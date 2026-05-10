生活家電ブランド「SOPPY（ソッピー）」は、猛暑対策・節電対策・防災需要に対応した「折りたたみ・伸縮式コードレス扇風機」を発売いたしました。 本製品は、20000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大112時間※の連続使用が可能。さらに、折りたたみ収納、伸縮調整、左右自動首振り、DCモーターによる静音設計など、多機能性を備えた新しいスタイルの扇風機です。 近年、猛暑日の増加や電気代高騰、災害時への備え意識の高まりを背景に、“ただ涼しいだけではない”夏家電へのニーズが拡大しています。 本製品は、「暑さ」「節電」「収納」「停電時の不安」といった、夏の暮らしにおける複数の課題解決を目指して開発されました。 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/soppy/j100652-1/ Yahooショッピングの商品ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/j100653.html

【SNSで話題化狙い】折りたたみ×伸縮ギミック搭載、“持ち運べる大容量コードレス扇風機”を発売

https://item.rakuten.co.jp/soppy/j100652-1/

日本では近年、記録的猛暑による熱中症リスクの増加に加え、電気料金上昇による節電意識の高まりが続いています。 一方で、従来の扇風機には、 コンセントが必要で設置場所が限られる 使用しない時に収納スペースを取る 動作音が気になる 災害時・停電時に使用できない などの課題がありました。 そこで SOPPY は、「家庭用」「アウトドア」「防災」の3シーンで活用できる、“持ち運べる次世代扇風機”として本製品を企画・開発いたしました。

20000mAh大容量バッテリー搭載

コードレス仕様により、コンセントがない場所でも使用可能。 最大112時間の長時間稼働に対応し、リビング・寝室・キッチン・キャンプ・車中泊など幅広いシーンで活躍します。 また、USB出力機能を搭載しており、スマートフォンなどへの給電にも対応。 災害時には防災家電としても活用できます。

モバイルバッテリー機能搭載

USB出力ポートを搭載し、スマートフォンなどへの給電が可能。 20000mAh大容量バッテリーにより、災害時やアウトドアシーンでも活躍します。

8段階風量調整＆最大約6m送風

微風から強風まで、8段階の風量調整に対応。 最大約6m先まで風を届け、リビングなど広い空間でも快適な送風を実現します。

左右自動首振り＆上下角度調整に対応

左右自動首振り機能を搭載し、広範囲への送風が可能。 さらに、上下の角度調整にも対応し、使用シーンに合わせて快適に風向きを調整できます。

伸縮式ポール搭載、高さ調整に対応

伸縮可能なポール構造を採用し、使用シーンに合わせた高さ調整が可能。 卓上・床置きの両方に対応し、リビングや寝室などさまざまな空間で快適に使用できます。

折りたたみ式デザインで、省スペース収納

使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。 収納サイズ約26.5×26.5×18.2cmの省スペース設計に加え、持ち運びに便利な取っ手も搭載しています。

商品仕様

商品名：折りたたみ・伸縮式コードレス扇風機 【主な仕様】 20000mAh大容量バッテリー 最大112時間連続使用 リモコン付き DCモーター搭載 左右自動首振り タイマー機能 LEDディスプレイ 折りたたみ収納対応 伸縮式高さ調整 コードレス仕様 USB給電対応 ※使用環境・風量設定により異なります。 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/soppy/j100652-1/ Yahooショッピングの商品ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/j100653.html

開発担当コメント

「年々厳しくなる日本の夏に対して、“涼しさ”だけではなく、“安心感”も届けたいという想いから開発しました。 収納性・携帯性・防災性にもこだわり、日常使いから非常時まで活用できる製品を目指しています。」 ■ 利用シーン リビング 寝室 キッチン 脱衣所 アウトドア キャンプ 車中泊 オフィス 災害時・停電時

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/