宇奈とと25周年「爆盛うなぎ祭り」がさらなる進化！鰻まるごと一尾×だし巻き玉子一本の衝撃。総重量1kg超えの最上位メニュー「悪魔盛」が新降臨！

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

「名代 宇奈とと」は、創業25周年を記念した特別企画「爆盛うなぎ祭り」の新ラインナップを、2026年5月13日より期間限定で販売いたします。

前回の開催時に、その鰻の量に大きな反響を呼んだ『テラどーん』。そのボリューム感を受け継ぎつつ、今回は満足度をさらにアップデート。相性抜群の「だし巻き玉子」がのった特別メニューに！さらに、25周年を象徴する究極の一杯として、「鰻一尾まるごと」を使用した「悪魔盛（あくまもり）」が新たに加わります。

鰻まるごと１尾×玉子で総重量1kg超え？25周年の本気はまだまだ続く！

2026年3月よりスタートした「爆盛うなぎ祭り」は、圧倒的な鰻の量で多くのお客様にご来店いただきました。 今回の新展開では、前回の反響を上回るべく、さらなる「食べ応え」と「インパクト」を追求。自慢の鰻をより贅沢に楽しんでいただくため、宇奈とと特製の「だし巻き玉子」をそのままトッピングした、さらにボリューミーな１品に仕上がりました！

中でも注目は、新登場の「悪魔盛」。鰻一尾まるごと＋だし巻き玉子一本という、宇奈ととの歴史に刻まれる総重量1kg超えのパワーメニューです。

悪魔盛の挑戦者求む！ 限界突破の爆盛りメニューが各種パワーアップ

炭火で焼き上げた香ばしい鰻と、ふわふわのだし巻き玉子が織りなす、圧巻のボリュームメニューを各種ご用意しました。

鰻とだし巻き玉子丼 悪魔盛

総重量1kg超え！器を埋め尽くす「鰻をまるごと一尾」の蒲焼に、「だし巻き玉子一本」を丸ごと載せた最高峰メニュー。25年分の感謝をすべて詰め込んだ、まさに“悪魔的”なボリュームを誇る今企画の大目玉の商品です！

鰻とだし巻き玉子丼 神盛

ベースとなる蒲焼2枚の上に、器から溢れんばかりの刻み鰻をドカッと山盛りにしたのが、この「神盛り」です！どこから箸をつけても鰻に突き当たる、まさに“鰻の山”。ガッツリと鰻に埋もれたい、心ゆくまで堪能したい方にはぴったりの規格外のボリュームです。厚みのあるだし巻き玉子とともに、至福の食べ応えをお楽しみください。

鰻とだし巻き玉子丼 鬼盛

人気の蒲焼2枚に、さらに刻み鰻を追加してボリュームを高めた「鬼盛り」。いつものダブル丼じゃ物足りない、もうちょっと鰻を楽しみたいという欲張りな願いを叶える、まさに“納得の増量”メニューです。ふっくらとした玉子と、増量された鰻が織りなす贅沢なコンビを存分にご堪能いただけます。

鰻とだし巻き玉子のダブル丼

宇奈とと人気商品の「うな丼ダブル」にだし巻き玉子を追加！シンプルながらもその圧倒的なボリューム感を、リーズナブルに堪能いただけます。

企画概要

■対象メニュー（税込価格）

・鰻とだし巻き玉子丼 悪魔盛 店内・テイクアウト2,980円（税込）

・鰻とだし巻き玉子丼 神盛 店内・テイクアウト1,980円（税込）／デリバリー 2,770円

・鰻とだし巻き玉子丼 鬼盛 店内・テイクアウト1,600円（税込）／デリバリー 2,200円

・鰻とだし巻き玉子のダブル丼 店内・テイクアウト1,300円（税込）／デリバリー 1,800円

■販売期間

2026年5月13日（水）～6月30日（火）

■販売店舗一覧

＜東京＞新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、調布店、立川店

＜神奈川＞川崎店

＜京都＞伏見稲荷店

＜大阪＞梅田店、南森町店、本町店、九条店、十三店

＜兵庫＞姫路店

※数量限定・売り切れ次第終了

※浅草店およびその他一部店舗は対象外となります。

※店舗の営業状況により、取り扱いが変更になる場合がございます。詳細は公式サイトをご確認ください。

《会社概要》

本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階

代表者 代表取締役社長 片平 雅之

設立 2003年5月20日

資本金 56,227,500円 （資本準備金342,455,120円）

市場 東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）

コーポレートサイト https://g-fac.jp/

メディアサイト https://gf-support.com/media



■本件に関するお問い合わせ

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

担当部署 管理本部

ＴＥＬ：03-5325-6868

mail：info@g-fac.jp