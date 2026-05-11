今夏、TVアニメ「Dr.STONE」×Space Travelium TeNQ 企画展『ROAD TO THE MOON』　開催決定千空たちと宇宙へ出発！！

株式会社東京ドーム

東京ドームシティ（文京区後楽1-3-61）の黄色いビル6Fにある“宇宙旅行”をテーマにした宇宙体感施設「Space Travelium TeNQ（スペーストラベリウムテンキュー）」では、大人気TVアニメ「Dr.STONE」とコラボレーションし、2026年7月18日（土）～10月18日（日）の期間、TVアニメ「Dr.STONE」×Space Travelium TeNQ 企画展『ROAD TO THE MOON』を、館内の企画展示エリアにて開催します。

現在放送中のTVアニメ「Dr.STONE」最終章では、物語の舞台はいよいよクライマックスとなる月面へと移ります。

本企画展は、アニメが感動の結末を迎えるこの時期に合わせて開催。作中に登場する「月」や「星空」が印象的な名場面をピックアップした展示をはじめ、ここでしか撮れないフォトスポットなどをご用意します。最終回を迎えるアニメ本編の余韻を振り返りながら、Space Travelium TeNQならではの展示とともに「唆(そそ)る宇宙」の世界を存分に体感いただけます。

また、本展描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売や、館内のカフェでコラボメニューも展開します。さらに、6月中旬からは「数量限定グッズ付きチケット」の発売も予定しています。詳細は決まり次第お知らせしますので、続報をぜひ楽しみにお待ちください。

【TVアニメ「Dr.STONE」×Space Travelium TeNQ 企画展『ROAD TO THE MOON』 概要】

◎期間：2026年7月18日（土）～10月18日（日）

◎場所：Space Travelium TeNQ内 企画展示エリア

◎料金：施設入館料に含む

◎主催：Space Travelium TeNQ

◎URL：https://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/ (https://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/)

◎お客様からのお問い合わせ先：

東京ドームシティ わくわくダイヤル 03-5800-9999（受付時間 10:00～17:00）

【TVアニメ「Dr.STONE」とは】

原作コミックスのシリーズ累計が2,000万部突破！原作：稲垣理一郎/作画：Boichiより「週刊少年ジャンプ」で連載された大人気作品。

第1期～第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終クールまで各プラットフォームで好評配信中！

ファイナルシーズン第3クール メインビジュアル

◆あらすじ

全人類が、謎の現象により一瞬で石化して数千年――。

超人的な頭脳を持つ、根っからの科学少年・石神千空が目覚めた。

文明が滅んだ石の世界（ストーンワールド）を前に、石神千空は、科学の力で世界を取り戻すことを決意。

新たな仲間を集め『科学王国』を作り上げる。

人類石化の黒幕・ホワイマンが月にいると突き止めた千空は、全ての謎を暴くため『月面着陸計画』を始動！

この石の世界（ストーンワールド）で、ゼロから宇宙船を作るビッグプロジェクトへと乗り出した。

世界中から宇宙船の素材を集めるため、大海原へ飛び出した千空たち。

最初の目的地・アメリカ大陸でDr.ゼノ率いる科学王国と対立し、科学vs.科学の速攻戦を繰り広げる。

さらに石化光線の発信源・南米で、スタンリー部隊と衝突！

激しい戦いの末、世界中の人間は再び全て石になった――。

絶望的な状況下、スイカがたった一人で科学を繋ぐ希望となり、千空を目覚めさせた。

Dr.ゼノと最強タッグを組んだ科学王国が最後に挑むのは、最高難度の“月面ロケット”作り！

ついに、石の世界（ストーンワールド）から宇宙、そして月へ――。

千空は全人類の未来を取り戻すため、ホワイマンと石化の謎、その核心へと迫る!!

(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会

※画像記事掲載の際は著作権表記の記載をお願いします。

※内容が変更になる場合がございます。最新の状況は、公式サイトをご確認ください。

【Space Travelium TeNQ（スペーストラベリウムテンキュー） 施設概要】

「Space Travelium TeNQ」では、宇宙旅行をテーマに、知的好奇心をくすぐる展示やVR、アートや学びを楽しめるギャラリーや教室、カフェやショップなど、宇宙とつながる様々なエンターテインメント体験をお楽しみいただけます。

◎所在地：東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームシティ 黄色いビル6F

◎営業時間：平日11:00～21:00、土日祝10:00～21:00（最終入館 20:00）

◎入館料：

一般 2,500円／土日祝・特定日3,000円

中学・高校生 全日1,800円

小学生 全日1,300円

未就学児（3歳以上） 全日800円

◎URL：https://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/

※記載の価格は全て税込みです。

※2歳以下は無料。

※営業時間は変更の可能性がございます。

※7歳未満のお子様・VR利用規約の記載内容に該当する方は、VRコンテンツを体験できません。あらかじめご了承ください。

※VRコンテンツを体験される方は、事前に公式サイトをご確認ください。