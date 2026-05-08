食もファッションも”BIG”に楽しんじゃおう！サカゼンオリジナルブランド『CHUBBY’S CLUB（チャビーズクラブ）』より個性あふれる最新春夏アイテムが登場！

坂善商事株式会社

【特設WEBサイト】

https://www.sakazen.co.jp/brand/CHUBBY'S%20CLUB/(https://www.sakazen.co.jp/brand/CHUBBY'S%20CLUB/)

坂善商事株式会社(本社 東京都中央区/代表取締役社長 村上隆司)は、大きいサイズのカジュアルラインより2025年にリリースした新オリジナルブランド『CHUBBY’S CLUB』から、春夏最新アイテムを発表いたしました。

【ブランドコンセプト】

『CHUBBY’S CLUB』は、「大きいサイズだって、可愛くオシャレに。」というコンセプトから生まれたブランドです。

これまで当社では、ベーシックで誰にでも着やすい大きいサイズのアイテムを多く展開してきました。

しかし、「もっと自分らしい個性」を沢山の方に表現してもらいたいと思い、 “大きいサイズファッションの新しいアイコン”を目指して制作しました。

思わず写真を撮りたくなるような遊び心のあるデザインなど、 “HAPPYな洋服”をテーマに展開していきます。

【LOOK BOOK】

ポップなデザインが引き立つカラフルな背景で、見ているだけで思わず笑顔になってしまうようなコーディネートをお楽しみください。

【商品情報】

発売日時

2026年5月8日より、サカゼン実店舗・サカゼン公式オンラインストアにて販売開始

販売場所

サカゼン実店舗(※WOODEN DOLL竹下通り店を除く)

サカゼン公式オンラインストア

サイズ展開

1XL(4L～5L相当)/2XL(6L～7L相当)/3XL(8L～9L相当)

※3XLのみ一部店舗のみ取り扱い

【カジュアル商品部バイヤー 藤田翔太のコメント】

サカゼンが長年お届けしてきたベーシックな装いに、まったく新しい「遊び心」と「HAPPY」を注入したい。そんな情熱から生まれたのが、新カテゴリーブランド『CHUBBY'S CLUB』です。

私たちが目指したのは、単なる服の提供ではなく、着る人の日常をワクワクさせる「世の中になかったポジティブウェア」の創出です。コンセプトは「食欲全開！」。

着るだけで心が満たされる、ファッションの枠を超えたポップな食いしん坊魂を身にまとうスタイルを提案します。

誰もが大好きな「食」をテーマにしたデザインは、まさに五感を刺激するジャンクフード・パラダイス。ハンバーガーやピザ、アイスクリームといった愛すべきモチーフが、街中の視線を釘付けにする主役級の存在感を放ちます。

このブランドの神髄は、「食欲＝個性」を爆発させる自己表現にあります。

BIGサイズだからこそ映えるダイナミックなグラフィック、そしてあふれんばかりのユーモアを詰め込んだ唯一無二のスタイルは、身体の大きな方こそが最高にカッコよく、チャーミングに着こなせる特別なデザインです。

「着るたび、好きになる。」

お気に入りのメニューを頬張る時のような幸福感を、この服を通じて感じてほしい。ありのままの自分をポジティブに楽しみ、笑顔の輪を広げていく。そんなハッピーな世界観を、CHUBBY'S CLUBと共に発信していきます。

【プロジェクトチーム】

ブランドデザイナー：藤田翔太

クリエイティブディレクター：阿部航平

WEBデザイナー：先崎享史

モデル：エル・ヘンリー

カメラマン：明賀大輔

【坂善商事株式会社について】

坂善商事株式会社は1946年創業で今年創業80周年を迎えるアパレル専門店。普通サイズの紳士服/カジュアルウェア事業、オーダースーツ事業（Bliss World）、3L~9Lまでの大きいサイズ事業（カジュアル/ビジネス/スポーツウェア/シューズ/肌着/小物雑貨etc）、ヨーロッパ直輸入のハイブランドのセレクトショップ事業など、関東圏を中心に約30店舗展開。「全ての人に楽しさと幸せを」をミッションに掲げ、事業を通じてお客様と従業員、また地域社会へ貢献していく事を目指しています。

・坂善商事株式会社(https://sakazen-shoji.jp/)

・サカゼン公式オンラインストア(https://www.sakazen.co.jp/)