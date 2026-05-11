アコーディア・ゴルフに続きＰＧＭでも「Night Golf」拡大６月より新たにＰＧＭの２ゴルフ場で「Night Golf」営業を開始

豊富な樹木を生かしたフラットなコース。ゆるやかなアンジュレーションを有する2グリーンは戦略性が求められます。所在地 埼玉県深谷市山崎600開場年月日 1960年10月22日コース概要 18ホール、7,092ヤード、パー72アクセス 【車】関越自動車道／寄居スマートICから5km【電車】JR高崎線／岡部駅から車で約12分※岡部チサンCC岡部コースはNight Golf営業しておりません。※Night Golf営業時にはクラブバスは対応しておりません。東名厚木カントリー倶楽部https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/68.html【Night Golf営業開始：6月1日（月）、予約開始：5月1日（金）】