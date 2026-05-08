パナソニック エレクトリックワークスが「名古屋レインボープライド2026」に協賛

パナソニックグループ

パナソニック エレクトリックワークス株式会社（以下、パナソニック エレクトリックワークス）は「名古屋レインボープライド2026」に協賛します。会期中、「名古屋レインボープライド」公式サイトへのバナー掲載および公式ガイドブックへの広告掲載をはじめ、2026年5月16日には同イベント内で開催される「名古屋レインボーパレード」にパナソニック エレクトリックワークス従業員が参加します。

■協賛背景

パナソニックグループで電気設備を核としたソリューションを展開するパナソニック エレクトリックワークスでは、社員の幸せとお客様や社会へのお役立ち最大化の実現に向けて、DEI（ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン）を経営戦略の根幹と位置づけて積極的に取り組んでいます。

DEIを「（D）誰もが（E）遠慮はなしに公平に（I）一緒にイキイキ働ける」と定義し、多様な価値観が活きる風土醸成や、働く人全員が活躍できる環境や仕組みの整備を進めています。

そのための取り組みの一つとして、LGBTQ+への理解・促進、およびその人たちを支援するAllyを増やす活動を推進。また本イベントの目的に賛同するとともに、従業員がパレードへの参加を通じて多様性の楽しさや素晴らしさを体感する場とします。

■「名古屋レインボープライド2026」について

「名古屋レインボープライド」は、LGBTQを軸に一人ひとりの多様性を可視化し、権利や尊厳を求めるイベントとして2012年から開催されています。

日本だけでなく世界中で行われている「プライドパレード」には、性的マイノリティの当事者はもちろん、企業や教育機関、行政、学生、家族連れなど、属性や立場を超えて多くの人々が参加しています。

2026年のテーマは「Move Forward」。「違いを認め合う価値観」を広げる場として、パレードをはじめ様々なイベントが開催されます。2025年のイベントには約5万人が参加しました。

【日時】2026年5月16日（土）10:30～18:00

【場所】オアシス21 銀河の広場（名古屋・栄）

【公式ウェブサイト】 https://nagoyarainbowpride.com/

【お問い合わせ先】

パナソニック エレクトリックワークス株式会社 DEI推進室

TEL：06-6908-1131（代表受付 9:00～17:30）

＜関連情報＞

・パナソニック エレクトリックワークス株式会社について

https://panasonic.co.jp/ew/

・パナソニック エレクトリックワークスのDEIについて

https://panasonic.co.jp/ew/sustainability/dei/