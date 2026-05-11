「子どもの絵が動き出す」キッズアート、先着50名限定でプレリリース開始

株式会社まんてんR

株式会社まんてん（兵庫県西脇市中畑町338）は、子どもの作品保存サービス「キッズアート」のプレリリースキャンペーンを2026年5月11日より実施します。

本キャンペーンでは、先着50名様限定で通常価格から30％OFFのプレ価格を提供します。子どもの絵や工作をデータ化し、アニメーションや作品集などで残す体験を、より多くの家庭に届けることを目的としています。

【URL】https://kids-art.world

先着50名様限定。通常価格から30％OFFで提供

キッズアートは、子どもが描いた絵や工作を預かり、データ化・AIアニメーション化・アーティストブック制作などを行う作品保存サービスです。

今回、正式展開に先がけて、多くの家庭にサービスを体験していただくため、先着50名様限定のプレリリースキャンペーンを実施します。

対象プランは、スタンダードプランとプレミアムプランの2種類です。

「残したいけれど、増え続ける」子どもの作品に新しい選択肢を

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182562/table/2_1_a4715da594073c4024bdd3d31b08cb09.jpg?v=202605110251 ]

子どもの絵や工作は、家族にとって大切な成長の記録です。一方で、作品は日々増え続けるため、保管場所や整理に悩む家庭も少なくありません。

キッズアートでは、紙の作品80点、立体作品20点を目安に預かり、専用スタジオで丁寧にデータ化します。データはクラウドで保存され、家族がいつでも見返せるようにします。

さらに、子どもの絵をもとにしたAIアニメーションや、30点の作品を収録したアーティストブックも制作します。紙の作品を保管するだけでなく、親子で見て楽しめる思い出として残せる点が特徴です。

今回のプレリリースを通じて、当社は「捨てるか、残すか」で悩む家庭に、第三の選択肢を届けることを目指します。子どもの作品を未来へ残し、家族の会話が生まれるきっかけを広げていきます。

スマホで楽しめる「動く作品体験」も提供

キッズアートの特徴の一つが、子どもの絵をAIでアニメーション化する機能です。

子どもが描いた怪獣や動物、キャラクターなどをもとに、ショート動画として動きのある作品に仕上げます。完成した動画はスマホで見られるため、離れて暮らす祖父母や親戚にも共有しやすい体験です。

プレミアムプランでは、AIアニメーション10作品に加え、3Dデータ3作品、オリジナルフィギュア2作品、キッズアートパネル2作品も含まれます。

キッズアートについて

キッズアートは、子どもの作品を「のこす・ほめる・たのしむ」ことを大切にした作品保存サービスです。

主なサービス内容は、紙作品・立体作品のデータ化、AIアニメーション制作、アーティストブック制作、クラウド保存、3Dデータ制作、オリジナルフィギュア制作、キッズアートパネル制作です。

拠点は兵庫県西脇市にあります。地方の小さな町から、AI技術と手作業を組み合わせた新しい思い出保存サービスを全国へ届けています。

プレリリースキャンペーン概要

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182562/table/2_2_9ebede9271da14877c661c9740c8f3fb.jpg?v=202605110251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/182562/table/2_3_b1e79a21e64e04644f96db21625e03c0.jpg?v=202605110251 ]