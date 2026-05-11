TVアニメ『進撃の巨人』と累計販売枚数985万枚突破の汗対策インナー「サラリスト」がタイアップ。この夏、不快な汗ジミを“駆逐”！

株式会社千趣会

【特集ページURL】https://www.bellemaison.jp/cpg/fashion/salalist_shingeki/salalist_shingeki_index.html

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、今年発売から15周年を迎える、累計販売枚数985万枚※1を突破した汗対策インナーブランド「サラリスト」と、人類を捕食する巨人とそれに抗う人間の戦いを描いた作品『進撃の巨人』とのタイアップキャンペーンを実施します。

※1 2010年3月～2025年12月末のシリーズ累計販売枚数

開催期間中（2026年5月11日(月)～6月10日(水)）、特設サイトにて「リヴァイ兵長」からの質問に答えることで自身の「汗ジミ民」レベルとおすすめアイテムが分かる診断コンテンツの公開や、ベルメゾンネットおよびXにてオリジナル景品のプレゼントキャンペーンを展開します。さらに、「サラリスト」を実際に手に取れるポップアップショップを2026年6月1日（月）～6月7日（日）までOsaka Metro梅田駅 北改札前「Metro Opus梅田店」に出店します。

■ キャンペーン実施背景

ベルメゾンの「サラリスト」は、自らコントロールできない汗にドキッとした経験のある「汗ジミ民（みん）」の方々が汗を気にせず、前向きかつ快適に夏を過ごせるよう、最適なインナーを提案しています。その一環で、全国の汗ジミ悩みがある男女416名を対象に「汗に関する意識調査」を実施しました。その結果、夏場（5月～8月頃）に自身が「汗ジミ民」に当てはまると回答した人は全体で94.9%に達するものの、汗ジミをケアするためにしていること(複数回答)として、「汗ジミ防止のインナーを着る」という対策を取っていると回答した人は23.6%と少数派であることが判明しました※2。

その一方で、実際に汗対策インナー「サラリスト」を購入した方821名を対象とした調査※3では、「汗ジミ対策として効果的だと思うもの」ランキングにおいて、汗拭きシート（57.6%）や制汗剤（48.4%）を抑え、サラリスト（75.9%）が1位に選ばれました。

この結果を受け、汗対策インナー「サラリスト」の存在を知らない層への認知拡大を目的に、センシティブな汗の悩みを前向きかつユニークに発信できるIP（知的財産）を活用したタイアップを検討しました。そこで、熱狂的な支持を集める『進撃の巨人』のシリアスな世界観と、「汗ジミ」という日常のテーマが融合することで生まれるギャップを入り口に、汗の悩みに対する共感を得ることができると考えました。

本企画では、衣類に染み出し日常のストレスになる「汗ジミ」を、人類を脅かす「巨人」に見立てています。作品の象徴的なセリフである「駆逐してやる!!この世から…一匹残らず!!」という表現になぞらえ、「駆逐してやる!!この世から…汗ジミを一滴残らず!!」と表現しました。さらに、防水布や汗取りパッドを用いた防壁によって洋服への汗の侵入を阻む「サラリスト」を、汗悩みから「汗ジミ民」を守る装備として提案します。

作品の印象的なシーンを「汗」という切り口で再解釈した本キャンペーンを通じ、ファンの方々には驚きとユーモアを、汗に悩む「汗ジミ民」には「この夏を乗り切れる」という安心感を届けたいと考えています。

※2 汗に関する意識調査 調査期間：2025年12月18日～20日／調査対象：全国の汗ジミ悩みがある全国の25歳～54歳の男女416名／調査方法：インターネット調査（マクロミル）

※3 サラリスト購入者満足度アンケート 調査期間：2025年12月15日～21日／調査対象：「サラリスト」シリーズ購入者821名（ベルメゾン会員）／調査方法：インターネット調査（自社）

■ キャンペーン実施内容

以下の施策を中心に展開します。また、『進撃の巨人』のイラストによるキャンペーンの告知を、ベルメゾンネットやLINE、メルマガなどの各所にて実施予定です。

【特集ページURL】https://www.bellemaison.jp/cpg/fashion/salalist_shingeki/salalist_shingeki_index.html

１．特設サイトおよび診断コンテンツの公開

特設サイトでは、一人ひとりの汗ジミの悩みに最適なアイテムを提案する診断コンテンツを公開します。調査兵団の兵士長「リヴァイ」からの複数の質問に回答することで、自身の「汗ジミ民」レベルが分かり、結果に応じた助言とおすすめアイテムを紹介します。診断完了後、画面に表示される「診断結果をXでシェアする」のボタンをクリックした方全員に、本キャンペーン限定のオリジナル待ち受け画像をプレゼントします。

対象期間：2026年5月11日（月）～6月10日（水）23:59

２．購入者限定でオリジナル景品をプレゼント

ベルメゾンネットにて「サラリスト」の対象商品を1回のご注文で税込4,000円以上購入し、エントリーした方を対象に、オリジナル景品「ジオラマアクリルスタンド」を抽選で合計100名様にプレゼントします。人物パーツ8枚、背景・土台パーツ4セット、セリフパーツ1枚がセットになっており、4つに分割して飾ることも可能です。

対象期間：2026年5月19日（火）～5月27日（水）23:59

※キャンペーンの応募方法や条件などの詳細は特設サイトにてご確認ください。

※画像はイメージです。

３．X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーン

公式アカウント「キャラメゾン（仮）（@bellemaison_lab(https://x.com/bellemaison_lab)）」をフォローし、指定の投稿をリポストした方を対象に、オリジナル景品「シーントレカ&セリフ入りクリアカード」5キャラセットを抽選で期間中合計100名様にプレゼントします。

対象期間：2026年5月11日（月）12:00～5月18日（月）23:59

※キャンペーンの応募方法や条件などの詳細はキャラメゾン（仮）アカウントにてご確認ください。

※画像はイメージです。

■ 大阪・梅田でのポップアップショップ実施内容

開催期間：2026年6月1日（月）～2026年6月7日（日）

場所： Osaka Metro梅田駅 北改札前「Metro Opus梅田店」

住所：〒530-0011 大阪府大阪市北区角田町8－6

営業時間： 11:00～22:00 ※最終日は20:00閉店

取扱商品：インナー、ルームウェア、『進撃の巨人』グッズなど

特典：「サラリスト」を税込3,000円お買い上げごとに、「オリジナルトレーディングカード」を1枚、6種類のデザインの中からランダムでプレゼントします。

※期間中、月～金は各日先着80枚、土日は各日先着100枚まで。無くなり次第終了となります。

※レシートは当日限り有効。レシート合算不可。

今年発売から15周年を迎える、累計販売枚数985万枚を突破した汗対策インナーブランド「サラリスト」

※画像はイメージです。

「サラリスト」は、汗ジミを防ぎながら汗のベタつきやニオイ、暑さなどの様々な汗悩みをケアし、快適に過ごせるよう開発したベルメゾンオリジナルの汗対策インナーブランドです。総計24,000件のレビューで平均★4.15の高評価※4を獲得し、多くの支持を得ています。お客様の汗の悩みに寄り添いながら進化を続け、現在は約100種※5のアイテムをラインアップしています。メインシリーズとして、今年新たに「汗シミーヌ」を加えた5シリーズを展開し、「汗ジミ民」の皆様におすすめの商品を取り揃えています。

※4 お客様の商品レビュー（5段階）は、2025年12月31日までのレビュー累計の平均評価

※5 2026年３月30日時点

【サラリストシリーズ一覧】https://www.bellemaison.jp/cpg/category/inner/asetori.html

【汗ジミ民のレベル別おすすめ商品】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13288/table/411_1_cf0972068cff50dc666109766e4b7097.jpg?v=202605111251 ]

＜しょっちゅう汗ジミ民＞ 気づくと汗ジミしている“汗ジミ常連”の方

大きな防水布入り三層汗取りパッド付きで汗ジミブロック

汗取りインナー・綿混ワイドネックフレンチ袖(大汗さん)

価格／1,980～2,190円（税込)

カラー／6色

サイズ／5サイズ

https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1271508

【メンズ】大きな防水布入り三層汗取りパッド付きで汗ジミブロック

汗取りインナー・綿混Ｖネック半袖メンズ(大汗さん)

価格／1,980～2,190円（税込)

カラー／4色

サイズ／5サイズ

https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1271513

＜ときどき汗ジミ民＞ 通勤・緊張・気温で汗ジミする日がある方

敏感肌にもやさしい綿100％タイプ 消臭機能付き

汗取りインナー・さらりとやわらか綿タンクトップ

価格／1,090～1,390円（税込）

カラー／8色

サイズ／7サイズ

https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1056700

【メンズ】敏感肌にもやさしい綿100％タイプ 消臭機能付き

汗取りインナー・さらりとやわらか綿Ｖネック半袖メンズ

価格／1,590円（税込）

カラー／3色

サイズ／3サイズ

https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1056712

＜うっかり汗ジミ民＞ たまに想定外で汗ジミが発生する方

汗をかいてもサラッとひんやりがつづく楽な着用感のブラキャミソール

冷やしさらっとコットン・リブブラキャミソール

価格／2,290～2,590円（税込）

カラー／6色

サイズ／5サイズ

https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1260940

【メンズ】通気性が良く、薄手で軽いメッシュタイプ 脇汗パッド付き

汗取りインナー・ひびかない綿混メッシュクルーネックメンズ

価格／1,490円（税込)

カラー／2色

サイズ／3サイズ

https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1276472

●「Salalist（サラリスト）(R)」について

「Salalist（サラリスト）(R)」は、汗ジミを防ぎながら汗のベタつきやニオイ、暑さなどの様々な汗悩みをケアし、快適に過ごせるよう開発したベルメゾンオリジナルの汗対策インナーブランドです。

●「キャラメゾン（仮）」について

「キャラメゾン（仮）」は、ベルメゾンの漫画・アニメ作品に関する商品情報を発信する公式アカウントです。今後続々情報発信予定です。

X（旧Twitter）：https://x.com/bellemaison_lab

●『進撃の巨人』について

2009年より「別冊少年マガジン」（講談社刊）で連載開始された、人類を捕食する「巨人」とそれに抗う人間たちの戦いを描いた諫山創原作の人気漫画。コミックスの全世界累計発行部数は1.4億部を突破し、2013年よりTVアニメ化、2023年には最終シリーズとなる『進撃の巨人 The Final Season 完結編(後編)』が放送され、大きな話題を呼びました。

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/）では、ファッション・雑貨・インテリア・キッズ・ベビー・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

【公式】X（旧Twitter）： https://twitter.com/bellemaison_jp

【公式】Instagram： https://www.instagram.com/bellemaison.jp/

【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657 （受付時間：10時～17時 日祝除く）

※通話料はお客様負担となります

ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。