会社SoLabo

代表者:代表取締役 田原 広一

設立:2015年12月11日

本社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F(WeWork内)

事業内容:資金調達サポート/補助金申請サポート/法人・士業提携/Web制作・運営・管理/Webマーケティング/シェアオフィス/AI・クラウド会計活用支援/AI-OCR/記帳・経理/TAX GROUPの運営

公式サイト:https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp