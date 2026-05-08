GIGABYTE、Ryzen 7 5700Xを搭載したエントリーゲーミングデスクトップPC「OWL」と「SWAN」を発売
2026年5月8日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - 高品質なゲーミングハードウェアで業界をリードするGIGABYTE Technologyは、CPUにAMD Ryzen 5700X（8コア/16スレッド、ベースクロック3.4GHz、最大ブースト時4.6GHz）を採用し、GIGABYTE製の高性能PCパーツを組み合わせたエントリーゲーミングデスクトップPC「GIGABYTE OWL GI-R57XR9K6T8G」と「GIGABYTE SWAN GI-R57XR9K6T8G」を、ヨドバシカメラ専売モデルとして4月23日に発売いたしました。販売価格（税込）は、GIGABYTE OWL GI-R57XR9K6T8G が249,800円、GIGABYTE SWAN GI-R57XN5K6T8Gが274,800円です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348714/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348714/images/bodyimage2】
GIGABYTE OWLはGPUにAMD Radeon RX 9060 XT/８GB GDDR6を搭載した「GIGABYTE GV-R9060XT GAMING-8GD」、一方のGIGABYTE SWANはGPUにNVIDIA GeForce RTX 5060/8GB GDDR6を搭載した「GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD」を採用しているほかは共通仕様となっています。
両製品とも、マザーボードにはAMD B550チップセットを採用した「B550M DS3H AC R2」を採用し、電源として80 PLUS GOLD認証取得の850Wモデル「GP-UD850GM PG5 V2」を搭載。PCケースにはUSB-Cポートを備えたミドルタワーケース「C301 GLASS WHITE」を採用し、ケース前面に3基、背面に1基の120mm ARGBファンを備えることですぐれたエアフローを実現しています。また、ARGBハブを備え、強化ガラスサイドパネルからケース内のライティングを楽しむことができます。
メモリにはDDR4-3200 16GB（8GB×2）、ストレージとして500GBのPCI-Express Gen.4 M.2 NVMe SSDを搭載し、OSにはWindows 11 Home（DSP版）をプリインストール。また、ネットワーク機能としては、1Gbps LANとWi-Fi 6、Bluetooth 5.0に対応しています。さらに、RGBライティングのカスタマイズなどを管理できるGIGABYTE RGB Fusion 2.0ソフトウェアも付属。PCゲームや生成AI環境の入門環境を廉価に構築できるデスクトップPCです。
両製品の主な仕様は以下のとおりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348714/images/bodyimage3】
両製品の詳細につきましては、販売ページをご覧ください。
【ヨドバシカメラ販売ページ】
GIGABYTE OWL GI-R57XR9K6T8G
https://www.yodobashi.com/product/100000001009843839/
GIGABYTE SWAN GI-R57XR9K6T8G
https://www.yodobashi.com/product/100000001009843838/
□お客さまからのお問い合わせ先
CFD 販売 パソコン専用お問い合わせフォーム
URL：https://www.cfd.co.jp/consumer/contact/support-y-pc-form.html
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348714/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348714/images/bodyimage2】
両製品とも、マザーボードにはAMD B550チップセットを採用した「B550M DS3H AC R2」を採用し、電源として80 PLUS GOLD認証取得の850Wモデル「GP-UD850GM PG5 V2」を搭載。PCケースにはUSB-Cポートを備えたミドルタワーケース「C301 GLASS WHITE」を採用し、ケース前面に3基、背面に1基の120mm ARGBファンを備えることですぐれたエアフローを実現しています。また、ARGBハブを備え、強化ガラスサイドパネルからケース内のライティングを楽しむことができます。
メモリにはDDR4-3200 16GB（8GB×2）、ストレージとして500GBのPCI-Express Gen.4 M.2 NVMe SSDを搭載し、OSにはWindows 11 Home（DSP版）をプリインストール。また、ネットワーク機能としては、1Gbps LANとWi-Fi 6、Bluetooth 5.0に対応しています。さらに、RGBライティングのカスタマイズなどを管理できるGIGABYTE RGB Fusion 2.0ソフトウェアも付属。PCゲームや生成AI環境の入門環境を廉価に構築できるデスクトップPCです。
両製品の主な仕様は以下のとおりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348714/images/bodyimage3】
両製品の詳細につきましては、販売ページをご覧ください。
【ヨドバシカメラ販売ページ】
GIGABYTE OWL GI-R57XR9K6T8G
https://www.yodobashi.com/product/100000001009843839/
GIGABYTE SWAN GI-R57XR9K6T8G
https://www.yodobashi.com/product/100000001009843838/
□お客さまからのお問い合わせ先
CFD 販売 パソコン専用お問い合わせフォーム
URL：https://www.cfd.co.jp/consumer/contact/support-y-pc-form.html
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
プレスリリース詳細へ