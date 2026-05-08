大和不動産鑑定株式会社の新卒社員が登壇！在学中合格×就活のリアルが聞ける無料オンラインイベントを開催

TAC株式会社

不動産鑑定士、宅建士、司法書士、日商簿記検定、公認会計士、公務員などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、不動産鑑定士を目指す学生を対象としたオンラインイベント「ぶっちゃけ鑑定士キャリアのすべて-第４弾-在学合格→大和不動産鑑定株式会社へ ～合格までの勉強スケジュール・就活との両立・内定のリアルまで～」を2026年5月9日（土）に15:00からZoomウェビナーで開催いたします。

本イベントは、ご好評につき第4弾の開催。 今回は、大和不動産鑑定株式会社の新卒社員である菅野みなみさん、増子智也さんをゲストにお迎えし、在学中の学習スケジュールや就職活動との両立、内定までのリアルな経験についてお話しいただきます。

「就活はいつから始めるべき？」「受験勉強と両立できる？」「就職先はどうやって決めた？」など、受験生の皆さまが気になるポイントを、TACがインタビュー形式で深掘りします。

これから不動産鑑定士を目指す方はもちろん、学習とキャリア形成の両立に不安を感じている受験生の方にとって、具体的なイメージを持つきっかけとなる内容です。

■在学中合格から就活まで、リアルな体験を公開

これから不動産鑑定士を目指す学生および当該キャリアに興味のある方にとって、自身の将来像をシミュレーションできる機会となっています。

本イベントでは、本人の実体験をもとに

・在学中の学習スケジュール

・就職活動を始めた時期

・勉強と就職活動の両立方法

・内定までのリアルな流れ

・今後のキャリアプラン

などについて、具体的に解説します。

イベントは、国内大手鑑定事務所である大和不動産鑑定株式会社の新卒社員 である菅野 みなみさん、増子 智也さんをゲストに迎え、司会者によるインタビュー形式で解説します。

また、イベント後半には質疑応答の時間も設けており、参加者からの質問にもお答えいただく予定です。不動産鑑定士というキャリアに興味のある学生にとって、業界のリアルを知ることができる機会となっています。簡単な予約制ですので、下記URLから詳細をご確認のうえ、ご予約ください。

▼ご予約はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kantei/kantei_webinar3.html

セミナー概要

ぶっちゃけ鑑定士キャリアのすべて-第４弾-

在学中合格→大和不動産鑑定株式会社へ ～勉強スケジュール・就活との両立・内定のリアルまで～

日 時：2026年５月９日（土）15:00～

登壇者：菅野 みなみ氏（大和不動産鑑定株式会社）

増子 智也氏（大和不動産鑑定株式会社）

司会者：彩坂 美央

資格の学校TACについて

資格の学校TACは、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、宅建士など、さまざまな資格試験の受験指導を行う総合資格予備校です。質の高い教材と経験豊富な講師陣により、多くの受験生が夢の実現を果たしています。TACは、資格取得を目指すすべての方に最高の学習環境を提供し、未来への一歩をサポートします。

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

所在地：東京都千代田区神田三崎町３丁目２番18号

会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html