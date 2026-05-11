JA全農共同開発「ニッポンエール 宮崎県産日向夏」を、5月11日（月）より販売開始

本プロジェクトは、「全国から届けられる日本産のたべものに、そしてニッポンに、ここからエールをおくろう」というコンセプトのもと、JA全農と伊藤園を含むメーカーや販売先が協力して産地を応援する活動です。当社は、農業の持続可能な発展のために、2021年6月に本プロジェクトに参画し、共同開発製品の第一弾として「ニッポンエール 宮崎県産日向夏」を発売いたしました。本製品は、今回で6年目の販売となり、消費者の皆さまのご支持や産地の皆さまから多くの喜びの声をいただきながら、継続的に宮崎県の産地を応援します。「ニッポンエール 宮崎県産日向夏」は、日本一（※）の生産量を誇る宮崎県産の日向夏の果汁を使用した、ほのかな苦みと白皮由来のやさしい甘みをお楽しみいただける清涼飲料水です（果汁1%）。伊藤園オリジナル原料「全果搾汁ストレート果汁」のみを使用することで、日向夏が持つ本来のおいしさをより感じられる風味に仕上げています。今後も、当社はＪＡ全農との共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献してまいります。（※）農林水産省 令和4年特産果樹生産動態等調査《製品概要》製品名：ニッポンエール 宮崎県産日向夏品名：清涼飲料水容量・容器：500ｇペットボトル希望小売価格税込（税別）：216円（200円）発売日：5月11日（月）販売地域：全国