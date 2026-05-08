【新商品】40代からの“浴びたあと”の新習慣。紫外線による「光老化」を夜間にリセットする、高濃度ビタミンE配合『光老化リペアオイル』が登場≪セラストア≫
アロマ・ライフスタイルブランド「CeraLIQUID（セラリキッド）」を展開する株式会社セラは、光老化をリペアする高濃度ビタミンEオイル『光老化リペアオイル』を、2026年5月7日～8月31日までオンラインストア「セラストア」にて発売いたします。
紫外線の強い季節、日焼け止めによる防御は不可欠ですが、
どんなに防いでも微量なダメージは肌内部に蓄積されます。
特に40代以降は、日中に発生した活性酸素を自ら除去する力が低下し、
それが「夕方のくすみ」や「深いシワ」の原因となります。
この酸化ダメージが【光老化】
セラストアは、この「浴びたあとに進行するダメージ」をその日のうちに食い止める、夜のリセットケアの重要性に着目。
分子栄養学で注目される「ビタミンE」の抗酸化力と、植物の癒やしを融合させたレスキューオイルを開発しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348658/images/bodyimage1】
〇商品の3つの特長
1. 天然ビタミンE（トコフェロール）を高濃度配合
「若返りのビタミン」と呼ばれるビタミンEが、細胞膜にダイレクトにアプローチ。自らが酸化の身代わりとなることで、肌内部のサビ（酸化）の連鎖を根元から断ち切ります。
2. 厳選された3種のレスキュー精油をブレンド
紫外線で火照った肌を鎮める「カモミール」、細胞の再生を促す「ラベンダー」、肌を清浄に整える「ティートリー」を配合。夏場でも心地よく使えるクリーンで静寂な香りが、夜の睡眠時間を至福のリペアタイムへと変えます。
3. 40代の肌に馴染む、さらりとしたテクスチャー
オイル特有のベタつきを抑え、夏の夜でも心地よく使える浸透感を実現。化粧水のあとの一滴で、翌朝ふっくらとしたハリと透明感をもたらします。
〇使い方（Nightly Ritual）
１．夜の洗顔後、化粧水や乳液で肌を整えます。
２．「夏の香り」を2～3プッシュ手に取ります。
３．手のひらで温め、香りを深く吸い込みながら、お顔全体を包み込むようにハンドプレスしてください。
４．特にダメージが気になる部分には、重ね付けが効果的です。
〇商品概要
商品名： 季節のセラリキッド「夏の香り」光老化リペアオイル
内容量： 20ml
価格： 4,620円（税込）
成分：スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE（αトコフェロール）、精油
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=148821429
販売期間：2026年5月7日～8月31日
〇セラについて
商号 株式会社セラ
代表者 町田映子
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2-3F
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
配信元企業：株式会社セラ
紫外線の強い季節、日焼け止めによる防御は不可欠ですが、
どんなに防いでも微量なダメージは肌内部に蓄積されます。
特に40代以降は、日中に発生した活性酸素を自ら除去する力が低下し、
それが「夕方のくすみ」や「深いシワ」の原因となります。
この酸化ダメージが【光老化】
セラストアは、この「浴びたあとに進行するダメージ」をその日のうちに食い止める、夜のリセットケアの重要性に着目。
分子栄養学で注目される「ビタミンE」の抗酸化力と、植物の癒やしを融合させたレスキューオイルを開発しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348658/images/bodyimage1】
〇商品の3つの特長
1. 天然ビタミンE（トコフェロール）を高濃度配合
「若返りのビタミン」と呼ばれるビタミンEが、細胞膜にダイレクトにアプローチ。自らが酸化の身代わりとなることで、肌内部のサビ（酸化）の連鎖を根元から断ち切ります。
2. 厳選された3種のレスキュー精油をブレンド
紫外線で火照った肌を鎮める「カモミール」、細胞の再生を促す「ラベンダー」、肌を清浄に整える「ティートリー」を配合。夏場でも心地よく使えるクリーンで静寂な香りが、夜の睡眠時間を至福のリペアタイムへと変えます。
3. 40代の肌に馴染む、さらりとしたテクスチャー
オイル特有のベタつきを抑え、夏の夜でも心地よく使える浸透感を実現。化粧水のあとの一滴で、翌朝ふっくらとしたハリと透明感をもたらします。
〇使い方（Nightly Ritual）
１．夜の洗顔後、化粧水や乳液で肌を整えます。
２．「夏の香り」を2～3プッシュ手に取ります。
３．手のひらで温め、香りを深く吸い込みながら、お顔全体を包み込むようにハンドプレスしてください。
４．特にダメージが気になる部分には、重ね付けが効果的です。
〇商品概要
商品名： 季節のセラリキッド「夏の香り」光老化リペアオイル
内容量： 20ml
価格： 4,620円（税込）
成分：スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE（αトコフェロール）、精油
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=148821429
販売期間：2026年5月7日～8月31日
〇セラについて
商号 株式会社セラ
代表者 町田映子
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2-3F
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
配信元企業：株式会社セラ
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