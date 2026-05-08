【北海道限定】“健康”へのニーズに対応した商品に新たなラインアップ「もち麦おむすび　道産しゃけ大葉」新発売！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、北海道産の鮭を使用した「もち麦おむすび 道産しゃけ大葉」を、5月12日（火）より北海道内のセブン‐イレブン店舗にて順次発売いたします。

うるち米（白米）ともち麦を、かつおだしと塩麹で炊き上げただし飯に、北海道産の鮭、風味豊かな大葉とごまを混ぜ込んだ商品です。食物繊維が豊富なもち麦を使用することで、健康ニーズと素材のおいしさの両立を目指した一品です。

道産鮭の旨味が広がる、大葉のさわやかな味わいのもち麦おむすび

■もち麦おむすび 道産紅しゃけ大葉

価格：148円（税込159.84円）

発売日：5月12日（火）～順次

販売エリア：北海道

うるち米（白米）と、食物繊維が豊富なもち麦を合わせ、もち麦特有の「ぷちぷち・もちもち」とした食感をお楽しみいただけるおむすびです。具材は、ほぐした北海道産の鮭、大葉、ごまを合わせ、かつおの香りが引き立つたれで味付けしました。鮭の旨味に、大葉のさわやかさとごまの香ばしさがアクセントになっています。

担当者コメント

北海道限定で展開する新商品として、北海道産の鮭を使用したもち麦おむすびが登場します。道産の豊かな食材を活かしながら、健康も意識した満足感のある一品を開発しました。また、食物繊維豊富なもち麦を使用した商品には、「おいしい食物繊維」の文字が記載された包材を採用しております。毎日の食事として気軽に手に取っていただけるよう、おいしさのバランスにもこだわっています。ぜひご賞味ください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。