観客の複数回来場が示す支持の広がり――奈良・舞台挨拶で語られたアクション俳優・大東賢監督への評価と「パワー系アクション」への共感

観客の複数回来場が示す支持の広がり――奈良・舞台挨拶で語られたアクション俳優・大東賢監督への評価と「パワー系アクション」への共感