パソナハートフル、障害者のあるアーティスト社員の創作活動を発信　『アート村作品展～中垣真琴個展～』5月12日より南青山で開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループの特例子会社である株式会社パソナハートフル（本社：東京都港区、代表取締役会長 深澤旬子）は、障害のあるアーティスト社員の創作活動を発信する取り組みの一環として、中垣真琴による個展『アート村作品展～中垣真琴個展～』を、東京・南青山の情報発信スペース「Annex Aoyama」にて5月12日（火）から17日（日）まで開催いたします。会場では、中垣が描いた絵画作品20点を展示いたします。

▲「バイオリン」42×33cm▲「夏蜜柑(山口県)」61×61

パソナハートフルは1992年、「才能に障害はない」をコンセプトに、就労が困難な障害者の“アート”（芸術活動）による就労分野の拡大を目的に「アート村」を設立。2004年からは絵を描くことを業務とする「アーティスト社員」を採用し、現在23名が個性あふれる作品の創作活動に取り組んでいます。

近年は個展やテーマ展の開催を通じて、アーティスト社員一人ひとりの作品発表の機会創出を図っており、今回は中垣真琴の絵画の魅力に焦点を当てた個展として開催します。

中垣の作品は、模様を組み合わせたカラフルで印象的な表現と、巧みな筆使いによるリアルな質感表現が特徴的です。

『アート村作品展 ～中垣真琴個展～』概要

◇期間：

2026年5月12日（火）～17日（日）

◇会場：

PASONA SQUARE前「Annex Aoyama（アネックス青山）」(東京都港区南青山3-1-26)

◇営業時間：

11：30～18：00 ※土日は12：00～16：00

◇内容：

アーティスト社員 中垣真琴の作品を展示する作品展

また、絵画をバーチャル空間でお楽しみいただける「バーチャル作品展」も開催。

※バーチャル作品展は、https://x.gd/9Pek6からお楽しみいただけます。(https://x.gd/9Pek6%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%8A%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%BF%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

◇特別企画：

5月12日（火）12:30～13:15は中垣真琴が在廊し、『絵画解説ツアー』を実施。

作品のこだわりや、見どころを本人がご案内します。

◇観覧料金：

無料

◇展示作品：

20点

◇お問合せ：

株式会社パソナハートフル「アート村」 Tel 03-6734-1093

◇備考：

絵画の販売も行っております。詳細は上記までお問合せください。

中垣真琴（なかがきまこと）プロフィール氏名：中垣真琴 障害：知的障害

■略歴

1988年、神奈川県に生まれる。

2007年に株式会社パソナハートフル入社し、初めはパン工房で勤務する。2015年には、小鳥の絵をきっかけにアーティスト社員として本格的に絵画を描きはじめ、以来作品展への出展などを行う。

2025年大阪・関西万博では、「アンモナイト」をモチーフに描いた作品があしらわれた商品が販売されるなど、活躍の幅を広げている。

■作者からコメント

絵画を描くことは小さなときから好きでした。

アーティスト社員として、仕事で絵を描けることで、

充実した時間を過ごしています。

これからも、沢山の作品を上手に描けるように、努力したいです。

株式会社パソナハートフル 会社概要

◇本社：

東京都港区南青山3-1-3

◇設立：

2003年4月1日

◇代表者：

代表取締役会長 深澤 旬子／代表取締役社長 有村 明

◇事業内容：

・株式会社パソナグループの各種オフィス業務の代行

・アート村（オフィス・店舗の空間プロデュース、絵画の制作・レンタル・販売）

・アート村工房（プリザーブドフラワー、アロマグッズ、陶器、ステーショナリーグッズなど幅広い商品の企画・制作・販売）

・パン工房（パン・菓子類の製造・販売）

・ゆめファーム（無農薬・有機栽培の野菜・ハーブ販売）

・サポートサービス（各種コンサルティング、人材紹介、アウトソーシング・インソーシング、教育研修支援、CSR活動支援）

◇ＵＲＬ：

https://www.pasona-heartful.co.jp/