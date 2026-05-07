【TAC司法書士講座】2028年目標　オリエンテーション＆入門講義　体験講義開催！【＜入門総合本科生＞2年本科生】

オンライン体験入学

TAC株式会社司法書士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、2028年（令和10年）の合格を目指す方に向けて、実際の講義をライブ配信で体験できるオンライン体験入学を開催します。

＜テーマ＞

オリエンテーション＆入門講義 第1回

＜実施日時＞

5/23(土)10:00～

＜講師＞

姫野 寛之

▼ご予約はコチラ▼ :https://lp.tac-school.co.jp/-20260523-_03-LP11.html

入退出自由でお気軽にご参加いただけます。

また、講義中に講師へチャットでの質問も可能です。

ぜひお気軽にご参加ください。

TAC司法書士講座＜入門総合本科生＞

▼ご予約はコチラ▼ :https://lp.tac-school.co.jp/-20260523-_03-LP11.html

「人は忘れる」を前提に設計されたTAC独自の3段階カリキュラムを採用。基礎論点→基礎+応用論点→アウトプット+知識の整理へと段階的に学習を進めることで、法律の全体像を把握しながら、各論点を深く理解できます。本試験網羅率95%以上のオリジナル教材と豊富なアウトプット機会で、法律知識ゼロからでも確実に合格力を身につけます。

■TAC司法書士講座＜入門総合本科生＞2年本科生

https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_crs_2y_kisosogo.html

■TACの司法書士講座ホームページ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho.html

会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/

《資格の学校TAC司法書士講座 公式SNS情報》

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